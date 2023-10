Если пролистать многовековую историю Турции, то она отнюдь не строилась на запахах лаванды и не была "Великолепной", как утверждают турецкие поэты, слагая хвалебные оды в честь султана Сулеймана Великолепного. Вся политика Турции строилась на кровавых репрессиях против покоренных народов. Даже, если вы и лобзали стопы султана. А христианам в Турции приходилось еще и платить налог "за религиозную толерантность". Ну, а уж про христиан-янычар и мамлюков и говорить не приходится — образец любого оккупационного режима.

