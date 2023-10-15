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Олег Логинов

Традиционные растения на русском огороде: зачем наши предки выращивали коноплю

2:34
Наследие » Россия

Современные дачи в России отличаются от традиционного русского огорода. В XIX веке огромные участки земли не были засажены картошкой, а помидоры появились на европейских и в том числе русских грядках лишь к концу позапрошлого столетия. Так что же выращивали на своих сотках наши предки?

Традиционные растения на русском огороде: зачем наши предки выращивали коноплю
Фото: Openverse

Несомненно, в настоящее время овощем №1 для огородников является картофель. Но так было не всегда. Когда-то самое почётное место на огороде занимала репа. Опытные крестьяне умудрялись собирать за лето два урожая, так как знали — репы много не бывает. Этот корнеплод считался у наших предков "вторым хлебом".

Наши предки также с большим уважением относились к луку. Как правило, на огородах выращивалось сразу несколько сортов: зелёный, лук-порей, репчатый, шалот и батун.

Выбор в пользу брюквы делали крестьяне северных и северо-западных регионов Российской империи. А вот капусту могли себе позволить выращивать только зажиточные русские, так как на грядках она занимала куда больше места, сообщает "Русская семерка".

Брюква — растение, принадлежащее к семейству капустных. Это растение тесно связано с репой и капустой, и на самом деле является их гибридом.

Брюква прибыла в Россию в XIV веке и быстро завоевала популярность в Европе. К 1753 году она была классифицирована известным учёным Карлом Линнеем. К 1780-м годам брюква распространилась в Шотландии, став обыденным гостем на столах. В США культивация брюквы началась с 1817 года, и с тех пор она стала очень популярной.

Брюква также давно использовалась в медицинских целях и известна своими антиоксидантными свойствами. Она способствует расщеплению и выводу из организма вредного холестерина и помогает улучшить абсорбцию железа. При употреблении в пищу брюква значительно укрепляет иммунитет, сообщает издание "Гастрономъ".

Кроме того, долгое время конопля считалось главной масленичной культурой в средней полосе России. Всё "испортил" процесс глобализации, благодаря которому коноплю стали использовать не по назначению. Конопляным маслом заправляли каши и салаты, на нём жарили или просто "сдабривали" свежий ржаной хлеб.

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Какие овощи выращивали предки? // Дробышевский. Человек разумный
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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