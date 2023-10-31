Террор против инородцев — традиционная политика Турции

Если пролистать многовековую историю Турции, то она отнюдь не строилась на запахах лаванды и не была "Великолепной", как утверждают турецкие поэты, слагая хвалебные оды в честь султана Сулеймана Великолепного. Вся политика Турции строилась на кровавых репрессиях против покоренных народов. Даже, если вы и лобзали стопы султана. А христианам в Турции приходилось еще и платить налог "за религиозную толерантность". Ну, а уж про христиан-янычар и мамлюков и говорить не приходится — образец любого оккупационного режима.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Меморандум о неистовствах турок в Македонии"

Илинденское восстание 1903 года, национально-освободительное восстание народов Македонии против османского ига, готовилось Внутренней македоно-одринской (адрианопольской) революционной организацией (ВМОРО).

Руководители восставших указывали, что "дело восстания стоит выше всяких национальных и племенных различий". Когда восстание шло на убыль, в восточной Фракии вспыхнуло Преображенское восстание болгар Лозенградского района Адрианопольского вилайета, также подготовленное ВМОРО. Восставшие провозгласили республику в Малко-Тырново.

К середине сентября силами регулярной армии турецкого султана восстание было подавлено. Тысячи повстанцев погибли в боях и были расстреляны, десятки тысяч остались без крова, более 30 тысяч эмигрировали.

Тогда же стали открываться факты массового террора на оккупированных христианских территориях, что и подтверждает болгарский меморандум "о неистовствах турок в Македонии".

Этот большой документ был составлен на донесении русских и зарубежных консулов со многими ссылками и примечаниями. День за днем, в точных именах и датах, консулы отмечали совершаемые турками убийства, грабежи, насилия. Убив русских консулов Ростковского и Щербину, турки знали, что делали. Руками турецкого националиста были уничтожены главные обвинители их злодеяний. Пусть даже их убийцу потом и вздернули, если верить старым документам. Также через сто лет убьют и российского посла в Анкаре Карлова. Убийцы нет, и расследования нет.

Меморандум занимал двадцать страниц мелкой печати с описанием всяких ужасов, к сожалению, невыдуманных. Хотя террор, как утверждают оккупанты всего мира, происходил под флагом "успокоения страны" и "проведения реформ".

Как писали современники, вместо того, чтобы карать одних "виновных" в освободительном движении, турецкие власти находили любые поводы для разорения болгарского населения в городах и селах. Массовые убийства с особой жестокостью, аресты и пытки со стороны турок за столетия в общем-то уже никого не удивляли. Но вроде бы за окном уже цивилизация… Бегают правозащитники, адвокаты. Но кровь инородцев продолжала литься ручьем.

Кроме того, турки разрушали церкви, школы. А разоренные дома, имущество купцов или местного населения, продавали туркам, которые пытались селиться на местах изгнанных македонцев. Это происходило в Салоникском, Монастырском, Ускюбском, Андрианопольском вилайетах.

Могли посадить и за шекспировского "Отелло"

Фактами турецкого террора пестрит меморандум. Расстрел малышей, традиционные методы пыток типа забивание булавок под ногти, раскаленное железо, подвешивание вниз головой. Упоминались в меморандуме и регулярные полки турок, обученные европейцами, которые проявляли особую жестокость.

Интересный штрих, который всегда использовали оккупанты в покоренных странах: стравливание и использование коллаборационистов. Пусть даже и религиозных. И лучше — другой нации. Например, даже некоторые греки, христиане, соединяясь с турками, уничтожали или издевались над местным христианским населением. Массовые избиения были в Вардар-Капу в Салониках, массах сел. В Мардеше было в один день расстреляно 200 человек и сожжено более 250 домов. Общее число болгар, отправленных в тюрьмы не сосчитать. Греция отмалчивалась.

В Ускюбе в тюрьму был посажен учитель за книги "Отелло" и "Отверженные" Гюго. Молодая девушка Персеса Дишева отправилась туда же за список патриотической песни. То есть среди турок были свои власовцы и полицаи, которые служили оккупантам, зная язык и местное население.

Отметим, что восстание в турецкой Македонии имело под собой серьезные причины. Это не только архаичное на то время правление отсталой Турции, но и тяжелое экономическое положение региона. Реформы турок так и остались обещаниями, зато ослабление славянского население было выгодно как тогдашнему турецкому режиму, так и их союзникам в то время — немцам. Хотя вскоре Первая мировая война внесет свои коррективы в "единство" славян.

А пока вскоре славянская кровь будет литься в междоусобных войнах болгар и югославов. А сами болгары, пусть чаще всего де-юро, но станут союзниками немцев и в Первую, и во Вторую мировые войны. Как, впрочем, и сейчас. Сменился только хозяин.