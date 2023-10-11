Опыту воспитания янки уже сотня лет

Если ты меняешь Родину, то меняешь и своё прошлое. Поэтому надо приноравливаться к другим местам, где, как кажется некоторым, весьма привольно. Понятно, с хорошими инвестициями в страну миграции и с чистой анкетой — всё в России очень плохо.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В частности, речь идёт о подрастающем поколении. У нас оно уже свихнулось от переписывания за последние 30 лет истории, а вот в США всё статус-кво уже более ста лет. Есть деньги, учись, кое-какое будущее будет, если не дурак. Нет — вперёд на лесоповал или становись президентом. Как известно, тот, кто родился в Америке, может стать президентом.

Американские мамы уже век кормят малышей пастеризованным молоком

Одна наша дамочка, перебравшись в США, с возмущением говорила о тамошних школах. Мол, безнравственность полная. Вот и перевела она свою дочурку из школы, где ближайшие урны были завалены презервативами, в другую. Правда пришлось потратиться. Вероятно, резинок у новой школы валялось поменьше.

И всё же опыт США нередко полезен. А этому опыту воспитания маленького янки уже сотня лет. И он, по сути, не меняется. Американцы активны, агрессивны. И, в отличие от нынешних наших маленьких граждан, до сих пор не отличают Австралию от Австрии. Что не мешает нашим власть придержащим менять рубли на доллары и потихоньку исчезать за кордоном. А дети всё видят. Так что же такое в воспитании маленьких янки, которые не меняют свои доллары на рубли? Тем более, что многие посылы по-американски за последние десятилетия уже навязали и нам.

Иностранцев удивляло, что мать редко кормит сама ребёнка. В большинстве случаев его кормят "пастеризованным" молоком. Есть дают каждые два часа. Если ребёнок будет кричать, к нему не подходят. Малыша не пеленают. И часто выносят на воздух, где он пребывает часами. Дома он только в том случае, если на улице снег или дождь. И первые три года ребёнок растет свободно, не обременённый никакими нотациями и воспитанием. Ест, что хочет, болтает, что хочет. По заметкам современников, поэтому маленькие американцы абсолютно не выдержаны, в отличие от европейцев. Зато уже к шести годам удивляют своей практичностью и самостоятельностью. Как замечали, если пятилетнего американца прервать во время его болтовни, тот может сказать: "Сэр, вы видите, что я говорю, как же вы хотите, чтобы я одновременно и слушал?". Мило. Где-то такому вундеркинду и ремня дали.

В Штатах уже давно ребёнку внушается, что он должен отвечать за свои поступки. А self control всасывается с пастеризованным молоком. Но дисциплина малыша распространяется и на взрослых. Если обед в два часа, то выложи и подай: "Это научит родителей быть в другой раз аккуратнее". Пришедшее к нам словечко "старик" ещё в 1960-70-е годы по отношению к родителям — это от маленьких янки. Правда, отмечали наши предки, культ матери в США — это святое.

Какая разница, где Австрия и Австралия, главное — бизнес

Кое что о школе. Понятно, не в стиле "Южного парка". Преподавание велось так, чтобы память ребёнка не утомлялась. Действительно, какая разница где находится Украина — возле России или в Новой Зеландии. В то же время ученика не заставляли ничего заучивать наизусть, а "учат относиться сознательно к окружающему миру". Также в США всегда обучали и обучают только тому, что может пригодиться в жизни. Даже при обучении правописанию маленькие янки учились не на старых отживших лозунгах, а на заполнении нужных по жизни квитанций, рекомендательных писем и газетных информаций. К 14 годам ребятишки уже были подготовленными клерками и коммивояжерами. А при наличии папиных денег и политиками.

Немаловажное отличие американских школ от европейских и отчасти русских (царской и советской России) — янки всегда вели совместное обучение мальчиков и девочек. В Европе такое обучение сопровождали всяческими бедами. Американцы же считали, что совместное обучение (вспомните Тома Сойера и Бекки) оказывает благотворное влияние на оба пола. Мол, мальчики становятся менее резкими, а девочки более женственными. И позже становятся хорошими жёнами. Наши реалии, увы, сегодня далеки от этих высказываний.

Забавно, что европейцы уже давно подчёркивали, что из полтысячи американских университетов только 9 можно назвать высшими учебными заведениями по-европейски. Но когда-то США даже на уровне школы были впереди планеты всей по изучению древних языков. А это ещё та дисциплина. Древнегреческий, латинский не сдашь даже по ЕГЭ.

В отличие от постсоветской России, где беднякам закрыт доступ в университеты, в США до сих пор существуют благотворительные клубы для одарённых ребят. В США достаточно благотворительных фондов, идут взносы от меценатов, которые обеспечивают будущее Америки на время учёбы. Пусть с минимальным комфортом, но достаточным пенсионом на время учёбы.

Судя по тому, что у нас уже десятки лет ведутся постоянные реформы образования, а по ТВ показывают истеричных мамаш, будущему поколению страны уготовили участь тотальных курьеров. Хотя и здесь приоритет у исламских мигрантов.

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