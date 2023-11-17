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Сергей Лебедев

В погоне за подписчиком: к каким уловкам прибегали СМИ в прежние времена

7:04
Наследие » Мир

Привлечь к себе внимание — всегда была задача не только идущих в политику президентов, но и всяческих СМИ. Сегодня, со 100-процентной уверенностью, их в постсоветской России заменил Интернет. Газет нет, но в сети вы всегда найдете важные новости, таблоиды и рекламу постсоветских газет. Они есть, но не надо тратиться на бумагу. Этим мы отличаемся от стран НАТО. Там, при отсутствии леса, газеты ещё шевелятся. У нас, где за десятилетия сожжено триллионы тонн леса, газет нет. Хвала Интернету.

В погоне за подписчиком: к каким уловкам прибегали СМИ в прежние времена
Фото: REX/Shutterstock

И всё же и к нему как-то надо привлечь внимание. Особенно к фейковым блогерам, которых чаще всего по политическим, религиозным, сексуальным или еще, чёрт знает, по каким мотивам спонсируют всякие иносми, госслужбы за счёт налогоплательщиков. Вот и набирают наши потомки миллионы подписчиков сегодня на снятых трусах, голых задах и прочих несуразностях. Это читается, смотрится и обсуждается. Но миллионы вы не заработаете. Претензии к спонсорам повыше.

Пенсию сегодня за ведение блога не получишь

Борьба за жизнь сегодня, как и сотни лет назад, велась в СМИ весьма активно. Журналистики нет, зато есть интернет, где каждый житель Земли может использовать старые способы привлечения своих кликабельных читателей и зрителей. Главное — не лезть в политику и побольше "пельменей". Как писали СМИ ещё столетней давности, никогда ещё бешеная погоня за подписчиком не овладевала в такой степени мировыми издателями. Даже профанация на различных бонусах нередко оправдывала себя. Как и сейчас.

Конкурсы с премиями и всяческими завлекалочками на том же ТВ это не новое, а столетнее изобретение. Приманки для читателей и зрителей не изменились. Хотя сегодня это приняло более пошлую форму. Но как пытались раньше заманить на свой "блог" — вам и не снилось.

Первые попытки, пусть и робкие, были уже в XVII веке. Например, некий издатель "Journal des Debats" уверял читателя, что он возвратит деньги за не понравившееся платье, которое предлагали купить в его газете.

Тогда же журнал "Journal Galant" сообщал читателям, как и нашим обкуренным и обдолбанным разными излишествами современникам, читающим о разных привидениях, забавных животных, садистах и криминале, длившейся месяцами рассказ о погоне некоего фермера за летающим драконом. А ведь читали, как и сейчас. А тиражи (сегодня клики) увеличивались.

Чаще всего СМИ напирали на женщин.

"Какое самое большое огорчение может доставить своему возлюбленному женщина или что лучше, чтобы вас полюбили с первого взгляда или после того, как оценят ваши достоинства?", — вопрошали газеты.

Победительница получала приз — её фото (рисунок) или словесный портрет (ну, не было мобильных телефонов) ставились на первую страницу.

Вообще приманки СМИ бывают разными. И, судя по нашей рекламе на том же ТВ, они были более интересными и разнообразными. Другое дело, получите ли вы за клик что-нибудь. Разве не пример для нынешних рекламодателей такие обращения (даю, как предпенсионер, пока бесплатно):

"Пожизненная пенсия в случае нечаянного получения ран и увечий", "Пенсия по истечении тридцати лет подписки на газету" (доживи еще), "Погребение верного подписчика на счёт редакции (по третьему разряду) и единовременное пособие его вдове и детям" (даром в фанерном гробу у нас сегодня могут и московские мэры кремировать, правда, с пособием трудновато).

Как отмечали современники, последними благами можно было воспользоваться, если покойный был подписчиком в течение года. Видимо, доход у газеты был неплохой.

За больший клик в интернете раньше вы бы получили бесплатный клистир

Были в прошлом и другие заманки для обывателей. Например, за определенную подписку вам предлагали бесплатные услуги доктора и аптекаря. Другое дело, уровень и того и другого. И лучше без хлеба. И классика нынешних пирамид. Обещали премию подписчикам, которые приведут ещё трёх подписчиков.

Весьма актуальными в наше время были бы заявления для подписчиков армейских или любых других оборонных газет:

"Благодарное Отечество, при нашем посредстве, будет ежедневно сообщать семьям известия о сынах, которые ему служат", "Когда мать не встретит на столбцах имени своего сына в нашем издании, значит, он жив и здоров, исполняя свой долг".

Газеты не ленились и зарабатывали на своих страницах сообщениями о дезертирах, раненых, больных солдатах, писали о распределении по родам войск.

Отмечу, даже в Первую и Вторую мировые войны печатали в дореволюционной русской и западной прессе множество некрологов о погибших на полях сражений. Понятно, платили родственники. Но и читатели у таких газетных некрополей тоже были.

Конечно, судя по читателям Интернета, у всех свои позывы, увлечения или жизненные приоритеты. Вы религиозный человек? Еще сто лет назад газета могла вам дать месячное отпущение грехов. Если вы подписчик. Была когда-то газета "Бюллетень покойников", даром раздававшаяся у кладбищ. Ну, как сегодня в людных местах. Не уточняю, где… Правда, с большим оптимизмом. Зато в газете вы могли прочитать о своем усопшем. Значит, для кого-то это было трогательно, а для кого-то и познавательно. Сегодня у нас СМИ годами следят за агонизирующими певцами и актерами.

Пионерами пиара СМИ в сфере премий для читателей за афоризмы, скетчи и прочий трёп считаются американцы. Но и здесь не все так однозначно. Когда-то "Stampleton Gazette" обратилась к читателям с вопросом, чем бы она могла порадовать своих читателей. Большинство невежливо, к конфузу издателя, ответили:

"Прекратите издавать эту газетёнку".

Российская пресса в разное время также была разной. Но чаще всего не грешила в своё время рекламными штучками. Но не всегда. А иной раз даже наоборот. Любила подставить своего читателя. Что делать, русские журналисты всегда любили хорошо погулять. Издатель Измайлов на гневные письма подписчиков, которые обвиняли его в неполучении бюллетеня, откровенно ответил:

"Как русский человек, на праздник загулял, жену, детей забыл, не только что журнал"…

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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