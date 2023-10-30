Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин

Мы уже писали о забытом сегодня русском поэте Алексее Апухтине. Именно он стал инициатором памятника Пушкину, установленного в 1880 году на Тверской. Он был поэтом пушкинской эпохи, хотя и жил позже. А вот Сергей Соболевский не был известным писателем и поэтом. Но он был ровесником Пушкина. И его знали как известного в России библиофила и библиографа, знатока древней русской литературы. Но он лично знал Пушкина.

Фото: Википедия by Карл Брюллов

Русский библиограф с мировым именем

Родился Соболевский 10 сентября 1803 года в Риге. Ещё в детстве его отправили в Москву, где он и получил хорошее образование. Интересно, что он читал "Историю государства Российского" Карамзина на латыни. Потом была учёба в Петербурге, а его товарищами по Благородному пансиону были М. И. Глинка и Л. С. Пушкин.

Книги Соболевский собирал не только как страстный библиофил, но и как учёный библиограф. Библиография — в России, так и за рубежом, он в то время был признан всеми самым известным авторитетом в этой области, было его любимым занятием. Благо позволяло материальное обеспечение и служба в московском архиве МИД. И в течение долгого времени он поддерживал отношения со своими коллегами в Лондоне, Париж, Риме и Мадриде.

В 1867 году он издал специальный труд по библиографии "Юрналы и камер-фурьерские журналы 1695-1747 гг". Немало статей по литературе было им издано в "Русском архиве". В своё время именно благодаря Соболевскому Румянцевский музей и Чертковская библиотека были обязаны расширением своего литературного и исторического фонда. Он также устроил и библиотеку в Английском клубе, куда захаживал его друг Александр Пушкин.

С Александром Сергеевичем Пушкиным Соболевский познакомился через его брата — Льва Сергеевича. Это знакомство с течением времени перешло в тесную дружбу. Вплоть до смерти поэта.

Пушкин нередко представлял Соболевскому первому свои произведения, ценя ум, вкус и наблюдательность друга. Не раз он правил свои произведения по совету библиофила. Именно в доме Соболевского публика впервые услышала "Бориса Годунова".

Как друг Пушкина, Соболевский предупредил поединок поэта с Федором Толстым в сентябре 1826 года. Он также оказывал ему содействие в домашних неурядицах, общественных столкновениях и денежных делах. Забавно, что Пушкин прибегал к с содействию Соболевского в подборе рифмы, считая его большим знатоком в этом деле. Так, по воспоминаниям племянника Пушкина Павлищева, как-то раз Пушкин пристал к Соболевскому:

"Ну-тка, Сергей, Бога ради, рифму на Ольга". В ответ — "фольга". Пушкин продолжает писать, а на слово "Мефистотель?". Думаю, "профиль"… Нет, говорит Соболевский. Гораздо проще, "картофель"… я спать хочу.

И стихи писал, и ситец ткал

Встретившись с Пушкиным в 15 лет, Соболевский распространял подписные билеты на невышедший сборник стихов Пушкина. А в 1820 готовит к печати "Руслана и Людмилу", так как сам автор оказался в опале и был выслан из Петербурга. Вернувшись из ссылки в 1825–1826 годах, Пушкин через Соболевского знакомится с редакцией "Московского телеграфа". Интересно, что по агентурным сведениям III жандармского отделения, Соболевский не только знакомит Пушкина с московской литературной публикой, но и возит его по трактирам, поит и кормит за свой счёт. И уже глубокой осенью 1826 года Соболевский становится "путеводителем Пушкина по Москве".

Близким другом Соболевского был и Адам Мицкевич, который также читал ему свои произведения перед выходом в свет. Произведения поляка были запрещены в России, но, тем не менее, появлялись и у Пушкина. Соболевский также находился в близких отношениях с князем Одоевским, Дельвигом, Баратынским, Плетневым, князем Вяземским, Жуковским и другими современниками, вошедшими в золотой фонд русской литературы и поэзии.

Немалую известность Соболевскому принесли его стихи и эпиграммы. Они были остроумны и метки, как хороший выстрел. Шутку ценили во все времена. Эпиграммы и стихи Соболевского расходились в списках, хотя современники утверждали, что многие его вирши даже приписывали Пушкину. А сам автор их не записывал, особенно не ценил и скоро забывал. Те лица, против которых были написаны эпиграммы, не обижались. В юморе Соболевского не было желчи и злобы, "а лишь добродушие".

Говоря о Соболевском, стоит отметить, что он стал первопроходцем в Российской империи и в области бумаго-прядильного производства. Торговая жилка ему, как и литература, была не чужда. Вместе с Мальцевым он организует в Петербурге прядильную фабрику после поездки по Европе. Так, Выборгская сторона получила "Сампсониевскую мануфактуру". Получая доходы с производства, он возвращается в Москву, где и проводит свои последние годы. Умер он в октябре 1870 года.

К сожалению, Соболевский не оставил мемуаров о своём знакомстве с Пушкиным, хотя и консультировал впоследствии будущих мемуаристов поэта. Только накануне своей смерти он всё-таки опубликовал статью "Таинственные приметы в жизни Пушкина". И это всё после десятилетней дружбы с поэтом.

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