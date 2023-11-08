Фёдор Тючев: самый русский поэт прожил десятилетия вдали от России

6:09 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Ещё в годы "царского режима" о Тютчеве писали: родился в Брянском уезде Орловской губернии, где находилось уже тогда почти никому не известное село Овстуг.

Фото: Википедия by Левицкий, Сергей Львович (1819–1898)

Именно здесь в начале позапрошлого века и появился на свет 23 ноября поэт и мыслитель Федор Иванович Тютчев. Изучать его творчество необходимо в России при любых режимах. Нет смысла — если только вы не гордитесь своей русской национальностью. Или уже её давно забыли. Ведь Тютчев не только любил свою страну, но и составил глубокое убеждение, что именно России предначертано в будущем мира высокое предназначение. А его стихи уже давно стали классикой русской поэзии. Романсы на плохие стихи у нас никогда не писали:

"Она сидела на полу

И груду писем разбирала,

И, как остывшую золу,

Брала их в руки и бросала".

Французский знали, но Родину не продавали

Говоря о Тютчеве, надо напомнить, что он родился в типичной русской барской семье позапрошлого века. Лето обычно проводил в деревне, зимой переезжал в Москву. Но, по тогдашнему обычаю, воспитывался он на французском языке. В его доме на этом языки не только шли разговоры за обедом, но и вся переписка велась на этом языке.

Хотя французский весьма мирно уживался с русскими обычаями. Идёт ли речь о чтении церковно-славянских псалтырей, часословов, но воспитание, тем не менее, шло на французском. Потом были Московский университет и коллегия иностранных дел в Петербурге. В 1822 году его дядя, герой наполеоновских войн, граф Остерман-Толстой сажает племянника в карету и отвозит за границу. Здесь Тютчев был пристроен сверштатным чиновником русской миссии в Мюнхене. И здесь он оставался почти безвыездно 20 лет! Приехав в Германию в 18 лет, он возвращается домой уже 40-летним мужем.

Получив прекрасное образование дома, за границей он вращается в высшем обществе. Женится на графине Ботмер. Как итог — он породнился с древнейшими аристократическими родами Баварии. И им даже в голову не приходило, что перед ними орловский русский помещик с манерами истинного европейца. Одно только выдавало Тютчева. Стихи он писал по-русски.

Постоянно общаясь на иностранном как в разговоре, так и в переписке, этот "иностранец", оставаясь наедине с собой, изливал свою душу в стихах настоящей образной русской речью. Те, кто его знал, отмечали, что в нем сидит настоящий русский человек, "думавший думу свою и никогда не забывавший о своей далекой, суровой, но горячо любимой Родине".

Тютчев, в отличие от нынешних "невозвращенцев", никогда не скрывал, что он русский, и гордился этим. Наоборот, будучи дипломатом, он всегда горячо и искренне выступал в защиту России. Хотя его коллеги по тогдашнему "МИДу" с подобострастием взирали на европейцев и мерили Россию также только "по-европейски". И Тютчев одним из первых дипломатов стал указывать Европе на великую миссию России в мире. Он всегда верил, что России уготована великая роль. И не вина русского народа, что наша страна нередко после смерти Тютчева, проходила и проходит мимо смертоносных айсбергов истории на расстояние вытянутой руки.

"Не хочешь верить в Святую Русь, не верь, она верит в себя сама!"

Не будучи фантастом, поэт верил в обширные границы "царства русского". Он писал:

"Семь внутренних морей и семь великих рек…

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая —

От Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная…

Вот царство русское… и не прейдет вовек,

Как то предвидел Дух и Даниил предрек".

Для русских западников Тютчев всегда оставался загадкой. Живя за границей, он никоим образом не становился западником, что их весьма раздражало. Если Чаадаев считал, что русские в Европе "незаконнорожденные", то Тютчев говорил, что Россия — это особый, свой мир. Западники ратовали за склонение православия перед католическим Римом. Тютчев наоборот видел в православии просветительское начало, залог будущего для всей России и славянского мира.

Если западники с иронией издевались над русским народом, то Тютчев, "питомец хвастливого и гордого Запада", писал:

"Эти бледные селенья,

эта скудная природа,

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа. Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной".

О Тютчеве правдиво писал близко знавший поэта и женатый на его сестре Сергей Аксаков. По его словам, этот рафинированный европеец был ближе к русским славянофилам. Причины проигрыша в Крымской войне он относил к тому, что Россия ещё не окрепла. Но это был вопрос времени. Хоть многие современники поэта полагали, что почва искреннего национализма Тютчева кроется именно в его "европеизации". Тютчев смотрел на Россию издалека.

Ну а спустя столетие надо отдать должное Тютчеву, именно он открывает для всех Россию и разъясняет Европе её предназначение. Он во многом критиковал окружающий его общественный строй русского царизма, несправедливость, крепостничество, что не помешало ему занять по приезде домой высокий пост председателя цензурного комитета.

Хотя времена николаевской России уходили со сверхзвуковой скоростью, он с презрением относился к отечественным пессимистам и нигилистам. А перефразируя его четверостишие, можно сказать: "Не хочешь верить в Святую Русь, не верь, она верит в себя сама!"

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