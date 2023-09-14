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Сергей Лебедев

Выиграть в Монте-Карло невозможно

Наследие » Мир

Кто из нас не мечтал, даже не покупая лотерейный билет, срубить джек-пот. Но, судя по скупым сообщениям о счастливчиках, это либо свои, либо те, о которых сообщают, что нашли чью-то голову в реке. Не к силовикам, у нас они самые гуманные в мире, так как отпускают отдохнуть под домашний арест проворовавшихся "миллионеров", а потом сообщают — увы, уехал в Англию.

Выиграть в Монте-Карло невозможно
Фото: facebook.com/ALTAI PALACE

Математикам за карточным столом делать нечего

И всё же мечта срубить миллионы в азартных играх в человеке сидит уже не первое тысячелетие. В последние пару веков такой меккой стало Монте-Карло. Всеми нами уважаемое княжество Монако. Каких только формул и заклинаний ни выдумывали и ни прогнозировали игроки. Ведь вам это не заведомый проигрыш в напёрсток. Здесь против вас либо мозги партнёра, либо безликие лошадки в рулетке. И тем не менее, как и тысячу лет назад, играя в шахматы, где в запасе миллионы ходов, находятся "математики", готовые поставить всё на якобы выверенную им или кем другим математическую формулу. Ведь, как утверждают уже сто лет, это не пушкинский Германн с тремя картами, а вполне логичная математическая формула, которая была выстрадана десятилетиями. Ан нет. "Пиковая дама" здесь ни при чём.

Итак, как писали сотню лет назад очевидцы о Монако — счастливый уголок земли, где не сеют и не жнут. Но житница княжества полна миллионами. А это даёт не земля, селяне или комбайны, а банальная и примитивная рулетка. Суммы, которые вы сможете здесь оставить или прибавить к своему бюджету, — умопомрачительные. Но, понятно, местные налоговики и банкиры это не афишируют.

Некий Х. Максим из американского журнала National Review когда-то провёл за рулеткой несколько дней и вывел другую формулу — "выиграть, ставя на шарлатанов, вы никогда не сможете. В лучшем случае вы уедете с тем капиталом, с каким пришли. Если только вам в какой-то день не будет покровительствовать счастливая звезда".

В разное время и в разных изданиях приводилось немало выигрышных таблиц, которые при ближайшем рассмотрении, как сейчас со всякими астрологическими прогнозами на лентах СМИ, оказывались банальными фейками.

Хотя, как и везде, где речь шла о якобы халявных деньгах, слагались легенды. Якобы один американец, отследив весь ход игры, теперь выигрывает регулярно миллион в год. А некоему господину, тоже якобы открывшему беспроигрышную систему, управление казино платит ежегодную большую пенсию. И прочее.

Наша жизнь опаснее и азартнее, чем игра в рулетку

Всегда были люди, которые надеялись на выигрыш. В СССР многие ломали голову над "Спортлото". Но, увы. Чаще "рупь". На то она и математика вкупе с шахматами. И всё же самые упёртые крутили дома маленькие рулетки, записывали результаты, другие вырабатывали "вернейшую" систему в карты и ехали в казино. Проигрыш многие чаще всего объясняли своей бесхарактерностью. Но для выматывания своего здоровья, сутками сидя за домашней рулеткой, характер у них всё-таки был.

Не будем подробно рассказывать о тонкостях игры в рулетку. Мы как-то больше в "дурачка". Главное, что здесь много ступеней для попадания в миллион. Речь идёт о ступенях и тонкостях игры. Главное — попадание шарика в "ноль". А это-то, как отмечали знатоки, и делает положение банка беспроигрышным. Деньги получите, но не те, на которые вы рассчитывали. С пустыми карманами здесь делать нечего. Так что для заветного миллиона надо ставить и ставить. И забавный Бельмондо, как и Джеймс Бонд, на фоне красивых девиц за игорным столом — всего лишь кино. Впрочем знатоки утверждают, что игра в рулетку менее разорительна, чем игра на скачках.

Но вот некий читатель New York Herard писал, что "после десятилетнего пребывания в Монако, где я спустил сумму, которую мне стыдно называть, после систематического использования 400 разных систем, при этом держа рядом личного математика, могу утверждать, выиграть в Монте-Карло невозможно". Читатель также опроверг Х. Максима: "Он говорит, что у игрока один шанс против десяти. Неправда. Один шанс против 999".

Игроки также весьма настороженно относятся к своему увлечению, нередко предупреждая других о пагубной привычке. Если не хуже. "Война, это максимальное напряжение народов на поле боя. Но война — это и игра, где фишками двигают короли и президенты", — говорили игроки. Они также считают, что страховые общества эксплуатируют нашу страсть к игре "в собственную долговечность", получая при этом большие деньги.

Мне же больше импонирует высказывание англичанина В. Рейли, который считал, что "люди, занятые своим делом и любящие его, редко охотники до игры. Полная, свободная жизнь и без того изобилует опасностями и риском, чтобы усугублять её искусственным азартом".

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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