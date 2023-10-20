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Екатерина Варфоломеева

Блестящая история Фритьофа Нансена и его корабля "Фрам"

2:28
Наследие » Мир

История корабля "Фрам" представляет собой один из наиболее амбициозных и удивительных экспериментов, когда-либо созданных, так как в нем сочетались смелость, научная точность и некоторая абсурдность.

Блестящая история Фритьофа Нансена и его корабля "Фрам"
Фото: openverse

В конце 1800-х годов люди стремились достичь полюсов, и хотя Южный полюс был далеко, путь к нему лежал по суше. Однако, что касается Северного полюса, он казался ближе, но его достижение было осложнено замёрзшим океаном, где большие ледяные плиты непрерывно двигались, и ветер мог менять направление движения. Это означало, что, даже если вы попробуете использовать корабль, лед мог привести к его разрушению.

Однако идея о существовании течения, пересекающего всю Арктику, возникла после крушения судна "Жаннетта" американского лейтенанта флота Джорджа Де Лонга на российской стороне, а обломки корабля выбросило на канадском побережье спустя три года.

Фритьоф Нансен и Колин Арчер построили корабль, который не противостоял льду, а поднимался на нем, подобно семечку, которое выскакивает между пальцами, когда его сжимают. Этот деревянный корабль, названный "Фрам", был создан для этой цели.

Фрам имел уникальную форму и был полностью изготовлен из массива дуба, и его особенность заключалась в том, что он поднимался, когда лед сжимал его. Этот корабль был отправлен на Арктику с пятью годами запасов и с прицелом на дрейф к Северному полюсу.

Однако экспедиция столкнулась с трудностями, и Нансен и ещё один член команды - Ялмар Йохансен - отправились 14 марта 1895 года на последний этап к Северному полюсу. Но они столкнулись с противодействием льда и не смогли достичь его. Они не дошли тогда до него 400 км.

В итоге им пришлось вернуться к цивилизации. Несмотря на неудачу, данные, собранные во время экспедиции, оказались бесценными для науки и использовались в последующих исследованиях, таких как экспедиция MOSAIC в 2019 году.

Эта история подчеркивает важную роль смелости в достижении научных открытий, даже в случае неудачи, опыт и данные, полученные на собственной шкуре, могут быть невероятно ценными для будущих поколений.

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История жизни и путешествий Фритьофа Нансена
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы история
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