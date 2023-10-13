Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг

Сложно сказать, есть ли сегодня любители книг. То есть те люди, которые читают слова на бумаге, написанные буковками, а не читают книги в интернете или на флешке. Нынешним издательствам можно только посочувствовать. Потому что настоящих читателей на настоящей бумаге становится всё меньше.

Фото: Openverse

И всё же библиофилы и библиоманы есть. Хотя бы потому, что нередко сегодня издания более полувековой давности уже подпали под графу антиквариата. Причём библиомании, как и библиокриминалу, уже сотни лет. И это так, если в наше время за последние 30 лет многие российские библиотеки, даже при наличии охраны, были попросту разграблены. Как варварами в Алксандрийской библиотеке.

Книги, взятые для прочтения, возвращаются реже, чем занятые деньги

Читая Паустовского, Гиляровского, советских сатириков, произведениям которых уже под сотню лет, библиофилы были, есть и будут. Если бы многие их книги и собирательство не отдавали порой криминальным душком. Пусть и не со смертельным исходом.

Всегда библиофилов считали самыми эгоистичными в мире. Главное — они были ослеплены своей страстью — собирательством. Коллекционеры, колитесь, разве это не так? И всё-таки библиофилы благороднее, потому что каждая книга — это ещё один шаг от варварства.

Библиофилы всегда дорожат своими книгами, боятся с ними расстаться. И старое правило для них:

"Книги, взятые для прочтения, возвращаются реже, чем занятые деньги".

Прекрасно знаю ещё по советским временам, что те, кто брал книги в библиотеках (а полвека назад у нас их были десятки тысяч), хуже, чем "крысы, мыши, моль, вода и огонь". Посмотрите на нынешние аукционы, нередко на украденных когда-то книгах стоят штампы ещё советских библиотек.

Действительно, книголюбы бывают разные. Сегодня чаще всего смотрят на год издания. И, забывши честь и совесть, некоторые из них на пути приобретения редкой книги нередко идут на хищения. Увы, они были, есть и будут. Это не скачанная книга из сети. А подлинное издание, к тому же ещё и подписанное автором. Свидетелем истории.

Не буду обременять читателя многими известными именами, которые попались на банальной краже книг, но вот история донесла до нас, как папа римский Иннокентий X похитил, будучи кардиналом Памфили, у художника-библиофила Дюмустье, "Историю Трентского собора". Художник всё-таки сумел возвратить свою книгу. Пусть и через полицию.

Особенно в своё время прославился нунций Святого престола Пассионеи. Тот бесцеремонно грабил швейцарские монастырские библиотеки. Заявляя сторожам, что он ведёт научные изыскания, нунций запирался и выкидывал нужные ему книги на улицу. Понятно, что подручные подбирали редкие книги уже внизу. Зато библиотека нунция была всем известна. Знатоков он не допускал к своим книгам. А сторожили его библиотеку малограмотные тупицы. На удивлённый вопрос — почему? — он отвечал:

"Библиотека — это мой гарем. А его могут охранять только евнухи".

Книги крали и будут красть

Кстати, большой друг нашей Екатерины II, просветитель Дидро, был замешан в краже книг. Пусть и невольно. После смерти каноника Собора Парижской Богоматери он сумел многое выцыганить у хранителя ценных книг, в основном философского направления, которые позже за неплохой пенсион оказались в России. А это сотни томов.

А вот маркиз из Неаполя Такони был таким библиоманом, что даже пошёл на подлог. У него не хватало средств на покупку книг. Выход был найден — он стал печатать фальшивые ассигнации. Результат — книги он читал потом только на каторге.

За книги убивали и раньше, когда речь шла о большой сумме. Типичный пример за века можно найти в испанской "Судебной газете". Чтобы получить нужные книги, некий торговец Вицентий отправил на тот свет больше десяти людей. Смертная казнь была исходом этого дела. Хотя приговорённый к висилице "библиофил" и говорил на суде:

"Люди смертны, и всё равно через некоторое время каждый из убитых должен был умереть. А многие ли из них заботились о сохранении книги, этого украшения жизни?"

Позже на больших аукционах была заведена практика, где отмечалось — откуда эта книга. Особенно с пометками и подписью владельца. Если находили похитителя, он должен был оплатить стоимость украденного. А букинисты-продавцы делали большие надписи на своих ящиках:

"Кто украдёт книгу, да будет проклят анафеме".

Но, как показывает история, охотники за книгами мирятся со своей судьбой и не страшатся загробных проклятий.

И всё же правы были наши предки, которые считали, что воры-библиофилы ничем не отличаются от воров и карманников. Но, вероятно, здесь многое зависит от реалий нашего времени. И где мы живём. Ведь в позапрошлом веке никто не мешал немцу Пиллеру под видом учёного тоннами воровать книги из Петербургской Императорской публичной библиотеки. А что говорить про сегодняшние времена. И слова старых библиофилов к ним никак не относятся:

"Нет ничего общего между всеми этими уродами и честными собирателями книг. И патология, и криминал не должны заслонять благородное служение своим книжным кумирам".

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