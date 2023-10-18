В истории России мятежи поляков случались много раз

Известно, что во второй половине XVIII века Польша из-за своей двурушнической политики была поделена между Пруссией, Австро-Венгрией и Россией. Причем нам почему-то достались самые националистические районы с католическим населением. В то же время многие православные оказались в лапах у австрийцев.

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"Конституция" не всегда доводит до добра

Уже тогда начинала проявляться вооружённая агрессия поляков исключительно против русских. Нас били в основном в спину. Правда, тот же Суворов быстро восстанавливал статус-кво. Как обычно, малыми силами. "Демократ" Александр I даже после наполеоновских войн снизошёл до конституции для русской Польши. Но кровавый мятеж поляков 1831 года так ничему и не научил ни тамошнюю шляхту, ни царское правительство. Неслучайно мятеж 1863 года, можно сказать, застал империю если не врасплох, то в весьма неуверенном виде. Но армия у нас тогда была как всегда на высоте.

Полякам поспособствовали и русские революционеры, нигилисты, "свободомыслящие" журналисты, которые ставили своей целью свержение самодержавия или много просто болтали о нём. Ведь даже среди русских писателей было брожение и некоторые на первых порах поддерживали поляков. А тут ещё произошли реформы Александра II, которые должны были вести Россию по европейским лекалам. Короче, полякам, где весьма сильно было и еврейское крыло, при поддержке Европы было где разгуляться.

Неслучайно следователи сразу же после подавления последнего мятежа поляков 1863 года отмечали, что большую роль здесь сыграли немцы.

Указания шли из Берлина, цель была - "подвинуть границу Германии к Висле и дальше".

А среди поляков была прогерманская партия, считавшая, что приращение Польши должно идти не за счёт Германии, а за счёт России. Весьма дальновидное решение: ослабить славянство и создать рядом слабую Польшу, которую (как показала история) весьма легко было онемечить.

В Санкт-Петербурге (может быть, тут есть параллели и с постсоветской Россией) русской Польшей как-то особенно не занимались. Речь идёт о князе Горчакове в Варшаве, "недальновидном" Назимове в Вильно и даже князе Васильчикове в Киеве. К тому же польские агенты уже заранее лезли во все щели западных территорий Российской империи. Неслучайно политические убийства начались уже в 1862 году. Тогда был убит полицейский агент Фелькнер. А его отрезанное ухо было представлено для отчёта центральному комитету мятежников. Один из убийц скрылся. Его подельники посчитали, что его любовница может их выдать. Убили и её.

Подчеркнём, что только в Привисленском крае Российской империи, где в основном проживали поляки и евреи, при мятеже 1863 года было убито 5 000 человек. Украинцы и русские здесь были в меньшинстве. Жестокость поляков, которые себя позиционировали с "цивилизованной" Европой, была на уровне бандеровцев. Хрен редьки не слаще. Так, один главарь банды, некий Чаховский, прибегал к мучительным казням и лично убивал русских пленных.

После уничтожения мятежа и расследования очевидцы описывали "человеколюбие" польских священников. Ксендз Слупинский допрашивал крестьянку, где её муж. Ударом кинжала он вытащил из неё признание - муж в риге. После чего ксендз пристрелил женщину. Но жертва ещё подавала признаки жизни. Тогда ксендз приказал солдату добить её. Несколько ударов поленом по голове прекратили мучения крестьянки. Хата и рига были сожжены. А поляки всё жалуются на жестокость восточных соседей.

Сценарии польских мятежей против России всегда писались в Европе

Надо отметить, что благодаря неплохой смекалке еврейского элемента в их рядах, как впоследствии признавались сами мятежники, полякам удавалось обвести вокруг пальца как деятельность полиции, так и царской жандармерии. Особенно в области пропаганды. На статую Св. Ядвиги в Сувалках, благословляющей сына на войну с русскими, они сумели собрать деньги не только с мирного населения, но и с начальников русской жандармерии и местного гарнизона.

Одна из таможен, управляемая русским, весьма строго следила за приезжими. Но маркиз Велепольский, близкий к придворным кругам, сделал ему строгое замечание. Особенно насчёт дам. Бдительность таможни была ослаблена. Вот и везли дамы из-за границы под кринолинами оружие для мятежников.

Уже после подавления польского мятежа вскрылись вопиющие факты наличия пятой колонны в самом центре России. Предателем оказался видный чиновник из Минфина Огрызко. По его поручению военный инженер Калиновский в Петербурге украл копии военных крепостей. Поляки всё это переправили во Францию. Понятно, что не бесплатно.

И не вина наших генералов, как например, Муравьёва, который жёстко пресекал всякие попытки поляков вести партизанское движение в Литве и убивать русское и украинское население. Пора было возвращаться к временам Николая I - "система спокойствия, перевоспитывающая поляков". Ведь шляхта уже давно почему-то считала себя белой костью среди других славянских народов. Да и мечта о Великой Польше от моря до моря, окатоличении русского и украинского народов насчитывает уже не одну сотню лет.

Уже после подавления мятежа стало известно, что Европа продолжает разжигать антирусские настроения. В австрийском Закопане съезжались поляки из России и Германии, обсуждая планы вооружённых действий против царской власти. Оттуда же разъезжались по свету польские агенты Австро-Венгрии, ведя антирусскую пропаганду. Уже ни для никого не было секретом, что центры польского национализма - Вена и Рим. А сразу же после подавления мятежа в швейцарском Рапперсвилле открыли маленький музей, где собирали деньги на счет будущих вооружённых мятежей в польской части России.

А помнить надо

К сожалению, сегодня, после бурного XX века, вероятно, мало, что осталось в архивах, не считая мемуарной литературы. Ведь даже все архивные материалы по 1863 году царским правительством были засекречены.

И весьма правильно говорили современники:

"А зря, ведь многие нынешние божки предстанут перед нами просто марионетками, которыми управляли из-за рубежа".

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