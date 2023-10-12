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Олег Логинов

Перловая каша: за что её не любили в армии СССР

2:52
Наследие » Советское наследие

Её именовали "кирзой" и "шрапнелью" из-за её внешнего сходства с составляющими артиллерийского снаряда, а также "дробью 16". Тем не менее, для армейской кухни в Советском Союзе она была настоящим "сокровищем": перловая каша всегда была включена в рацион солдат Советской армии.

Перловая каша: за что её не любили в армии СССР
Фото: Openverse

Согласно данным Госкомстата СССР за 1975 год, перловая крупа стоила всего 26 копеек за килограмм, в то время как гречка была в два раза дороже, а рис стоил ещё больше — 88 копеек за килограмм. Исследования солдатского рациона в СССР проводились специальным Научно-исследовательским институтом, и экономический аспект тоже учитывался: перловую крупу необходимо было хранить как запас не только для нужд активной армии, но и для случаев мобилизации призывников в чрезвычайных обстоятельствах. С этой точки зрения, перловая крупа, доступная всем, была идеальным вариантом.

Считалось, что перловая каша обладает важными диетологическими преимуществами. С низким гликемическим индексом она поддерживала ощущение сытости на долгое время, что было важно для солдат. Однако, по мнению доктора медицинских наук и диетолога Михаила Гинзбурга, если сравнивать полезные свойства перловой крупы, гречки и риса, то "шрапнель" не обладала особыми преимуществами. Если в рационе солдат было бы достаточно блюд из других видов круп, то меню военнослужащих оставалось бы здоровым и питательным.

С 2011 года перловка в ВС РФ используется только в рассольниках или мясных консервах. Это решение, возможно, было принято, частично из-за негативных воспоминаний многих солдат о вкусе и качестве перловой каши.

На армейских форумах и в блогах бывшие военнослужащие Советской армии часто делились своими причинами неприязни к перловой каше. Они утверждали, что она чаще всего была "резиновой", невкусной, недоваренной или переваренной. Современные призывники, как сообщали в Министерстве обороны Российской Федерации, в большинстве случаев дома даже не пробовали перловую кашу, поэтому и в армии её не употребляли. Кроме того, родители высказывали беспокойство относительно питания своих детей и жаловались в министерство, так как перловкой солдат кормили практически каждый день, сообщает "Русская семёрка".

В Советской армии перловку всегда готовили на скорую руку. Повара-солдаты, обслуживавшие воинские части, редко обращали внимание на вкусовые качества блюда, которое нужно было приготовить в ограниченное время для множества человек.

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Почему солдат советской армии кормили перловкой?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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