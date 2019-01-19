Мистики в реалиях: Птолемей, отец астрологии

Древнегреческий геометр, астроном, географ, теоретик музыки, философ и физик Клавдий Птолемей заложил основы геоцентрической системы мира, которая объясняла все видимые движения небесных светил их движением вокруг неподвижной Земли. Невзирая на его очевиднейшие астрономические ошибки, система Птолемея сохраняет определенную ценность и в наши дни.

В серии "Мистики в реалиях" мы описали жизненный путь многих астрологов, а вот про "отца астрологии" не написали еще ни слова — из-за объективных причин. "Жил и действовал в Александрии в первой половине II в. после Р. Х. Дошедшие до нас произведения древнегреческой литературы не дают нам никаких сведений о жизни, житейских и ученых отношениях и даже о месте рождения Птолемея", — так в двух предложениях изложил всю биографию ученого энциклопедический словарь Ф. А.Брокгауза и И. А.Ефрона.

Однако в изданном в 1976 году в Нью-Йорке биографическом словаре Дж. Тумера (G.J. Toomer. Dictionary of Scientific Biography) в статье посвященной Клавдию Птолемею (Κλαύδιος Πτολεμαῖος или Klaúdios Ptolemaîos), говорится, что он появился на свет около 100 года, вполне возможно, в одном из городов египетской Фиваиды Ptolemaios Hermaiou. "Словарь античности" (русский перевод, изданного в 1987 году в ГДР Lexikon der Antike) указывает в качестве места рождения Птолемаиду в Среднем Египте и дату рождения после 83 года. В исторических работах первых веков нашей эры происхождение Клавдия Птолемея иногда ошибочно связывали с македонской династией Птолемеев.

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Современная наука полагает, что путаница могла возникнуть из-за совпадения имен, поскольку имя Птолемей было очень распространено на территории бывшего царства Лагидов (так по имени Лага, отца Птолемея I, называли правившую в Египте царскую династию Птолемеев). Римское родовое имя (nomen) Claudius Ptolomaeus может означать, что Птолемей либо сам являлся римским гражданином, либо его предки получили римское гражданство, скорее всего, от императора Клавдия. Однако, даже он и был Civis Romanus, Птолемей работал библиотекарем в знаменитой Александрийской библиотеке и свои труды писал исключительно на греческом языке.

Пожалуй, все исследователи сходятся в том, что Птолемей скончался в Александрии, но вот когда это произошло, также точно не известно. Как правило указывают, что он умер до 180 года, или после 161, или около 168 года.

Зато Птолемею мистически повезло в другом. До нас почти полностью дошел корпус его основных сочинений, которые по достоинству оценили нынешние астрономы. Основной труд Птолемея Mathematike Syntaxis ("Математический порядок или построение"), позже названный Megale или Megiste Syntaxis ("Великое математическое построение астрономии в 13 книгах"), был переведен с греческого на сирийский, среднеперсидский (пехлеви), арабский, санскрит, латынь, а позднее — на французский, немецкий, английский и русский языки.

Вплоть до начала XVII века этот труд был основным учебником астрономии. Именно название, данное арабскими математиками (al-maǧisṭī), которое буквально означает "Великое построение", осталось в памяти благодарных потомков. В настоящее время главная книга Птолемея более известна как "Альмагест", нежели под его оригинальным греческим названием. Объединив ранние работы греческих астрономов, Птолемей обосновал геоцентрическую систему мира, которая впервые была опровергнута гелиоцентрической системой Коперника лишь в 1543 году.

В предисловии редактора перевода к книге американского ученого Роберта Ньютона "Преступление Клавдия Птолемея", который, как там говорится, задался целью пересмотреть и критически проанализировать содержание "Альмагеста", сказано, "что абсолютное большинство наблюдений, положенных в основу геоцентрической картины мироздания и приписанных Птолемеем самому себе и другим ученым, сфабрикованы им или подделаны, а основные достижения античной астрономии изложены неполно и необъективно. Птолемей, по мнению Р. Ньютона, не наблюдал небесные светила, а наблюдениями, как правило, объявлял результаты вычислений положений Солнца, Луны, планет и звезд на основе теорий его предшественников (в первую очередь Гиппарха), добавляя к ним влияние прецессии; и то, последнюю операцию Птолемей делал хуже, чем его предшественники".

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Роберт Ньютон так прямо и заявляет: "Каждый ученый, даже гений, имеет право на ошибки, но ошибки Птолемея кажутся мне чрезмерными. У нас нет принятой шкалы для определения компетентности и поэтому я колеблюсь заявить, что он был некомпетентен. Однако совершенно спокойно, как мне кажется, можно сказать, что астрономом первой величины Птолемей не был. Мне кажется, самое большее, что о нем можно сказать, так это то, что он был заурядностью. Думаю, у многих читателей после приведенного выше обзора появятся серьезные сомнения в возможностях Птолемея как астронома".

Другие ученые исходят из того факта, что подлинные сочинения Гиппарха до нас (за одним-единственным исключением) не дошли, и практически все, что нам известно о работах Гиппарха, мы узнали благодаря их изложению в "Альмагесте" Птолемея. То же можно сказать и о многих других наблюдениях и математических исследованиях древнегреческих и вавилонских астрономов. Благодаря этому "Альмагест" стал своеобразной энциклопедией астрономии древности. Впрочем, другие мистики — например, Папюс, полагали, что их "коллега" Птолемей на самом деле изобразил всего-навсего символическую систему космогонии.

Помимо "Альмагеста" у Птолемея есть и другие сочинения на другие темы или, лучше сказать, из области других наук: "Оптика", "География" и особо популярный в эпоху средневековья астрологический опус "Четверокнижие" (Tetrabiblos), который много раз переводили и цитировали. В сочинении "Гармония" говорится о числовых выражениях интервалов ладовых тетрахордных организаций — родов — и специфике их восприятия, а также излагается учение об интервалах, созвучиях, ладах и т.п.

Энциклопедически образованный Клавдий Птолемей никак не укладывается в простенькую схему неуча, списывающего у более умных предшественников. Скорее его случай напоминает историю с Францем Месмером, но только с точностью наоборот. Месмер опередил свой век и оказался причисленным к шарлатанам, потому что не избежал ошибок. Птолемей из-за ошибок оказался едва ли не свергнутым с пьедестала, на который его поспешно возвели еще в давние времена. Оказывается, быть классиком столь же опасно, сколь и чересчур торопиться. Толпа снисходительна лишь к посредственностям.