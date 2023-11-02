Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества

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Вы не знаете Эндрю Карнеги? А Карнеги-холл в Нью-Йорке, где 5 мая 1891 года концертом Нью-Йоркского симфонического оркестра дирижировал Петр Ильич Чайковский? Через 70 лет здесь будут тормошить публику Битлы. И всё это благодаря миллиардеру Эндрю Карнеги. Он потратил последние годы жизни и большую часть своего состояния на благотворительность — различные проекты в области культуры, образования и международных отношений, в первую очередь публичные библиотеки.

Фото: Википедия by Theodore C. Marcea is licensed under Library of Congress, Общественное достояние

Карнеги не нувориш — начинал он с нуля

О том, как сейчас стать преуспевающим бизнесменом, у нас за последние тридцать лет написаны сотни книг, миллионы слов потрачены на кучу телеканалов. Есть курсы, лекции и кофе-встречи. Но миллионеров (только не в рублях), а тем более миллиардеров, у нас нет. За исключением тех, у кого есть "крыша". Государственная. Чубайсы, Абрамовичи и иже с ними. И всё же я надеюсь, что и у нас будут свои честные и чистые миллионеры, которые с нуля, своим горбом, знаниями заработают свой первый рубль. Будь это в торговле, сельском хозяйстве. Или ещё где-нибудь. Когда к вам за подачкой не приходят силовики, пожарные, медики, муниципалитет и ещё черт знает кто, кто при определенном режиме, по сути, занимается "государственным" рекетом. Вот такая лирика.

Много лет назад во всём мире был известен американский миллиардер Эндрю Карнеги. Большой меценат и большой миллиардер. Сегодня был бы мультимиллиардером.

Как писали его друзья, Карнеги, несмотря на всемирно известную благотворительность, не следует примеру евангельского богача, отрекшегося от своего богатства. Наоборот. Американец призывал на всех встречах обогащаться, обогащаться и ещё раз обогащаться. В общем-то, правильно. Тогда какой ты миллионер. Всё разбазаришь на ту же благотворительность. Но, как отвечал Карнеги, будут деньги — будет и благотворительность.

Надо отметить, что Карнеги довольно щедро раздавал свои советы на лекциях. Правда не за бесплатно. В первую очередь, речь шла о "развитии способностей энергии, духа предприимчивости". Тем не менее, молодым и перспективным будущим миллионерам он дал довольно разумные советы. Такой молодой человек должен выбрать только одну специальность, не разменивая себя на другие. Как в пословице "за двумя зайцами".

Первый шаг по лестнице успеха, первое повышение последует тогда, когда он даст заметить хозяину, что он работает не только ради денег, но ради успеха компании. Понятно, что речь идет о том, где ваш бизнес не зависит от коррупционных составляющих. Это в идеале.

Карнеги говорил, что молодой человек должен выделиться несколькими полезными для компании идеями, следить за литературой и научными новинками, которые могут поспособствовать процветанию вашего бизнеса. Также Карнеги утверждал, что стоит иной раз поспорить с боссом по принципиальным вопросам, несмотря на то, что ваш хозяин будет сердиться и орать. Зато, если будет всё так, как вы предлагали, босс скажет:

"Этот парень стоит миллиона".

Короче, всё в ваших руках. Если вы не сын босса.

Как делился своим прошлым американский миллиардер, ради успеха молодому человеку придётся принести в жертву свои привычки, увлечения, характер. Если даже вас и не заметит этот патрон, вас обязательно заметят другие. Язык, как говорили, до Киева доведет.

Искусство и бизнес — не одного поля ягода

Также было заявлено, что нет дела, которое не могло бы иметь успеха. Каждое дело отвечает какой-нибудь потребности общества. А для успеха необходимо иметь честность, ум и настойчивость. Вероятно, как у наших нуворишей — шучу.

Карнеги утверждал:

"Ведите своё дело несколько с большим искусством, чем обыкновенный, средний человек. И вам будет обеспечен успех".

Конечно, по его мнению, образование обязательно нужно, хотя бы для того, чтобы окрылить надежды ваших клиентов, рассказать поучительные истории, ввернуть нужную цитатку.

И все же Карнеги, судя по его словам, в душе оставался большим романтиком.

"Чем значительнее дело, чем больше оно процветает и чем полезнее, вы больше встретите в нем романов и чувств. Самые большие успехи в делах обязаны поэзии и воображению", — писал он.

Может быть поэтому в зале его имени более века играют мировые знаменитости.

Карнеги, имея все таки связь с искусством, безапеляционно говорил, что деловая карьера всегда предпочтительней в нравственном отношении другим. Художественная деятельность ведет к узости ума, развивает самомнение, зависть, злопамятность… Должно быть наоборот. Увы, отнюдь. Ведь искусство — дело сугубо личное. И порождает личные низменные страсти. Душа художника вся в предрассудках.

Он также грустно прошелся по специализации, считая, например, что юристы обычно плохо управляют другими. Вообще любая специализация — это узкое восприятие мира. А вот деловой человек обязан иметь "разносторонний и всеобъемлющий ум". Ему необходимо знать не только современность, но и будущее. Готовиться к любым случайностям. Если вы не готовы — вы не будете бизнесменом. Значит, художником?

Карнеги точно отметил, что если раньше дела коммерции ограничивались малым масштабом, то в новое время речь идет о мировых масштабах. И многие бизнесмены правят такими предприятиями, которые могут смело уложить под себя многие страны мира.

А в завершении Карнеги восклицал:

"Немецкий Крупп отказался от звания князя, которое ему было предложено кайзером. Он, особо более влиятельная личность, чем какой-нибудь князь. Да здравствует бизнес и Крупп, благодетель человечества!"

Пушки Круппа действительно хорошо покосили миллионы человек в мировых войнах. Вот такие в мире бизмесмены и художники.

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