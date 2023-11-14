Выводы VI Хабаровского съезда помогут возродить Дальний Восток

Когда-то в тридцатые годы советская молодежь ехала больше недели на поезде, распевая песенку: "И, если надо, жизни мы отдадим Отчизне за близкий и любимый за Дальний Восток". Сегодня туда не едут, разве только за икоркой и при наличии денег полюбоваться вулканами. Население уменьшается, как шагреневая кожа. Проблем достаточно. Это уже никто не скрывает. Даже в Еврейской автономной республике евреев уже не сыскать. Лишь тигры и китайцы.

Фото: Openverse by NadezhdaKhaustova is licensed under CC BY-SA 4.0

На одних словах до Владивостока не доехать

Но изредка новая власть проводит всё-таки сытые экономические "биенале" по "освоению" русского Дальнего Востока, где уже лет двадцать звучат бравурные речи и всё. Руководство после икорки и рыбки разъезжается в свои центры, в то время, как пишут с места дальневосточные журналисты, русский Дальний Восток усердно заселяют китайцы. Чем это опасно, российская пресса писала ещё в начале прошлого века, когда от рук китайцев гибло местное население в Благовещенске. Да и японцы помогут. Даже без Фукусимы.

Царская Россия, как и Советский Союз впоследствии, была весьма озабочена заселением Дальнего Востока. Понятно родным населением, а не пришлым — китайцами, японцами и корейцами. История доказала, как правы были наши прадеды. Доказательство мы вскоре получим в ходе русско-японской войны 1904 года. Неслучайно тогда же прогремел IV Хабаровский съезд, который прошёл под председательством бывшего Приамурского генерал-губернатора, генерал-лейтенанта Субботича.

Это было продолжение предыдущих трех съездов, которые созывались первым Приамурским генерал-губернатором бароном Корфом. Последняя встреча прошла в 1893 году. Четвертый же съезд, по сути, последний, проходил в августе 1903 года. Всего в нем приняли участие более 150 человек. Среди них были представители администрации края, разных профессий, купцы, крестьяне, горожане, владельцы заводов и судоходных компаний.

Также отмечалось, что впервые здесь работали представители всех регионов Приамурского края. А это Приамурье, Приморье, Уссурийский край, Манчжурия, Монголия, Забайкалье, Камчатка и Сахалин. Нынешним российским властям сейчас должно быть легче из-за сужения границ и территорий отнюдь не в нашу пользу. Даже без войны.

Выступлений было много достаточно острых. Вскоре будут изданы "Труды", составленные на основе подробных стенограмм. Кстати, весьма солидное издание. Может, нашему нынешнему руководству не мешало бы заглянуть туда, чтобы не на словах, а на деле доказать, что Дальний Восток пока еще русский. И не в поезженных "Маздах" и "Тойётах" наше счастье и победы.

На дальневосточный гектар не купились бы и при царском режиме

Главным вопросом съезда, конечно, был "вопрос о переселении". Но и главные переселенцы на Дальний Восток — русские, украинцы и белорусы — тогда не ограничивались одним ребенком в семье. К тому же уже активно на Восток пошли железнодорожные линии. Пусть пока еще и в недостаточном количестве.

И все же переселение было главным. Речь шла о способах переселения, наделах земельными участками желающих здесь жить, о прокладке дорог и прочее. Ничто не было оставлено без внимания. А это школьное образование, местная власть, региональная медицина. Как писали очевидцы о работе съезда:

"Говорили об упадке нашей торговли и промышленности, влияние на торговлю в крае Манчжурской железной дороги и нашествие желтой расы в виде рабочей силы".

Как будто не прошло с тех пор более 100 лет.

Кроме того, на съезде потребовали наделить школы земельными и рыболовными участками. Поднимался вопрос об инородцах. А это буряты, корейцы, жители Камчатки и другие местные народности. Речь шла об улучшении их быта. И в отличие от японского правления, здесь не было насильственной ассимиляции, которая нередко приводила к гибели местного населения.

Сегодня, хоть и подчеркивают, что Дальний Восток славится своими заповедниками и национальными парками, гейзерами и вулканами, поэтому лучшего края, чтобы уединиться с природой и исследовать природные чудеса, не найти, почему-то забывают уточнить — при общем обнищании населения билет на самолет или на поезд сожрет несколько поездок в Липецкую область или Казань.

Также говорят, что активно развит на Дальнем Востоке и круизный туризм, который

"позволяет исследовать самые дальние и потаенные уголки Тихого океана".

Но с рыбой оттуда в центре России почему-то весьма тухло, да и денег стоит, разве, что госаппарату под силу. Но вот о развитии промышленности здесь ни звука.

Опускаем нынешние резолюции по развитию Дальнего Востока. Они мало чем отличаются от других — десятилетней давности. Так что, отдадим всё, как писали участники 4-го Хабаровского съезда, "жёлтой расе"? Тогда точно останемся без японского автомобильного секонд-хенда и али-экспрессов.

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