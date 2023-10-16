Плеснула в генсека эфиром: версия "медленного" убийства Сталина

2:54 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Многие историки считают, что Иосиф Сталин умер не от естественных причин. Существует версия об отравлении, которая пользуется популярностью среди специалистов. Согласно этой версии, неизвестная женщина плеснула эфир в лицо Сталина, чтобы ввести яд медленного действия.

Фото: Openverse

Иосиф Виссарионович Сталин скончался 5 марта 1953 года. Официальная версия гласит, что причиной смерти было кровоизлияние в мозг. Однако даже тогда не все верили в эту версию. Журналист Николай Анисин в своей книге "От Сталина до Путина" упоминает, что сын Сталина Василий уже во время угасания отца говорил о возможном отравлении.

Мартовские отчеты 1953 года, которые были позднее расклассифицированы, свидетельствуют о том, что слухи об отравлении Сталина быстро распространились не только среди близких ему людей, но и среди обычных граждан. По словам журналиста Леонида Млечина, имя Лаврентия Берии часто упоминалось при обсуждении этой темы. Предполагается, что Берия знал о планах Сталина устранить его и опередил вождя.

Наёмный убийца также фигурировал в этом сюжете, считают историки. Воспоминания более авторитетных советских деятелей той эпохи, касавшиеся устранения Иосифа Сталина по заказу Лаврентия Берии, сохраняются. К примеру, Лев Лурье, автор издания "22 смерти, 63 версии", утверждает, что Вячеслав Молотов рассказывал, как Берия, стоя на трибуне Мавзолея во время первомайских торжеств 1953 года, сам признался ему: "Я его убрал".

Советский историк Абдурахман Авторханов настаивал на том, что заказ на убийство Сталина выполнил либо адъютант Лаврентия Берии, либо одна из его сотрудниц. Упомянутая женщина якобы принесла вождю папку с документами, а когда тот склонился над бумагами, плеснула ему в лицо какой-то летучей жидкостью. Предположительно, это был эфир, от воздействия которого Иосиф Виссарионович тут же потерял сознание, сообщает "Русская семёрка".

Таинственная женщина сыграла важную роль. После того, как Иосиф Сталин отключился, сотрудница Лаврентия Берии сделала ему несколько инъекций с ядом медленного действия. В последующие дни, когда Сталин уже лежал, эта же женщина под видом медицинского работника продолжала вводить ему яд в небольших дозах. Это было необходимо для того, чтобы Иосиф Виссарионович умер не сразу. Ни у кого не должно было возникнуть ни малейшего сомнения в естественных причинах смерти Сталина.

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Смерть Сталина. Кто убил вождя? "Врачи-вредители" и игры чекистов