Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет

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Знаете ли вы когда началась российско-французская дружба? Не знаете, как и наши постсоветские историки, которые вопреки науке пытаются гражданам России вбить в голову, что Октябрьская социалистическая революция — это всего лишь переворот. Или как бывшие коммунистические функционеры Советский Союз пытаются сегодня заменить почему-то словом "большевики".

Фото: freepik.com

"Историки" из Ленгли потирают руки от удовольствия. Тем более, что нас и французов связывают уже несколько сотен лет. А не только всем известное хрестоматийное изображение Петра Великого с наследником французского престола и роман о Ярославне — королеве Франции.

Знакомство с нами французы начали с русского Севера

Об этом мне рассказал некий мусье Де ла Ронсьер из газеты Le Correspondant. Шучу, конечно, не сегодня, а много лет назад. Но факт знаменательный, который при встрече с Макроном неплохо было бы ввернуть хотя бы по телефону.

Оказывается первый тост за российско-французскую дружбу был произнесён более 400 лет назад. А именно — в 1586 году капитаном Жаном Соважем из Дьеппа, командиром первого прибывшего в Архангельск французского корабля. В своё время этот факт взбудоражил умы граждан Франции и России. Причём объявились и наследники Соважа, которые бережно хранили историю своих предков. Ветвь капитана оказалась весьма малочисленной, но также век назад проживала в районе Дьеппа. Его предки после Французской революции оказались и в России, где были замечены в горном деле.

Соваж после посещения России оставил воспоминания, которые добавили немало интересного в описание быта, права, торговли и политики тогдашней России. Хотя, как и многие документы того времени, это неплохое руководство для шпионской деятельности. Неслучайно многие страны запрещали иностранцам посещать свои земли, входить за оборонительные рубежи и зарисовывать удобные для врага гавани и другие цитадели.

Так что Соваж, как и его современники англичане, был здесь не одинок. Он описал свой маршрут от берегов северной Норвегии к устьям Двины. Он также внёс в записи замечания о том, что он видел и слышал в ходе своего похода. А также воспоминания о пребывании в Архангельске. Эта рукопись хранится в Парижской национальной библиотеке и представляет собой небольшую по формату, но толстую тетрадь. Любопытно, что француз также добавил интересный отчёт о плавании Дрейка в Северную Америку. Вероятно, для Соважа Россия была такой же "терра инкогнита".

Русская чарка сближала все народы

Интересно, что, судя по публикациям во французской прессе, выдержки Соважа были опубликованы еще в 1855 году. Видно, предкам НАТО, обрушившим мощь нескольких европейских стран на Севастополь, не давал покоя Архангельск. Но о российский Север тогдашние европейцы обломали свои зубы. Хотя воспоминания Соважа и раньше многие русские принимали с недоверием, считая, что "перепечатывание старых сочинений о России делается не с учёной целью, а с тем, чтобы поддержать негативное мнение о современной России (конечно, не о нашей современной) как о Московии XVI века".

Если географическое содержание записей француза весьма слабо, хотя его маршрут на русский Север читается легко, зато здесь немало ценного и важного для понятия нашей русской истории. Это и описание трескового промысла города Архангельска, построенного накануне приезда французов, описание доставки товаров из города в Москву и даже описание пограничной комиссии по урегулированию споров с датской стороной.

Тогда у нас правил Фёдор Иоаннович, а россияне немного стали приходить в себя после непростых времен Ивана Грозного. Ближайший советник царя Борис Годунов среди ряда нововведений обратился к Западу. Заморские связи в его короткие годы правления получат дальнейшее развитие. Главным препятствием тогдашней заморской русской торговли были монополия английских купцов и неприязненное отношение к нам Дании. Как результат смещения политики Грозного с Англии у нас начинают приветствовать купцов из Голландии и Франции "как особо приятных гостей".

Весьма интересно замечание Соважа уже для наших современников, на которых обвально сыплется сегодня реклама товаров из Китая. А вот французский капитан, посетив Архангельск, которому тогда исполнилось всего три года, отмечал, с "каким искусством, лишь при помощи топора поднялся город, сделанный из больших брёвен. И никаких гвоздей и болтов. Ни один инженер не смог бы сделать такое". Понятно, что автомобиль сегодня из дерева не срубишь.

И вот 28 июня 1586 года, когда французов познакомили с местным воеводой, а толмач сказал, что "это приятные гости", состоялся "приём". Воевода взял большой серебряный кубок, который пришлось выпить французам. Затем был другой, третий. Но самое страшное для наших гостей было дальше. Пришлось "выпить чарку водки, такой крепкой, что горело не только горло, но и желудок". Но и это было не всё. Потом "мы немного поговорили", а затем пили за здоровье "нашего короля, ихнего царя". Отказаться было нельзя.

Тогда-то Жан Соваж и произнёс исторический тост за добрососедские отношения Франции и России. Всё-таки хороший стол всегда сближал людей, даже в непростые времена.