Любопытно, кого сейчас интересует нормандская или славянская теория основания Руси. Хотя бы потому, что постсоветские историки, судя по миллионным толпам исламских мигрантов в России, вероятно, считают, что Русь пошла из Средней Азии. Не шутка. Жизнь покажет. Мы же пока будем говорить о вековых русских летописях, где Русь изначальная все же, как говорится, была не нормандской, а русской.
И только вековые перипетии вследствие наших вековых "семибоярщин" заставляли нас вновь и вновь класть русские головы за возвращение русских земель. Северная война со шведами Петра Великого — красноречивый пример. Ведь земля, на которой сегодня стоит Питер, изначально была русской.
Речь идёт об Охте (Ингрии), подробные карты которой уже в XVII веке широко ходили у шведского генералитета. И всё же первые сведения об Охте можно найти в русских летописях уже в 1299 году. Упоминания были неслучайны. Потому что в этом году шведы силой немалою вместе с инженерами подошли к русским берегам и построили здесь крепость над Невою, на устье Охты-реки, назвав её Ландскроною (венец земли).
К сожалению, грозы шведов Александра Невского тогда не было в Великом Новгороде, поэтому новгородцы (а это обычное ополчение) были не в состоянии помешать шведам сделать задуманное. Правда через пару лет русские пришли и разрушили шведскую крепость до основания. Последний эпизод с горечью был рассказан в шведских хрониках. Причём в стихах (для любителей русской истории Гиппинг, "Нева и Нюэнскинс").
Как отмечали шведские хроникёры, шведы выступили из Стокгольма в Духов день 1300 года под предводительством маршала Торкеля Кнутсона. Войск было немало, на 1300 судах. Причём с собой везли не только продовольствие, но и строительные материалы. Безнаказанно проникнув на русскую территорию, они начали строить крепость на мысе между Невою и Охтою (шведы назвали его Свартой — Черною). Ожидая подход новгородцев, в район Ладоги отправили мощный отряд из 800 человек, но сильная буря отбросила иноземцев в сторону Карелии. Местным жителям не повезло. Селения были сожжены, а население убито или ограблено.
Вскоре на озере враги заметили тысячу стругов русских и, вскочив на свои суда, ретировались на Неву. Русские сделали из сухих плотов брандеры и пустили по течению. К счастью, пишут шведы, они сумели протянуть цепи поперёк реки, которые и задержали огненные плавучие снаряды русских. Русские высадили свою армию (сообщается, конечно, приумножив) о 30 тысячах: "ярко блестели их шлемы и панцири", — но у страха глаза велики. Тем не менее шведы пишут, что русские были отбиты от строившейся крепости.
И вот крепость была готова. Гарнизон возглавил рыцарь Стен. И шведы ушли, не забыв опустошить невские берега. Но потом для агрессора наступили страшные времена. Как признавались сами шведы, "настали дни скорби и бедствий". Весною 1301 года русские вновь оказались под стенами шведской крепости. Защитники были вырезаны или стали пленниками русских, а сама крепость разрушена до основания.
К концу XIV века относится довольно подробное описание русских поселений на Охте, сохранившееся ещё в писцовой книге Вотьской пятины 1500 года. Впрочем шведы упорно продолжали называть это место Landskrona. Стоит также упомянуть, что после падения самостоятельности Новгорода эти места уже стали упоминать в переписях Великого московского князя. Любопытно, что русские селения Охты у шведского тогда Выборга назывались Ньюэном (Невским или Невоградом).
Но годы шли, и местность Охты пустела. Смутные времена, набеги шведов. Уже в годы Ивана Грозного сообщалось, что шведы "через рубеж перелезали и обиду делали". Впрочем и наши отвечали тем же — "с обеих сторон воровства много". А после русской Смуты 1612 года после заключения Столбовского мира здесь появляется крепость Ниеншанц. То есть Невская крепость. В 1632 году все русские селения переименованы по-шведски (как это напоминает развал Советского Союза и переименование исконно русских селений в Казахстане и Средней Азии!). И всё же с приходом Романовых на троне русском не прекращались наши попытки вернуть свои северные земли.
Уже в 1656 году воевода Потёмкин получил приказ "идти за Свейский рубеж и стать на Варяжское море". 6 июня наши появились на Охте, "высекли немцев", а Ниеншанц сожгли. Уже 22 июля Потёмкин имел морской бой у Котлина, где "корабль взял". Это был первый шведский корабль, взятый русскими. Начало для нашего окончательного утверждения на Балтике было положено. Но под боком горела Украина, Хмельницкий рвался под крыло России, у которой тогда не было ещё много сил, чтобы заняться делами империи и своими северными землями. 22 сентября шведы вновь взяли Канцы (Ниеншанц). В дело пошли дипломаты. Царь Алексей Михайлович писал Нащокину: во чтобы-то ни стало подарками и переговорами уговорить шведов отдать нам пристани для торговли в Нарве и в Канцеве.
Пройдёт ещё трудных для России полвека, пока Петр Великий не расставит все точки над "i". Это будет 1 мая 1703 года (по старому стилю). Древняя отчина России вновь вернётся домой.
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