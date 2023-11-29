Русский Кавказ: "Кукуруза дома лучше шербета на чужбине!"

Вероятно, мы еще пока помним великий русский театр МХАТ. Правда, когда посыпался СССР, их уже появилось два. Но у истоков первого классического стояли Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко — корифеи русского классического театра. Их знают сегодня все, кто так или иначе соприкасался с театром. Но вот в свое время более известным был не Владимир, а его старший брат — Василий Иванович Немирович-Данченко.

Фото: wiki2.org

Сын командира Кавказского Линейного № 32 батальона, русский писатель, путешественник и журналист. В свое время он непосредственно освещал боевые действия наших войск в годы русско-турецкой войны, немало им было написано очерков и книг о Кавказе. Был вхож в окружение "белого генерала" Скобелева.

Многонациональный Кавказ

А мы вспомним его рассказы о Кавказе "Под горячим солнцем", написанные на переходе прошлого и позапрошлого веков. Что изменилось сегодня за последнее тридцатилетие, судя по материалам нынешних СМИ, а не советских? Или вернулось на сотни лет назад?

В очерке "В Гурии и на Чурох-Су" автор дает описание той части турецкой Грузии, где с каждым днем исчезали последние следы христианства, которое исповедовало местное население. Да и язык принял на себя мощный удар многовекового турецкого господства. В то время даже в Гурии сложно было найти местного жителя, который говорил бы по-грузински.

Зато мусульманство проникло во все дома. Немирович-Данченко с удивлением отмечает, что хотя местные жители и говорят по-турецки, исповедуют мусульманство, но, тем не менее, берегут старые иконы предков, на которые они тоже молятся, но только после намаза. Зато в праздники перед этими иконами они режут кур, а богачи перед иконами, и в их честь, закалывают баранов.

Не менее живописен был рассказ "В Дагестане". Он появился еще в конце XIX столетия под названием "Воинствующий Израиль". Речь шла о быте горских евреев. Наверное сегодня их потомки благоденствуют в США или воюют с арабами в Палестине. По словам Немирович-Данченко, горские евреи со своими единоплеменниками не имели ничего общего, кроме религии. Прямые потомки библейских евреев (куда их только не заносили Всемирный потоп и тысячелетняя история), они были похожи на современных "выродившихся" евреев. Благодаря смешению в течение столетий с местным населением.

Если вспомнить глянцевые фото и видеоролики о современной израильской армии с модельными белокурыми девчонками с сержантскими погонами славянской внешности — это совершенно так. Но славян в горах не было, и, как отметил Немирович-Данченко, евреи стали так же непохожи на своих, как "когда-то древние греки, служившие оплотом Европы против Азии" совсем не похожи на современных нам греков. К тому же потомки греков наоборот вступали в турецкую армию и принимали активное участие в подавлении македонского восстания. Тоже православных.

"Кукуруза дома лучше шербета на чужбине!"

Зная бедную жизнь в горах, Немирович-Данченко в одном из своих произведений привел слова горской девушки:

"Что ж, я нисколько не жалею, что меня отец продает. Мне уж надоело здесь на одних чуреках да на кислом арьяне сидеть. Рубашки не на что сшить: одна, да и та в лохмотьях. А там богато живут: каждый день буду новые шелковые шальвары надевать… С позументами. Чахлан в золоте… Все мне позавидуют; без баранины есть не стану. Ни одна казикумукская невеста такой жизни не видала. Все вы станете завидовать Девлет-Кан. Каждое утро я буду пить душаб".

На что ей подруга ответила:

"Кукуруза дома лучше шербета на чужбине!"

За последние десятилетия нам навязывают — а зачем нам Кавказ. Или нужна ли кавказцам Россия. Действительно, Кавказ дал нам за столетие немало героев, но после развала СССР еще и немало криминала. И все же очевидно, что два столетия совместной жизни не прошли для нас даром. Турецкий деспотизм или персидский шовинизм собирал там когда-то большую кровавую жатву. Как писал Немирович-Данченко, Тифлис благодаря русским возник из руин.

"Бешеные полчища персидских шахов, предавшие несчастную страну огню и мечу, оставили здесь, в полном смысле слова, мерзость запустения. К счастью злополучной Грузии, русская власть, — если не сейчас же после этой страшной эпохи, то во всяком случае вскоре, — была на Кавказе в руках у энергичных и талантливых людей", — говорил писатель.

А мы в новой России уже десятки лет все ищем таланты, но видно не там.

Кавказ красив. Горы, леса, реки, водопады, люди. И вроде бы на карте Кавказ и небольшой, но какой разный. Тогда и теперь. К сожалению, многие в мире его и сегодня пытаются использовать в свою пользу. И отнюдь не в мирных целях.