Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты

Понятно, что жизнь многих студентов в разных странах мира не вполне обеспечена. Как раньше, так и теперь. Американцы здесь не исключение. Заокеанские студенты, как когда-то в Российской империи и в СССР, в свободное время подрабатывали.

Фото: therichest.com

Другое дело, что в Советской России при наличии бесплатного общежития в лучшие времена была и стипендия в районе 40 рублей, на которую можно было пусть с трудом, но прожить, тратясь лишь на еду. Деньги были бюджетными, и их выдавало государство.

Иначе помощь будущим профессорам строилась в США. Бюджетной строки для них в Белом доме не было. Правда появился спорт, который приносит университетам десятки миллионов долларов.

В США студенты постигали науку после молитвы

В США чаще всего за это брались различные фонды и меценаты. И украсть оттуда было весьма сложно. Поэтому американские малообеспеченные студенты с большим научным потенциалом могли задумываться о работе в различных серьёзных компаниях или научных учреждениях, уже попав в стены вузов.

Тем более, что там уже десятки лет существовали различные бюро труда для студентов. Причём только для них.

Как говорил когда-то глава Чикагского университета доктор Гарпер, малообеспеченные молодые люди могли устроиться на работу стенографистами, бухгалтерами, машинистками, официантами в неплохих кафе. Конечно, сегодня многое изменилось за океаном в плане прогресса. Профессий для подработки стало больше. И всё же студентам подобные конторы до сих пор помогают с поиском временной работы.

А ведь когда-то будущие профессора и известные инженеры в свободное время зажигали уличные фонари, подрабатывали, стоя за стойкой бара, или даже работали в кочегарке. Кстати, как отмечали предки нынешних студентов, работа истопником в большом доме была весьма выгодна. И получить её было весьма трудно. Но когда под твоим присмотром десяток печей, за которые платит сотня жильцов, — это более чем хороший приработок. Сегодня уже таких печей нет, но и социальные выплаты в США повысились за сто лет. А американские бродяги предпочитают "колесить" дома, не мечтая уехать за длинным долларом в другую страну.

Весьма отличалась и моральная обстановка в американских вузах, в отличие от той же Европы, где беднякам было сложно получить высшее образование. Современники отмечали, что это очень помогало бедным студентам, работающим в свободное время чаще всего не в папиных компаниях. Интересный штрих — если помнить о том, что в новой России некоторые чиновники уже открыто говорят о нас как о быдле. Если бы богатый студент посмел пренебрежительно отнестись к бедняку ввиду его низкого заработка на стороне, он был бы незамедлительно изгнан из университета американской студенческой корпорацией.

Стоит добавить и то, что когда-то американские студенты шли в свои аудитории только после прочтения молитвы. Правда о ней они забывали, когда шли под венец.

И для учёбы, и для брака всегда нужны деньги

Но вот учёба позади. Надо жениться? Говоря о заключении брака в нынешних США, да, впрочем, и во всей Европе, сложно отметить какие-то новации за прошедшие десятилетия. С той лишь разницей, что сегодня на фоне падения нравственности, роста безработицы или низких зарплат в той же России браков становится всё меньше, а разводов всё больше. Последним также могут похвастаться и США. Правда уже давно.

А ведь когда-то женились и выходили замуж там достаточно рано. Чаще всего это происходило не из-за самоуверенности молодых, которые не собирались ждать обеспеченное положение. В разное время и экономика была разной. И в лучшие годы США многие молодые женихи были всё же уверены, что смогут сами содержать семью и выйти на нужную дорогу жизни. Причём приданое жены раньше американцы вообще не принимали во внимание и на него не рассчитывали. Мужчины полагались только на свои силы, и не в характере янки было брать жену в качестве денежного подспорья.

"Это значило бы для него признаться в своей физической и нравственной несостоятельности, что немыслимо для настоящего американца", — утверждали за океаном.

Правда, если было плохо, в работу включалась зачастую и жена.

Зная нынешнее потребительское отношение к женщине, не только в Европе, но и даже в нынешних США (спасибо интернету?), сложно поверить, что в американских домах за столом произносились рыцарские тосты:

"Пью за здоровье дам, да благословит их Бог! Да защитят их наши руки, а их руки нам в награду!"

Да и вся простота заключения браков, пусть и намного позже, пришла к нам также из США. Браки там уже более ста лет совершались удивительно легко и просто. И расторгались они у янки так же легко и просто. Ни о каком запрете даже со стороны Церкви речи быть не могло. Молодые спокойно обходились без всякого разрешения и свидетелей. Главное — найти незанятого пастора. Венчание, как и похороны, были бесплатны. Хотя, конечно, за труды платили по мере своего бюджета. Забавно, что американцы и в этом плане уже были весьма расчётливы. Например, некоторые платили священнику только через пару лет. Мол, если мы не сошлись характерами, брак придётся расторгать. Так что, пока не проверим семейную жизнь на совместимость, денег не получите.

Но число разводов росло и раньше, а теперь их становилось ещё больше. Когда-то нью-йоркская Sun писала:

"Все священники в США постановили более не венчать разведённых мужей и жён, чтобы хоть таким путём положить предел всё увеличивающимся разводам".