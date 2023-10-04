Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции

Судя по сегодняшним сообщениям, миллионные, даже миллиардные коррупционеры — это вне конкуренции, власть имущие отделываются лишь домашним арестом в новой России, а через месяц с тяжело набитыми карманами (понятно, не в рублях) уезжают из России обвешанные орденами — это правило. Хотя в российских законах этого вроде бы нет.

Фото: https://ru.wikipedia.org

Державин против губернатора-коррупционера

Страшно, что этим реалиям уже сотни лет. Если в СССР до 1980-х годов этому как-то ставили препон, то современные реалии напоминают времена Александра I. Это и понятно, когда в России было рабство и сотни тысяч воров прожирали жизнь 40 млн русского населения.

Читатель, вам надо представлять Гавриила Державина? Чиновник с особыми заслугами, поэт, литератор. А главное — ненавистник ворья. В то время они были в основном русские. Кавказское и исламское — это заслуга уже наших "царей". 23 января 1801 года Державин был вызван к государю. Задание было весьма сложное, когда все знали, что продажность в России — это норма. По-сегодняшнему. Речь шла о Калужской губернии под водительством губернатора Лопухина. И вот царский инспектор выехал в Калугу в "отпуск". Ознакомиться с делами на месте. И правильно. Свои подстилки всегда блюдут "законы" на местах.

В донесениях на имя государя (назовите сегодня президента, как вам хочется) деятельность губернатора Лопухина обрисовывалась не просто противозаконной, а преступной. Кто сейчас на это обратит внимание? От имени Лопухина шли всевозможные вымогательства, поборы, самоуправство. С копеечкой, конечно. Немало было дел, когда за копейки покупались имения, а недовольных отправляли на пытки и истязания. Как отмечали современники, это было не губернаторство, а настоящее разбойничество. И это было рядом. Всего лишь пару часов от второй столицы Российской империи. И на электричке. Ну а дела лопухинские из-за безнаказанности ставили себе в работу и другие губернаторы.

Господин Державин, как и я, в силу ограничений по знакам, не может описать все перипетии борьбы с тогдашней русской коррупцией. Или, попросту, ворьём. Тем не менее Державин, изучив местные реалии, отмечал: "Губернаторская свойственница Анна Петровна пользовалась расположением Павла I". Отсюда и безнаказанность губернатора. Хотя по молчаливому согласию царя Александра его отца Павла и придушили в его питерском Михайловском замке. Бывал там. Советую пройтись рядом в летнюю хорошую погоду часов в семь утра. А рядом уточки плавают. Лепота.

"Ничего здесь не выйдет, и у меня только прибавится врагов"

Отмечу, что у Державина было немало собрано компромата на проворовавшегося губернатора времён Александра I. А впереди ещё наполеоновские войны. И всё же Державин доносил:

"В квартире прапорщика Демидова губернатор Лопухин безобразничал с компанией. Разбил окна… и прочее, прочее…"

Хорошо, что кошкам лапы не рубил, читая наши реалии… Расследование было назначено. Причём в весьма солидном составе. Генерал Туманский, генерал-аудитор Хвицкий, шеф Ахтырского гусарского полка Барчугов. Жалобы на продажного губернатора оказались справедливы. Да и другие отнюдь не рабы и не мещане соответствовали:

"Многие дни и ночи проводит во хмелю. Валяется на полу среди бутылок, шумом пьянственной музыки беспокоит граждан, тревожит их жён и детей".

Но вот ответ царя Александра был отеческим:

"Донос решительно опровергается".

А недовольных, то есть вице-губернатора Кологривова и советника правления Комарова за "неправыя донесения" оставили жевать русскую травку. Впрочем это лишь маленькая отдушина великого коррупционера тогдашней России.

Понятно, что и любой другой в роли Лопухина "почуйствовал" себя на мази. Лопухин такой же двуногий. Когда тебе по морде не бьют. Губернатор катается на загривке архиерея, матерится. Появляется в Благородном собрании с проститутками. Укрывает за плату убийц. И только лишь во время коронации, когда жалоб стало чрезмерно, царь Александр посылает Державина ("полное доверие к его правдолюбию и безпристрастию") в Калугу.

Державин — уникальный человек Российской империи. Сегодня он был бы не у дел. Его терпели. Вероятно, как поэта, но и как честного человека. И всё же уже немолодым он открывает дело против Лопухина. В 34 пунктах губернатора обвинили в "смертоубийстве, отнятии собственности, в тиранстве и взятках". Забавно, если бы не было так грустно, губернатора обвиняли и в "малых шалостях и непристойностях". Дело было передано в Сенат. Как и сегодня, казнокрады-миллионщики жрут икорку дома месяц-другой. А потом сваливают в Англию. Тогда у Лопухина была чёрная икорка. И уезжать он никуда не собирался.

Вскоре появились ещё дела со смертоубийством Хитрово, кража ризницы из Боровского монастыря. Везде были самочинные пытки, оставались инвалиды или просто ботаников отправляли на погост. И чем же закончилась инспекция Державина, который знал и Суворова, и Пугачёва, и восхищался молодым Пушкиным?

Дело Лопухина длилось не один год. Оно было и в Сенате, и в Госсовете. Да, господина Лопухина отрешили от должности губернатора. Но вот наказания никакого он не понёс. Прав был Державин, когда накануне поездки в Калугу писал, что "ничего здесь не выйдет, и у меня только прибавится врагов". Откуда же все революции в России, когда сотни лет правят лопухины.

А о нашей предтече русских коррупционеров скажу, что на радость первым Лопухин умер в 1813 году, успешно пережив нашествие Наполеона. И скончавшись в сытости после 80 лет. Вероятно, сегодня он смело смог бы возглавить любой газпром или министерство. Аминь.

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