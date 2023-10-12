Смутное время порождает новых кликуш

Вернулась ли постсоветская Россия к Средневековью, когда бал правили всякие кликуши, а население власть вернула к глубокому невежеству и всевозможным суевериям? Судите сами.

Фото: detkam.su

Многие факты о жизни наших прадедов и прабабушек весьма напоминают нынешнее российское ТВ. Где за банкой пива можно порассуждать не только о медицине, семейных неурядицах, но и делах государства и даже о войне.

Заменят ли вновь знахари советскую медицину

Наши предки отмечали, что чаще всего кликуши и прочие астрологи вели свою родословную не из вполне благополучных семей. Бытовые неурядицы, пьянство, а теперь ещё и наркомания. Наших предков, которые становились "прорицателями", как отмечал русский доктор Г. Попов, знаток бытовой "медицины" крестьянства, уже с детства заставляли пить воду, которой обмывали покойника или потную лошадь. Заставляли целовать зад коровы. Или давали пить водку, настоянную на старинных пятаках.

Средневековье Запада всегда укореняется в "смутные времена". А вернее, когда народ должен быть изолирован от своей истории и лишён своей самоидентификации.

Впрочем кликушество имеет много разных причин.

Типичный пример кликушества был описан в 1898 году в Гжатском уезде Смоленской губернии. Появились свои кликуши и знахари и в Тихвинском уезде Новгородской губернии в 1900 году. Напомним, вскоре у империи уже маячила Первая мировая война. Одна из кликуш заявляла, что её "испортили" бесы. Зато беса звали по-русски Кузьмой. Именно такую кликушу и назвал народ "ясновидящей". Когда её начинало корчить, а вернее, у неё начинались припадки, к ней в избу (на ТВ? — шучу) сбегались жители ближайших деревень. И на неё сыпались вопросы, на которые она должна была, как Ванга в Болгарии почти через сто лет, ответить: кто у Петра украл лошадь, выздоровеет ли от горячки Матрёна, мальчика или девочку родит Фёкла. Забавно, что кликушу звали не по имени, а по бесу — Кузюшка. Правда если вмешивалась церковь, а значит, и светская власть, Кузюшке было несладко.

В царской России таких "пророков" относили к невежеству русского населения. А также, когда позволяла власть, и к тяжёлому бытию русского человека. Не забывайте, даже накануне Первой мировой войны Россия была больше аграрной, нежели индустриальной страной. Неслучайно социологи прошлого отмечали, что русский крестьянин питается картошкой и чёрным хлебом.

Стоит напомнить, что и работа мужика, как в поле, так и на фабрике, не была отмечена шапкозакидательскими экономическими форумами. Не случайно социологи дореволюционной России писали, что на 100 человек умирает ежегодно в Швеции 16 человек, во Франции — 21, в Германии — 23. В царской России образца начала прошлого века ежегодно хоронили из 100 человек — 32. Хворобы у нас доставало. Но за пилюли и доктора надо было платить. И тут появлялись всякие кликуши и астрологи мужеского и женского пола.

На полном серьёзе — о двужильных

Неслучайно именно кликуши в разное время изолировали наших предков от настоящей медицины. Понятно, если она есть и доступна каждому. Если нет, то надо слушать утверждения новых (они ничем не отличаются от старых), что пищу перерабатывает внутренний жар человека и особый червяк, переваривающий еду. Назначение кишок — перегонять воду, которую пьёт человек. Человек дышит не лёгкими, а ртом и носом. А дыхание — это всего лишь "трепетание души".

Весьма интересным было утверждение русских кликуш о двужильных людях. Не о сегодняшних из всяких "боев без правил" типа ММА. Почему-то воевать идти они не хотят. Нет, речь тут шла о русских мужиках, которые несколько гектаров распахивали за пару часов. Не на тракторе, конечно. Так вот, утверждалось, что у них жилы двойные. Поэтому они сильнее других и более живучи.

Прежде чем обуться, посмотрите, где правая нога

И ещё из заповедей русских кликуш прошлого. Может быть, сработает она и в наше время… Обувать надо вначале правую ногу и только потом — левую. На нательном кресте нужно носить лук и чеснок в ладанке против порчи. Не нужно плевать в огонь, не смотреть с улицы в окна, чтобы лихорадка не завелась. Дома — ходить босиком, чтобы не наступить на след домового. При ушибе надо говорить: "Батюшка, святое место, не ты на меня нашло, а я на тебя. Прости меня Христа ради".

Это курьёзы или нелепости? Бог его знает. Но, судя по заповедям кликуш, их установки исполняют в постсоветской России только члены правительства и депутаты. У них всё хорошо. А большинство россиян живут как на корабле, попадающем вечно в шторм. Обуваются, вероятно, с левой ноги.

Российские СМИ забиты информациями о насилии над сотрудниками "скорой помощи", врачами и фельдшерами. А ведь в годы эпидемий в начале прошлого века фанаты кликуш и "всевидящих" так же убивали в Хвалынске врача Молчанова. А врача Мартынова — в Воронеже. Итак, снова к предкам?