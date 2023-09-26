Сотни лет Литва говорила по-русски

Небольшая предыстория. Вильнюс и во времена СССР, и сейчас является столицей Литвы. Когда-то он был главным городом Великого княжества Литовского, а с 1569 года вошёл состав Речи Посполитой. После очередного раздела Польши этот город вошёл в состав Российской империи и носил имя Вильна. На короткое время до 1939 года польская шляхта называла его на свой лад — Вильно.

Фото: news24ua .com

Даже ксёндзы писали в средневековой Литве русской кириллицей

До революции в царской России город был знаменит своим центральным архивом, где хранились миллионы бесценных актов, которые и сегодня могли бы пролить свет на отношения Литвы к России и Польше. Но и в годы царской России здесь было слишком мало исследователей. А потом начались революции, войны. Что там осталось, нам неизвестно. И всё же до 1917 года литовский архив русские историки не обходили стороной, а в центре их внимания было изучение исторических документов на предмет истории старой Руси. К сожалению, решение было запоздалое.

В частности, в архиве хранились колоссальные по весу книги актов, лежащих на дубовых сбитых поддонах, доказывающие права русского народа на Литву. Где и государственный язык был, по сути, тоже русский. Так, был отпечатан первый том "Опись документов Виленского центрального архива древних актов", в который вошла опись актов Россиенского земского суда. Или бывшего "Жомойтского княжества". Эти акты стали наиболее ценными документами для русской истории. Ведь вплоть до 1697 года они были писаны вопреки агрессивной польской латинизации на кириллице.

Правда накануне Первой мировой войны этот район Литвы (Россиенский уезд, Ковенской губернии) уже был населён в основном литовцами, которые, пропагандируемые польскими националистами, проживающими на Западе, выступали за латиницу. И всё же несколько веков здесь господствовал русский язык. Не надо забывать.

Именно на кириллице писали свои донесения военные, чиновники. На русском языке проходил и разбор судебных дел, записывались его решения. Подчеркну, что он не был чужд и католическому духовенству. В одном из актов 1545 года, который был написан кириллицей по-русски, содержалось решение ясновельможного "в Бодзе превелебного святойливой памяти ксёндза Вацлава и Божой милости бискупа Жомойтского, державца упитского".

Стоит отметить, что в этом районе тогдашней Речи Посполитой было сильно влияние "русских" бояр. Например, Андреевичи, Балтромеевичи, Григорьевичи, Ивашкевичи, Лукашевичи, Мартыновичи, Петровичи, Томашевичи, Яновочи и другие. В те времена и малограмотная народная масса местного литовско-латышского населения из-за сильного влияния на неё русской культуры была больше знакома с русским языком, чем даже в начале прошлого века.

Русь всегда была в Литве

Как подчёркивал местный историк В. А. Попов, собиравший документы второй половины XVI века для описи материалов из Виленского архива, русский язык тогда был в общем употреблении на территории Литвы. Это очевидно. Ведь большая часть Литвы была исконно русской и православной по своей начальной культуре. И только вследствие исторических, нередко трагических, причин усиленно латинизировалась и ополячивалась.

Причём язык судебных прошений, пусть даже исходящий от селян, как можно видеть, даже не белорусский, а русский. Некий мещанин Станислав Пацович жаловался на селянку Докович с сыном, что последние "ходече пред светлицею дома" его дочери Цыцилии, "будучи на тот час ей в часех беременной". "И словами неучтивыми налаявши и насоромотивши, менечи быти её нечистого ложа цоркою и чаровницею, порвавши её за волосы, о землю ударили", — писано в стародавней челобитной "литовского" русского.

Здесь также есть слова "розгою бил есми и топориском секирки ударил", "от того битя умер, а пан наш того не ведал".

Особенно историки и лингвисты начала XX века отмечали не только типичную русскую речь столетних актов, но и прекрасный красивый почерк тогдашних писарей или авторов прошений, писанных кириллицей.

Сегодня эту тему на фоне территориальных и материальных претензий к России, вкупе с оголтелым национализмом в той же Прибалтике и Польше, неплохо бы взять на вооружение и нам. Ведь эти документы Виленского архива — весьма примечательный аргумент заявить нам, как это отмечали наши историки прошлого:

"Это основание наших духовных прав на Литву, в которой под налётом позднейшей полонизации, огромным пластом залегла чисто русская, православная культура".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.