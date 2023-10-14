Встреча с кувалдой лицом к лицу: через что проходят подводники в России

2:47 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Морские обычаи — это сложное и непонятное явление для тех, кто не имеет опыта службы во флоте или армии.

Фото: Openverse

Один из таких обрядов, известный как "посвящение в подводники", требует от новичка, впервые спускающегося на субмарину на значительную глубину, выпить забортную воду. Эта вода берется с глубины не менее 100 метров. Моряк выпивает около 300 граммов этой воды одним глотком и затем закусывает сгущёнкой, шоколадом или воблой.

В процессе обряда новичку говорят напутственные слова, а то, что моряк пролил, собирают в ладони и выливают на его шиворот и голову. Считается, что забортная вода из глубины даже полезна. Кроме того, на флоте существуют и другие традиции.

Например, механики целуют крест, сделанный из двух гаечных ключей и обмазанный солидолом. Ещё одним из обязательных ритуалов является целование кувалды. Это не так романтично, как кажется, ибо можно потерять пару зубов в процессе. Церемония проста и одновременно сложна — тяжелую кувалду подвешивают на веревке и раскачивают, сообщает "Русская семёрка".

Новичок должен поцеловать инструмент и остаться целым, и команда, наблюдая за ним, делает выводы о его сообразительности. Если новичок успешно справляется с этими нехитрыми, но малоприятными испытаниями, то он может считать себя настоящим моряком и получить удостоверение подводника.

Если же говорить об истории отечественного подводного флота, то в 1834 году в России был разработан прототип подводной лодки, предназначенной для военных целей Шильдером Карлом Андреевичем. Эта лодка не имела собственного двигателя и двигалась благодаря усилиям экипажа, используя механические "ласты". Её задачей было скрыто приближаться к вражеским кораблям под водой и атаковать их, установив пороховую мину с электрическим взрывателем. Экипаж состоял из двух командиров и 12 человек.

Первым инженером, разработавшим серийные подводные лодки, был Степан Карлович Джевецкий. В дальнейшем император Александр III финансировал испытания малогабаритного подводного аппарата и выделил средства на производство 50 подобных лодок.

Официальным днём формирования подводного флота считается 19 марта 1906 года, когда император Николай II подписал указ о создании двадцати подводных лодок-миноносцев, которые успешно выполняли погружения с 1902 по 1905 годы.

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Морские Традиции: Подводники