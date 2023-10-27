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Сергей Лебедев

Когда-то Шпицберген был русским

Наследие » Россия

Мы оказались в ситуации, когда в центре России инородцы (по терминологии святого Николая II) безнаказанно бьют, в лучшем случае, морды русским, когда полезные ископаемые России оказались в руках каких-то олигархов с нерусским прошлым, накачивающих НАТО нашими деньгами, когда тысячи километров границ отдали Казахстану, Китаю, США, Норвегии, а Кавказ забыли (нет, меньше?). Отдали бы и Прибалтике. Но куда уж дальше. Рядом Иван-город, Псков и Великий Новгород.

Когда-то Шпицберген был русским
Фото: https://www.jazztour. ru

Нынешние нувориши променяли Грумант на Шри-Ланку

А ведь стоит напомнить, что даже далекий северный Шпицберген, который сегодня, судя по последним сообщениям, стал практически окончательно норвежским, то бишь, натовским, когда-то был русским островом. И с этим считалась вся Европа. По сравнению с проданными сегодня русскими границами — это такая мелочь.
В начале прошлого века в течение трех лет работала научная русская экспедиция, которая "мерила" меридиан, а попутно воскресила историю русского Груманта. Так называли когда-то наши прапрадеды Шпицберген. Уже тогда русское население удивлялось: "А что тут такого, понятно, русский полярный архипелаг".

Сегодня "русские" предпочитают Таиланд и пиарят новый безвизовый вариант отдыха — Шри-Ланку.

Но это спускание денег, а Грумант давал стране не только моржовый клык, рыбу, но и позже уголь. Экономически это было оправдано. Иначе бы там не крутились всевозможные халявщики из Европы в течение веков. 
Замечу, что Шпицберген впервые стал известен в Западной Европе только в 1596 году. Голландец Баренц вновь его "открыл" после русских. Туда ринулись норвежские и английские промысловики, забивая китов и моржей. Впрочем, датчане утверждали, что они уже давно общаются на этом острове с русскими.

Название Шпицберген для новых западных конкистадоров прививался трудно. Многие его называли Восточной Гренландией. И все же есть официальный документ, который проливает свет на то, что это был когда-то русский остров. Другое дело, что мы его не удержали, как и сегодня по многим ипостасям. 

Сила истории в силе страны

 Впервые этот документ был опубликован в Копенгагене в 1845 году. Письмо датского короля Фредерика II от 1576 года к наместнику Северной Норвегии.

"Прошлым летом рыбаки из Тронтхейма встретились с русским кормщиком Павлом Никитичем, регулярно плавающим в "Гренландию". Если ему дадут вознаграждение, он готов сообщить подробности, как доплыть до этой земли. И проведет корабли", — писал король. То есть до Груманта. "Ибо мы согласны, несмотря на большие издержки, за все уплатить", — добавил король. Действительно, сегодня Шпицберген мог бы быть хорошей базой НАТО для удара по русскому Заполярью. Правда сегодня даром для нас.

Никитич тогда жил, вероятно, в заполярной Коле, где, как отмечали исследователи, было не больше нескольких изб. Русское население в районе Мурманска тогда только зарождалось. Доказательство очевидно. Датчане, которые претендовали до Баренца на открытие "Гренландии", задокументировали остров Шпицберген за русскими. Но это только на бумаге. Между собой. Европе было заявлено, что этот архипелаг открыт и принадлежит датчанам. Как и то, что с легкой руки Никитича остров позже стали именовать Грумант.

С нашей стороны также есть документ, которому уже более 300 лет. Некий помор Афанасий (Соловки, усть Колы) в 1605 году побывал на острове, который он описал по былинному: "Высокие горы, дивные чудеса и живет там некий царь". Позже выяснилось, что уже тогда, опираясь на старый царский указ Ивана Грозного, англичане и голландцы начали конфликтовать в зоне рыбных промыслов. А это был район Шпицбергена. Де факто, русская промысловая зона.

Сказание Афанасия было записано в 1605 году. Плавал он 17 лет. То есть уже в 1588 году он мог высаживаться и на Шпицбергене. Документы — вещь упрямая. И то, что наши промышленники уже потихоньку обживали в XVI веке Шпицберген, весьма очевидно. Как и то, что он был открыт русскими еще раньше. Купчины новгородские были весьма пронырливы. Моржовый клык был весьма прибыльным товаром в средневековом Новгороде.

Сегодня же Грумант — это покинутый советский, российский шахтерский поселок на архипелаге Шпицберген.

Название поселка происходит от старого поморского "Грумант". Правда сообщают, что там якобы есть центр Арктического туризма "Грумант". Но непонятно, норвежский или русский. 

И еще информашка, которая обошлась России в сотни лет истории со знаком минус — 30 марта 2011 года Совет Федерации ратифицировал договор между РФ и Норвегией о разграничении пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Понятно, что визировал президент. И тот, и этот.

А пока на русском Груманте уже проводились ассамблеи НАТО. Россия под боком и селедки вдоволь. 

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Темы таиланд копенгаген иван грозный
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