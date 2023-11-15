Остров Колгуев: северный русский форпост в Баренцевом море

Граждан России обрадовали отечественные СМИ — "Овечкин наконец забил! Русский снайпер повторил рекорд Гретцки" (по числу голов в пустые ворота). Речь идёт об американском хоккее в НХЛ. Думаю, наши ребята, сидящие в окопах СВО и отбившие еще несколько "хаймарсов" порадуются за американских болельщиков от души. А тут ещё сообщают, что вновь переписанную русскую историю нынешняя российская власть уже визирует в Чечне. Ну, что делать, такая теперь "история" Руси и такая у нас власть. Так что остается только гордиться прошлым. А ведь действительно было чем гордиться, как бы из русских ни пытались выбить за последние тридцать лет эту самую гордость…

Фото: Фото Николая Шабунина. Путешествие на север. Альбом. 1906

Датского адмирала спасли русские поморы

Север России — русская гордость. Хотя здесь нет пальм и нет небоскрёбов с дорогими бутиками. С югов сюда, слава богу, как-то мало едут — холодно. Зато у северян из НАТО уже давно чешутся зубки на русские островки и острова. Китайцам мы уже, как когда-то гитлеровской Германии, объяснили, как лучше пользоваться Северным морским путём. Среди "лакомых кусочков" здесь, в частности, есть беломорский остров Колгуев.

Как писали ещё до русских революций наши предки: "Колгуев ждет подробного научного изучения. Этот остров, со времени своего поднятия из воды не приходивший в сообщение с материком, представляет особый интерес для натуралиста и геолога. А своеобразная жизнь живущих здесь самоедов — крайне любопытное явление. Русские люди хорошо сделают, если они возьмутся теперь за Колгуев, не дожидаясь, пока нас опередят иностранцы".

И всё же русские уже в середине позапрошлого века начали изучать этот остров, а сам он позже стал промежуточной станцией для пароходства мурманско-архангельского товарищества, корабли которого крейсировали между Архангельском, Печерой и Новой Землёй.

А ведь когда-то даже этот небольшой русский северный остров был в центре внимания некогда грозной морской державы — Дании. Её известный адмирал Иенс Мунк на пути к Новой Земле был занесён сюда ещё в 1607 году. По словам его донесения, он увидел на берегу четыре креста, построенный дом и найденную здесь посуду, из чего сделал заключение — эту землю посещают русские. Сама земля представляла собой северную голую почву, но покрытую травой. Здесь бывали лисицы, медведи, моржи, птицы. После дрейфования во льдах, голода и прихода их судна в плачевное состояние датчане столкнулись с русскими поморами. Русских было 14 человек. Именно русские помогли датчанам и вытащили их из погибающего судна.

Перекусив набитыми в море гусями, русские доставили датчан в Архангельск. Причём Мунк отмечал, что русские моряки спокойно купались в студёном море. Гибель судна Мунка подтвердили и летописи русские.

Ещё в годы Смутного времени было сообщение: "Нашли промышленные люди, идучи из Мангазеи к Архангельскому городу, вправе на половине дороги, на Колгуевом острове, разбит льдом корабль, а на нём две пушки. А они те две пушки привезли к Архангельскому городу".

Так в 1612 году и был найден и официально задокументирован погибший корабль датчанина.

Карта русского лесника "умыла" топографов русского Генштаба

Но вот прошли три столетия, и на полках Главного штаба Российской империи наконец-то встало подробное описание острова Колгуева с такой же подробной картой. Здесь стоит вспомнить о таком русском подвижнике как Д. З. Трофименко, который работал в Архангельской губернии лесничим. Именно он в течение 14 лет, не будучи картографом, вёл кропотливую работу по созданию карты северной российской губернии. И за неё он позже даже получил золотую медаль от Императорского Русского географического общества. Кстати, эта карта довольно малоизвестна, хотя, как уже тогда отмечали специалисты, несмотря на незнание даже основ картографии, карта лесника потрясающе точна. Всё-таки, полагаю, глаз человека может быть и точнее объектива теодолита.

Лишь после получения государственных наград и премий на Трофименко обратили внимание учёные и министры.

"Чего ты хочешь?" — спрашивали его. "Лишь одного, чтобы эти карты были изданы", — говорил лесник.

Увы, даже накануне русских революций эти карты, где есть и наш остров Колгуев, изданы не были. Хотя русские топографы поражались точностью карт Трофименко. Тогда же наш известный географ Бутурлин, делая маршрутную съемку, связался с двумя астрономическими пунктами на севере и юге нашего острова. По этим данным, сопоставленным с картами географического управления и картой англичанина Тревора-Бетти, бывшего на острове Колгуев в 1893 году, выяснили, что изображение острова с полным рельефом мало чем отличается от карты Трофименко. А ведь сам лесничий никогда не был на острове Колгуев!

Остров Колугуев в наше время

А таперича, по-современному, это остров, омываемый Северным Ледовитым океаном, на востоке Баренцева моря. В административном отношении он является частью Ненецкого автономного округа России. Есть посёлок Бугрино, там живут несколько сот человек — вроде бы немало для дальнего Севера. Местные ненцы и славяне. Но есть и нефть. Может быть, поэтому у нас еще обращают внимание в нынешней России на этот немаловажный в стратегическом плане русский остров. Конечно, нефть важнее.

И очень порадовала забавная новость, что "вся нефть экспортируется в Роттердам". Ну, куда уж русским без Роттердама, как и овечкиным без НХЛ…