Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе

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В конце XVII века жил в тогдашней столице Московии боярин Михаил Федорович Еропкин. Свой род он вёл от смоленских князей. И тишайший царь Алексей Михайлович и его великий сын, который поставил Россию выше всех европейских стран, любили это семейство и жаловали вотчинами. В 1689 году у боярина родился сын Пётр. Весьма способный, по сравнению с тамошней "золотой" молодёжью. Но особенно его отличала любовь к рисованию.

Фото: Openverse

Первые строения в Питере — заслуга Петра Еропкина

В те времена Пётр Великий всех знатных отпрысков отравлял в армию, на поля битвы. Не как сейчас. С этого начал свою карьеру и молодой Еропкин. Но Пётр, кроме того, заботился о развитии художеств. И вот он в числе других детей дворян был послан в Европу.

Англия, Франция, Италия — места, где надо было не баклуши бить, получать второе гражданство, а изучать языки, философию и науки всяческие на благо Отечества. Так недоросли и поступали в меру своих способностей. А самого Еропкина, как когда-то сообщали его потомки, царь Пётр лично благословил образом Спаса Нерукотворного.

Откровенно говоря, наша молодёжь на кровные государственные пустилась на Западе во все тяжкие. Дуэли, пьянки, девочки. Неслучайно Пётр Великий издал отдельный указ

"Нашим подданным российским людям, обретающимся в Англии и в разных науках".

Здесь царь объявлял всем недорослям полное прощение, если только они в чём-то провинились. Главная цель указа — "Тащите в Россию знания и науку. Вы ж там учились. Нет?".

И вот в 1723 году "молодёжь" возвращается в Россию. Домой. Еропкина царь Пётр назначил инспектором по строящимся в новой столице России постройкам. Но Петербург не Москва. Каменщиков было очень мало, да и самого камня на болоте не сыскать. Вот царь и соизволил запретить на Руси строительство каменных зданий, кроме как на Неве. Ослушникам, понятно, грозила кара.

Дворянам и духовным людям было велено строиться на Васильевском острове по берегу Невы, а под строения всё шло по дворцовой субординации: кто владел от 1000 до 700 дворов мог строиться на десяти саженях; от 700 до 500 дворов — на восьми саженях и т. д. А вот самый низкий уровень (владельцам от 300 до 100 дворов) имел право строить в новой столице лишь мазанки или деревянные постройки.

Гоф-бау-интендант Санкт-Петербурга лишён головы

Что касается Петра Еропкина, деньги государственные были потрачены не зря. По его проекту на Царицыном лугу был построен Почтовый двор. Здесь государь давал ассамблеи. Кроме того, на счету Еропкина немало и частных строений. Замечен он был и при строении дворца в Преображенском близ Москвы.

План нового дворца Еропкин препроводил через кабинет-секретаря царя Макарова на "апробацию" государя. Она удалась. Царь Пётр был доволен своим русским архитектором, и уже в 1724 году его пожаловали полковником.

Вообще, петровский Петербург имел на себе везде еропкинскую печать. Царя это устраивало и радовало. Всё, что делалось и строилось в Питере, было под росписью Петра. Пусть и маленького. Кому как.

Деятельность Еропкина продолжалась и после смерти царя. Он принимал участие в возведении коронационных построек Петра II. Немало сооружений в Санкт-Петербурге уже после смерти Петра Великого принадлежат нашему первому русскому архитектору. Но, кроме дел архитектурных, Еропкин весьма интересовался и наукой, и политикой. На свою голову.

Еропкин сошёлся во времена Анны Иоанновны в 1730 году с тогдашним русофилом Волынским. Еропкин, надо отметить, не был обижен Бироном, но ненавидел его как временщика, который своим правлением унижал Россию. Результат был для нашего первого русского архитектора трагичен.

16 апреля 1740 года Еропкин был арестован. А через месяц Волынскому вырезали язык и посадили на кол. Также последовал указ царицын:

"Андрея Хрущова и Петра Еропкина казнить смертью. Отсечь головы. Движимое и недвижимое имущество отписать на нас".

И как эпилог. В 1885 году на общей могиле Волынского, Еропкина и Хрущова рядом с церковью св. Сампсония-Странноприимца на Выборгской стороне был сооружён памятник лучшим деятелям земли русской. Правда опять с опозданием на сотню с лишним лет.