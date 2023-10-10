Одна из самых красивых актрис СССР: тайна смерти Кюнны Игнатовой

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Кюнна Игнатова, известная актриса советского кино 1950-1960-х годов, всегда привлекала внимание своей непревзойденной красотой. Но её мгновенная слава была краткой, и она ощущала, что смерть всегда следит за ней. В 1988 году Кюнну нашли при смерти в её собственной квартире, а далее она скончалась в больнице. Врачи долго не могли выявить точную причину этой трагедии.

Фото: Wikipedia

Кюнна Игнатова родилась в 1934 году в Москве. Её мать была балериной, а отец, якут по национальности, был учёным. Однако их брак распался вскоре после рождения дочери, и отец уехал в Якутию. Кюнна, выросшая в Москве, решила следовать в стопах матери и стала актрисой после окончания Щукинского училища. Ее талант был признан, и она сделала карьеру в таких известных советских фильмах, как "Ляна", "Повесть о молодожёнах" и других.

Кюнна встретила своего будущего мужа, актера Вячеслава Соколова, в мире театра, но их брак не прожил долго. Во время одной из съемок она познакомилась с Владимиром Белокуровым, актером, который сыграл главную роль в известном фильме "Валерий Чкалов". Его влияние на Кюнну было огромным, и он контролировал её жизнь и карьеру. Это могло быть одной из причин её попыток найти утешение в алкоголе.

Однако в 1972 году судьба преподнесла Игнатовой сюрприз в виде 21-летнего актера Александра Дика, который стал обладателем её сердца. Большая разница в возрасте вызвала напряжение между Александром и сыном Кюнны Петром. Ревность и конфликты стали повседневностью. Но Кюнна и Александр всё же поженились и прожили вместе 16 лет.

Сын Кюнны Петр быстро создал свою семью и отдалился от родителей. Отношения с матерью и Александром не наладились никогда. Кюнна, казалось, утратила интерес к миру и все чаще говорила о чувстве одиночества и смерти. Различные события и знаки усугубляли её тревогу, включая странные сны и утерянное обручальное кольцо Александра, сообщает издание "Русская семёрка".

В конце февраля 1988 года, Александр вернулся домой после гастролей и обнаружил Кюнну, лежащую на полу в спальне. Её состояние было критическим. Несмотря на вызов скорой помощи, актриса так и не пришла в себя и ушла из жизни через двое суток. Врачи объявили, что причиной смерти было острое сердечное заболевание, хотя точные обстоятельства остаются загадкой. В СМИ долгое время размещались слухи о суициде или даже убийстве, но на данный момент наиболее вероятной считается версия несчастного случая, связанного, возможно, с падением и ударом головой.

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Тело актрисы нашёл её муж в квартире.