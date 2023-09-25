Проскочили перед носом НАТО: как советские подлодки оказались у берегов США

4:30 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

В 1987 году, когда Холодная война уже стала историей, но противостояние между советскими и американскими военными продолжалось, была проведена военно-морская операция под названием "Атрина". Это событие до сих пор вызывает восхищение у экспертов.

Фото: "Russian submarine in Sevastopol (2005-08-040)" by Argenberg is licensed under CC BY 2.0.

Фокус с исчезновением

В марте 1987 года пять атомных подводных лодок Северного флота последовательно начали свое движение в Баренцевом море. Это были субмарины из 33-й дивизии атомных подводных лодок — К-299, К-255, К-244, К-298 и К-524. Командовал этим отрядом капитан 1 ранга Анатолий Шевченко.

Натовская группировка, включающая воздушные, надводные и подводные противолодочные средства, внимательно следила за движением советских атомных подводных лодок. Поначалу, пока АПЛ двигались вдоль Скандинавии, всё шло стандартно, и натовцы думали, что русские отправятся одним из двух путей — либо через Исландию и Гренландию, либо мимо Фарерских и Шетландских островов.

Но внезапно участники "Атрины" разом пропали с натовских мониторов. Изумлению американцев и англичан не было предела. Потенциальный противник бросил на поиск советских субмарин множество патрульных самолетов, была задействована спутниковая группировка. День за днем противолодочные силы НАТО прочесывали воды Атлантики с помощью гидролокаторов и радаров, но русские подлодки ускользали от них, сообщает издание "Русская семёрка".

Пройдя через Саргассово море и преодолев опасные для АПЛ скопления водорослей, советские подводники вышли к восточному побережью США. Некоторые из них оказались на юге, у Нового Орлеана. О потенциальной опасности Пентагон доложил президенту Рональду Рейгану, и вдоль американских берегов рыскали шесть "охотников" — атомные субмарины типа Los-Angeles.

Причины операции

Как и было первоначально задумано адмиралами Григорием Бондаренко и Евгением Волобуевым, советские моряки продемонстрировали умение проскочить незамеченными "под носом" у американцев. Это имело большое стратегическое значение — в случае термоядерного конфликта американские города оказывались практически незащищёнными от ракетных ударов с советских подлодок.

По словам адмирала Владимира Чернавина, который в 1987 году был главкомом ВМФ, успех этой "малой битвы за Атлантику" восстановил международный престиж отечественного флота. Кроме того, он позитивно повлиял на психологическое состояние русских подводников, переживавших из-за гибели в 1986-м стратегического атомохода К-219.

Достичь Америки советским подводникам удалось в первую очередь благодаря отказу от привычных маршрутов прохождения через Северную Атлантику, где их уже давно умели засекать и сопровождать противолодочные силы НАТО. Есть также мнение, что большую роль сыграло использование гидроакустических приставок "Рица", поступивших в распоряжение ВМФ СССР в 1986 году. В устройстве были задействованы новые алгоритмы анализа акустического спектра подлодок. "Рица" позволяла контролировать предельную дистанцию между подводными лодками в завесе. Таким образом, все пять лодок, участвовавшие в операции "Атрина", могли образовать "гребёнку" для прочесывания Атлантики длиной в 800 км.

Возвращение домой

Впрочем, операция "Атрина" не прошла полностью гладко. Когда советские подлодки уже шли в обратном направлении, одна из них была обнаружена. Добавим, что, по американской версии событий, они и ранее имели представление о том, где находятся русские, хотя для этого и пришлось развернуть мощную группировку средств слежения.

Несмотря на преследование, все пять субмарин в мае 1987 года благополучно вернулись на базу Западная Лица в Мурманской области. До распада Советского Союза аналогичных операций больше не проводилось.

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