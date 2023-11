Your browser does not support the audio element.

Вы не знаете Эндрю Карнеги? А Карнеги-холл в Нью-Йорке, где 5 мая 1891 года концертом Нью-Йоркского симфонического оркестра дирижировал Петр Ильич Чайковский? Через 70 лет здесь будут тормошить публику Битлы. И всё это благодаря миллиардеру Эндрю Карнеги. Он потратил последние годы жизни и большую часть своего состояния на благотворительность — различные проекты в области культуры, образования и международных отношений, в первую очередь публичные библиотеки.

Фото: Википедия by Theodore C. Marcea is licensed under Library of Congress, Общественное достояние