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Олег Логинов

Раздел Луны: как его предложил провести Сталин на Потсдамской конференции

2:50
Наследие » Советское наследие

Немногие осведомлены о том, что на Потсдамской конференции 1945 года, помимо разговоров о разделе Германии, также была поднята тема разделения Луны. Этот вопрос был предложен к рассмотрению самим Иосифом Сталиным.

Раздел Луны: как его предложил провести Сталин на Потсдамской конференции
Фото: Wikipedia

Летом 1945 года в Потсдаме прошло заключительное совещание лидеров Советского Союза, Великобритании и Соединённых Штатов Америки, известное как "большая тройка". Ещё длилась в тот момент Вторая мировая война. Конференции присутствовали Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Гарри Трумэн, заменивший американского президента Франклина Рузвельта, умершего к этому времени.

Основной задачей конференции было определение судьбы Германии. Согласно решениям Потсдамской и других конференций, бывший "рейх" Адольфа Гитлера был разделён на четыре оккупационных зоны — СССР, США, Великобритании и Франции. Силы этих стран, в свою очередь, обязались сотрудничать друг с другом, чтобы провести денацификацию, демонополизацию, демократизацию и демилитаризацию Германии.

Тем не менее, когда конференция в Потсдаме подходила к концу, Иосиф Сталин внезапно высказал и идею разделения Луны. Эту неожиданную инициативу впервые рассказал американский историк Роберт Майлин, присутствовавший на конференции в роли переводчика. Гарри Трумэн подумал, что переводчик неправильно понял слова Сталина, и спросил: "Вы имеете в виду разделение Германии?" Но советский лидер подтвердил, что говорил именно о разделе Луны.

Предложение Иосифа Сталина было вполне серьёзным. Он также добавил, что у СССР есть и силы, и возможности, чтобы "доказать свой приоритет на самом высоком уровне". Некоторые историки считают, что это касалось стремления Сталина сделать Советский Союз первым в многих аспектах.

Возможно, речь шла о лидерстве страны, которая могла бы владеть миром, устанавливая свое вооружение на Луне. Это мнение разделяется и Ольгой Грейгъ, автором книги "Сталин. Тайные страницы из жизни вождя народов". В соответствии с исследованиями Грейгъ, ещё в 1937 году в СССР было создано дополнительное ведомство в сфере авиационной промышленности, подчинённое Сталину. Это ведомство занималось выполнением различных секретных проектов. Кроме того, в том же году глава ведомства обороны Климент Ворошилов заявил в одной из своих речей, что для достижения триумфа Красной армии может потребоваться использование плацдарма на Луне.

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Потсдамская конференция
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы ссср история иосиф сталин
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