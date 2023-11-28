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Сергей Лебедев

Тибет: от британской колонии до китайской провинции

6:33
Наследие » Мир

Когда-то Россия не только зорко блюла свои границы и держала в руках рядом лежащие страны, но и внимательно смотрела за тысячи километров, думая о безопасности своих подданных. Так когда-то российское правительство было озабочено событиями в далеком Тибете. К тому же к этой маленькой высокогорной стране были приковано внимание миллионов подданных российского императора.

Тибет: от британской колонии до китайской провинции
Фото: bangkokbook.ru

К Лхасе обращались взоры подданных белого царя

В начале прошлого века русский Генштаб был озабочен известием, что англичане подбираются к самому центру Азии — к священной Лхасе, стольному городу Далай-ламы. За последние полвека вокруг Далай-ламы было переломано тысячи перьев, заявлено и разорвано сотни нот от МИДа десятка стран. Ведь глава буддистов в начале 1960 года в ходе оккупации (реконкисты, кому как) Тибета Китаем оказался без своей столицы. Разве что через 80 лет Тибет стал вновь провинцией КНР, а не колонией Англии.

А тогда, в начале прошлого века, "молитвенные взоры миллионов ламаистов, населяющих Монголию, Забайкалье и некоторую часть русской Азии, обратились "ко всеведущему Гегену — Далай-ламе". Ведь поклониться ему, получить его благословение — заветная мечта любого, исповедующего учение Шакия-Муни, "желтолицого подданного Белого царя".

Так же Далай-ламу обожествляли миллионы буддистов, которые проживали "за застенным Китаем, отделявшим Сибирь от Тибета". И стоит ли говорить о важности и большом значении Тибета для русских буддистов уже в то далекое время. Да, в России всегда понимали важность того, в чьих руках будет этот тибетский святой город — "нынешний ли его верховный владыка — наш старый друг Китай или Англия".

Это была последняя военная экспедиция англичан в ходе интенсивного колониального и политического соперничества между Российской и Британской империями за три века. Тогда же после установления контроля над Средней Азией, границы Российской империи вплотную подошли к Восточному Туркестану, который непосредственно прилегал к Тибету. А в последней четверти XIX века в регионе активизировалась деятельность российских исследователей. Англии надо было что-то делать, в Лондоне была просто истерика от появления русских рядом с ее индийскими границами. Именно тогда Тибет и оказался буферным государством между Российской и Британской империями, и ослабленным Китаем.

Агрессия англичан против Тибета проходила под видом дипломатической миссии. Правда "дипломаты" шли с пушками и пулеметами. К тому же религиозная составляющая для занятия центра ламаизма была не последней составляющей. Может быть, даже первой после политической и торговой.

Рядом обширная колониальная Индия, а тот, кто владеет сердцем буддизма — владеет и рычагами к их душам. Тем более, что взять этот, хотя и высокогорный город, можно малыми силами. Крепости с горцами ушли в прошлое. Да и на современное оружие с пиками и луками не попрешь. Раздавят.

В то время ближайшим городом к Лхасе было местечко Чжанцэ-цзон. Стратегический и торговый городок на пути из британской Индии. К тому же весьма благоприятный климат с такой же благоприятной почвой, благодаря которым эта округа уже в то далекое время получила название "Нянь" — страна вкусных вещей. Но уже тогда гарнизон городка состоял всего лишь из 500 тибетских и полсотни китайских солдат, обеспечивали их весьма скудно. Тибет платил своим по мешку ячменя в месяц, китайцы своим по пятерке на нос.

Даже со святыми с луками против пулеметов не попрешь

Телеграммы из Лондона сообщали, что англичане вступают в Тибет через перевал Джилеп, который вел из вассального Лондону Сиккима. Интересно, что дорога через него, вероятно, неслучайно была разработана англичанами за несколько лет до тибетской кампании. Как отмечали европейцы, которые бывали и хорошо знали тибетцев, англичанам здесь придется туго. Если китайцев тибетцы не любят, то англичан ненавидят.

Наши агенты, зная тактику англичан в недавно закончившейся войне в Южной Африке, писали:

"Остается надеяться, что как бурам помогали мулы, так и безоружным по сущности тибетцам поможет падеж яков и буйволов, без которых не ступить в стране "гань чжаньюль" — "стране снегов", по словам тибетцев".

И ведь они были недалеки от истины. Но англичане уже подвели к подножию Гималаев железную дорогу. К тому же у них уже были в руках пулеметы — "Максимы". Как результат, в одной из стычек англичане обрушили град пуль из своих современных винтовок, а очередь из пулемета рассеяла тибетское войско. Бой длился 10 минут, тибетцы потеряли 300 человек убитыми, сотни раненых и пленных. Погибли и лхаские офицеры. Потери британцев — 13 раненых.

Вскоре англичане номинально занимают Лхасу, разбив лагерь к северу от города. Далай-лама XIII бежит в Монголию. А переговоры уже ведутся с китайцами.

Результат блиц-кампании Великобритании: право вести беспошлинную торговлю, без согласия Лондона тибетские сановники не должны были допускать в Тибет представителей других держав. В первую очередь, русских. К тому же агрессору тибетцы обязаны были выплатить в течение 75 лет большую контрибуцию. Не удалось. Коммунистический Китай расставил после Второй мировой войны все точки над "i".

Так что пока Лхаса (история — женщина капризная, когда мы даже не знаем, что будет у нас в стране через полвека) — город окружного значения в Тибетском автономном районе КНР. Здесь работает правительство автономного района и здесь бывшая столица когда-то независимого Тибетского государства. Лхаса является традиционной резиденцией Далай-ламы. Номинально. Так как чаще всего его можно видеть в странах НАТО, а не в своей многовековой резиденции.

Тибет - последняя неизвестная страна. Как люди живут.
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Темы китай тибет
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