Когда-то в тридцатые годы советская молодежь ехала больше недели на поезде, распевая песенку: "И, если надо, жизни мы отдадим Отчизне за близкий и любимый за Дальний Восток". Сегодня туда не едут, разве только за икоркой и при наличии денег полюбоваться вулканами. Население уменьшается, как шагреневая кожа. Проблем достаточно. Это уже никто не скрывает. Даже в Еврейской автономной республике евреев уже не сыскать. Лишь тигры и китайцы.

Фото: Openverse by NadezhdaKhaustova is licensed under CC BY-SA 4.0