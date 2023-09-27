Украинский безбилетник: как КГБ завербовал убийцу Степана Бандеры

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В 1950-х годах Богдану Сташинскому было поручено устранить Степана Бандеру. Однако малоизвестно, что Сташинский был завербован всего за несколько месяцев до начала этой операции.

Фото: Openverse

Богдан Николаевич Сташинский родился в 1931 году в селе Борщовичи, которое в то время находилось на территории Польской Республики. Его семья испытывала симпатию к украинским националистам и оказывала им поддержку. По словам Олега Смыслова, автора книги про Степана Бандеру, сёстры Богдана даже помогали националистам, снабжая их продуктами.

О личности Богдана Сташинского говорили, что он был добрым парнем, всегда готовым помочь в хозяйстве. Его также отмечали за высокий интеллект и способность к изучению иностранных языков.

В 1945 году после переезда Сташинских во Львов Богдан поступил в местный педагогический вуз. Однако денег у родителей студента всегда не хватало, и иногда ему приходилось ездить на общественном транспорте без билета. Впрочем, есть версия, что Сташинский иногда это делал просто для развлечения, сообщает "Русская семёрка".

В конце лета 1950 года 19-летнего безбилетника задержали в поезде и передали транспортной милиции. Богдана Сташинского допрашивал, как он думал, сотрудник транспортной милиции, но на самом деле это был чекист по фамилии Сытниковский. По крайней мере, так сообщает Александр Север в своей книге "КГБ против ОУН*. Убийство Бандеры".

В ходе допроса случайно заговорили об ОУН*, и Сытниковский пообещал Сташинскому, что его сотрудничество в борьбе против членов этой организации может обеспечить защиту его семьи от предстоящих репрессий. Богдан согласился сотрудничать.

Богдан Сташинский был завербован органами госбезопасности и получил своё первое задание в 1945 году, которое, если верить Леониду Млечину, заключалось в поиске убийц писателя Ярослава Галана. Сташинский успешно выполнил это задание. Так началась подготовка к операции по ликвидации националиста Степана Бандеры. Из всех возможных кандидатур на эту миссию выбрали именно Богдана Сташинского.

Сташинский убил Бандеру только в 1959 году, а всего через 2 года сам стал предателем. В 1961 году Богдан сбежал вместе со своей женой Инге. Впоследствии Инге и Богдан развелись, предатель был осуждён, отбыл наказание и до сих пор находится в живых.

*- организация, признанная Верховным судом России экстремистской.

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