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Олег Логинов

"Не только арабы": какие народы являются предками жителей Палестины

2:50
Наследие » Мир

Палестинская история и культура имеют глубокие корни, и одним из важных этнических народов, считающихся предками палестинцев, являются ханаанцы.

"Не только арабы": какие народы являются предками жителей Палестины
Фото: Openverse

Тысячи лет назад ханаанцы населяли область, которая в настоящее время включает в себя современные территории Израиля, Палестины, Ливана, Сирии и Иордании. В то время, когда фараоны правили в Египте и древние греки строили свои первые города, ханаанцы доминировали на Ближнем Востоке. Информация о этом древнем народе часто крайне разрознена, однако факт их существования нельзя оспорить. В частности, упоминания о ханаанцах встречаются в Ветхом Завете.

Археологические исследования свидетельствуют о том, что ханаанцы были одними из первых обитателей этой области и оставили после себя множество археологических находок, таких как древние города и храмы.

Еще одним народом, оказавшим влияние на формирование палестинской этнической группы, были филистимляне. Они появились в Палестине в XII веке до нашей эры, прибыв из региона, который сейчас соответствует современной Греции и Турции. Филистимляне создали свои города-государства, такие как Газа и Ашдод, и оказали существенное влияние на культуру и обычаи этой области, сообщает издание "Русская семёрка".

Они также часто упоминаются в Ветхом Завете, начиная с Бытия 10:14, и также упоминаются в ассирийских и египетских источниках. В то время только филистимляне и хетты обладали технологией по выплавке железа. Они разработали метод науглероживания и закаливания железа, что привело к конкуренции между железом и бронзой и, таким образом, знаменовало начало железного века на Восточном Средиземноморье, возможно в Кипре или Палестине.

Ещё одной важной этнической группой, игравшей ключевую роль в формировании палестинской идентичности, были арабы. Они начали массово заселять Палестину в VII веке нашей эры в результате арабского завоевания. Арабы привнесли свою культуру, язык и религию, которые стали неотъемлемой частью палестинской идентичности.

Справка

Арабы представляют собой этническую группу с семитскими корнями, проживающую в разных странах Ближнего Востока и Северной Африки. По оценкам экспертов, численность арабского народа составляет приблизительно от 430 до 450 миллионов человек. Более 90% арабов являются последователями ислама, но некоторые исповедуют и христианство. Например - жители Сирии. 

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Что такое Палестина и кто такие палестинцы!!! История
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы история палестина
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