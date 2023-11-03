Уральские казаки путешествовали по всей Евразии

Когда-то русский писатель Короленко проехался по областям Уральского войска. Попал он в то время, когда из уст в уста казаки передавали байки о путешествии темных казаков. А те умудрились даже побывать не только в Царьграде, но и в Индии, Китае и даже в Японии. И через Сибирь вернулись домой. Как же это произошло?

Фото: Википедия

Где нас нет, там обязательно текут кисельные берега

Цель русских казаков была весьма необычна. Хотя и понятна любому простому русскому человеку. Они относились к раскольникам, которых в той области называли "никудышниками". Хотя они и не примыкали ни к одной раскольничьей секте. Зато у них была легенда, что где-то пару веков назад горсть сектантов выехала из России в какую-то восточную страну. И здесь основала свою церковную общину. Там текли кисельные берега и молочные реки.

Смутное предание называло эту землю "Беловодским царством". А позже на Урале объявились некие лжеепископы, якобы пришедшие из тамошнего царства. Известен был епископ Аркадий. Раскольник или пройдоха. Кто сейчас разберет?

И вот уральские казаки решили найти это царство. В 1898 году они с разрешения Кирсановского съезда и с помощью купечества города Уральска, которые им выделили почти 3000 рублей (а тогда рубль не был деревянным), отправились в путешествие.

Один из них, по фамилии Хохлов, полуграмотный, но от природы неглупый человек. Не имея ни географических знаний, ни каких-либо карт, казацкие аргонавты отправились в "Беловодск". Сначала Одесса, потом Константинополь, где и начались их мытарства. Правда, они знали слово "Москва", которое их и выручало. Но не всегда.

Отправляясь к русскому консулу, они так и сказали в толпе "Москва". Но если бы не толмач болгарин, им бы в лучшем случае местные турки намяли бы бока. К русским здесь было неоднозначное отношение. Попав в греческий город (тогда еще турецкий) Солоники, наши казаки опять оказались не у дел. В документах их прописали как турок. Но они-то не турки. Кроме того, у турок были свои традиции и жесты. Приглашая в полицию, им ладонью указывали вниз. А наши уральцы думали — сесть. К тому же языка не знали. Но и здесь они кое как преодолели препятствия.

Потом был ливанский Бейрут, Сирия и, наконец, Иерусалим. Святые места, но, как правильно решили русские аргонавты, здесь "Беловодское царство" не найти. Всё занято. Потом Египет и ожидание парохода на Дальний Восток. Как это нередко бывает, русский русскому рознь. Капитан парохода "Херсон" отказывается взять их на борт. Хоть в ногах валяйся. Ни русский консул, ни русское "Палестинское общество" не помогли. Вот такие мы.

Слово "Москва" когда-то было пропуском на борт корабля

Зато их взял на борт француз, услышав слово "Моску". И тут нашим путешественникам закатили и банкет, и шампань. И показали живые картинки русско-французской дружбы. Антанта, однако. И вот они в Южной Индии, но на все расспросы никто ничего не слышал о "Беловодском царстве". Нет его ни в Коломбо, ни в Сингапуре, ни на Суматре. И вдруг колокольный благовест они слышат во вьетнамском Сайгоне (Хошимин). Несутся туда. Ан, нет. Это колокола католиков-французов.

После идут воды Китая, которые кажутся нашим путешественникам "белого" цвета. А там и Япония рядом. Побывали и в Нагасаки. Но никакие розыски праславянского-православного царства они так и не нашли. Пришлось возвращаться домой — на Урал. Нагасаки-Владивосток-Благовещенск. Не забывайте какое это было время. Ведь уральские казаки отмечали, что самое сложное плавание было не по морям и океанам, а по Амуру. Были моменты на мелях и перекатах, когда пассажирам приходилось выходить на берег и как бурлакам тянуть пароход. Потом Нерчинск, Иркутск и железная дорога.

"Нашли "Беловодское царство"?, — спрашивали их земляки. — Нет, зато привезли заморские диковины и занятные рассказы.

Хотя, не влезая в церковные дела, замечу, что попутно уральцы добивались от константинопольского патриарха привилегий для раскольников. Добились или нет, история умалчивает. Впрочем, когда-то о путешествии уральских казаков даже писали в "Записках русского географического общества". Теперь, вероятно, забыли.

Зато от малограмотного Хохлова остался когда-то даже путевой дневник, который он писал по-старинному полууставом. Сохранился ли он через столетия — не знаю. Времена другие или руки не доходили. Но благодаря писателю и журналисту Владимиру Короленко мы помним о наших уральских аргонавтах с казачьими лампасами. На перекладных — это почти кругосветное путешествие.

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