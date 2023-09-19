Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет

6:00
Наследие » Мир

Знаете ли вы когда началась российско-французская дружба? Не знаете, как и наши постсоветские историки, которые вопреки науке пытаются гражданам России вбить в голову, что Октябрьская социалистическая революция — это всего лишь переворот. Или как бывшие коммунистические функционеры Советский Союз пытаются сегодня заменить почему-то словом "большевики".

Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет
Фото: freepik.com

"Историки" из Ленгли потирают руки от удовольствия. Тем более, что нас и французов связывают уже несколько сотен лет. А не только всем известное хрестоматийное изображение Петра Великого с наследником французского престола и роман о Ярославне — королеве Франции.

Знакомство с нами французы начали с русского Севера

Об этом мне рассказал некий мусье Де ла Ронсьер из газеты Le Correspondant. Шучу, конечно, не сегодня, а много лет назад. Но факт знаменательный, который при встрече с Макроном неплохо было бы ввернуть хотя бы по телефону.

Оказывается первый тост за российско-французскую дружбу был произнесён более 400 лет назад. А именно — в 1586 году капитаном Жаном Соважем из Дьеппа, командиром первого прибывшего в Архангельск французского корабля. В своё время этот факт взбудоражил умы граждан Франции и России. Причём объявились и наследники Соважа, которые бережно хранили историю своих предков. Ветвь капитана оказалась весьма малочисленной, но также век назад проживала в районе Дьеппа. Его предки после Французской революции оказались и в России, где были замечены в горном деле.

Соваж после посещения России оставил воспоминания, которые добавили немало интересного в описание быта, права, торговли и политики тогдашней России. Хотя, как и многие документы того времени, это неплохое руководство для шпионской деятельности. Неслучайно многие страны запрещали иностранцам посещать свои земли, входить за оборонительные рубежи и зарисовывать удобные для врага гавани и другие цитадели.

Так что Соваж, как и его современники англичане, был здесь не одинок. Он описал свой маршрут от берегов северной Норвегии к устьям Двины. Он также внёс в записи замечания о том, что он видел и слышал в ходе своего похода. А также воспоминания о пребывании в Архангельске. Эта рукопись хранится в Парижской национальной библиотеке и представляет собой небольшую по формату, но толстую тетрадь. Любопытно, что француз также добавил интересный отчёт о плавании Дрейка в Северную Америку. Вероятно, для Соважа Россия была такой же "терра инкогнита".

Русская чарка сближала все народы

Интересно, что, судя по публикациям во французской прессе, выдержки Соважа были опубликованы еще в 1855 году. Видно, предкам НАТО, обрушившим мощь нескольких европейских стран на Севастополь, не давал покоя Архангельск. Но о российский Север тогдашние европейцы обломали свои зубы. Хотя воспоминания Соважа и раньше многие русские принимали с недоверием, считая, что "перепечатывание старых сочинений о России делается не с учёной целью, а с тем, чтобы поддержать негативное мнение о современной России (конечно, не о нашей современной) как о Московии XVI века".

Если географическое содержание записей француза весьма слабо, хотя его маршрут на русский Север читается легко, зато здесь немало ценного и важного для понятия нашей русской истории. Это и описание трескового промысла города Архангельска, построенного накануне приезда французов, описание доставки товаров из города в Москву и даже описание пограничной комиссии по урегулированию споров с датской стороной.

Тогда у нас правил Фёдор Иоаннович, а россияне немного стали приходить в себя после непростых времен Ивана Грозного. Ближайший советник царя Борис Годунов среди ряда нововведений обратился к Западу. Заморские связи в его короткие годы правления получат дальнейшее развитие. Главным препятствием тогдашней заморской русской торговли были монополия английских купцов и неприязненное отношение к нам Дании. Как результат смещения политики Грозного с Англии у нас начинают приветствовать купцов из Голландии и Франции "как особо приятных гостей".

Весьма интересно замечание Соважа уже для наших современников, на которых обвально сыплется сегодня реклама товаров из Китая. А вот французский капитан, посетив Архангельск, которому тогда исполнилось всего три года, отмечал, с "каким искусством, лишь при помощи топора поднялся город, сделанный из больших брёвен. И никаких гвоздей и болтов. Ни один инженер не смог бы сделать такое". Понятно, что автомобиль сегодня из дерева не срубишь.

И вот 28 июня 1586 года, когда французов познакомили с местным воеводой, а толмач сказал, что "это приятные гости", состоялся "приём". Воевода взял большой серебряный кубок, который пришлось выпить французам. Затем был другой, третий. Но самое страшное для наших гостей было дальше. Пришлось "выпить чарку водки, такой крепкой, что горело не только горло, но и желудок". Но и это было не всё. Потом "мы немного поговорили", а затем пили за здоровье "нашего короля, ихнего царя". Отказаться было нельзя.

Тогда-то Жан Соваж и произнёс исторический тост за добрососедские отношения Франции и России. Всё-таки хороший стол всегда сближал людей, даже в непростые времена.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы россия франция архангельск
Новости Все >
Профессор Анатолий Альтштейн: в России можно ожидать подъём заболеваемости разновидностью коронавируса "Пирола"
Врач Александр Соловьёв спрогнозировал новую волну коронавируса в России
Дмитрий Борисов снова будет ведущим шоу "Эксклюзив" на Первом канале
Перед нанесением макияжа кожу необходимо увлажнить
Певица Ариана Гранде подала на развод с мужем после двух лет брака
Врач предупредила о последствиях отказа от сахара
Пьяная звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова обругала журналистов на похоронах Гришечкина
Аналитики выяснили, в каком регионе быстрее всего накопить на дом
Пищевые добавки с омегой-3 могут быть опасны прогорклостью и недостаточно полезны
Задержана мать 10-месячного ребёнка, убитого на юго-востоке Москвы
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет Сергей Лебедев Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Последние материалы
Врач Александр Соловьёв спрогнозировал новую волну коронавируса в России
Дмитрий Борисов снова будет ведущим шоу "Эксклюзив" на Первом канале
Перед нанесением макияжа кожу необходимо увлажнить
Певица Ариана Гранде подала на развод с мужем после двух лет брака
Врач предупредила о последствиях отказа от сахара
Пьяная звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова обругала журналистов на похоронах Гришечкина
Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет
Аналитики выяснили, в каком регионе быстрее всего накопить на дом
Пищевые добавки с омегой-3 могут быть опасны прогорклостью и недостаточно полезны
Задержана мать 10-месячного ребёнка, убитого на юго-востоке Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников