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Маргарита Кичерова

Историк: Столыпина убили из-за денег

Наследие » Россия

Министр внутренних дел Российской империи Пётр Столыпин много сделал на благо России. Как он хотел помочь крестьянам, почему стал противником дворянского класса; правда ли, что при Столыпине Россия не была бы втянута в Первую мировую войну; за что могли убить этого выдающегося государственного деятеля, Pravda.Ru рассказал сценарист, историк Святослав Рыбас.

Историк: Столыпина убили из-за денег
Фото: Википедия

— Святослав Юрьевич, вы давно интересуетесь Столыпиным, написали книгу о нём ещё в 1991 году. Какова разгадка тайны убийства Столыпина? Это заказное убийство или месть?

— К тому времени Пётр Аркадьевич Столыпин преобразовал крестьянскую общину, но государство имело наверху очень мощную бюрократию. И внизу постобщинное, крестьянское общество было лишено структурирования. Община теряла свой контроль, стала анахронизмом.

Обществом управляли финансисты, спекулянты, банкиры. Но это не государственная структура. Столыпин стремился как раз на местах, в сёлах, ввести советы гласных депутатов, которых бы выдвигало местное население и чтобы они имели местную полицию, могли вести экономическую деятельность по поддержке этой группы. На Западе, например, местная полиция существует. Она состоит из людей, которых контролируют местные советы и не позволяют противникам власти набрать силу. Столыпин ввёл это, но при этом отнял конкретную власть у дворян, которые уже потеряли свою былую мощь, хотя всё ещё оказывали сильное влияние:

  • на экономику,
  • политику.

То есть он стал противником своего класса.

Крестьянство тогда, получив землю и свободу, напоминало армию без оружия. Потому что денег у них не было. Контролировались деньги банками. И тогда Столыпин предложил императору передать Крестьянский банк в введение Александра Васильевича Кривошеина, это министр земледелия и правая рука Петра Аркадьевича. Крестьянский поземельный банк — колоссальное финансовое учреждение империи, государственный банк. Столыпин предлагал передать банк из министерства финансов под контроль непосредственно Столыпина и создать при этом инвестиционный проект на 500 млн рублей. Весь государственный бюджет Российской империи в 1911 году равнялся 2 млрд 600 млн рублей. То есть 500 млн — это 20% бюджета, огромные деньги.

Один из крупных деятелей того времени Василий Витальевич Шульгин, о котором я написал книгу "Шульгин", считал, что, "возможно, Столыпина убили за попытку внедриться в бюджетные финансы".

Заговора против Столыпина не было, на него было 11 покушений, последнее из них прошло на праздновании 50-летия великих реформ Александра II в Киеве.

Столыпин до своей смерти успел исправить многие ошибки первого периода этой реформы. Реформирование затянулось на 50 лет — это колоссальный срок и просчёт имперского руководства. Столыпин оказался "последним римлянином", то есть последним имперским руководителем. Он был рьяным противником войны.

Если бы Столыпин оставался премьером, он бы не допустил войны. Он говорил: "Нельзя нам воевать, мы не готовы, мы слабы. Колоссальные амбиции у нас есть, но давайте займёмся внутренним развитием".

В Киеве был поставлен памятник Столыпину через год после его убийства, но в марте 1917 года, в Февральскую революцию, он был разрушен. Февральскую революцию, кстати, проводила наша элита при поддержке очень крупных банков.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы петр столыпин
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