Русская треска показала нам хвост

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Граждане России соскучились по рыбке. Не по речной. Её сами словим, а по хорошей морской и океанской. Никто же пока не отрицает, что Россию омывают моря и океаны. Но, кроме трески, минтая и ещё кое-чего в замороженном виде, не увидишь. Другие деликатесы по цене только для "элиты". Забыли вкус чёрной икры? А когда-то её и рабочий класс на Новый год едал. Но нет класса, нет и чёрной русской икры.

Фото: mos.ru

В новой России хорошая рыбка в цене

В интернете попалась на глаза информация о такой рыбке, как камбала. Оказывается, она теперь тоже попала в разряд супердорогих. А в начале 1970-х в сельском магазине она лежала штабелями, заваренная в лёд. И цена была доступная даже для колхозников, несмотря на то, что сегодня постсоветские историки пытаются вбить в голову молодёжи, что все в СССР питались лебедой.

Рыба была. В достатке. Даже в живом виде. Конечно, цены несколько различались. Ну что делать. От "Капитала" Карла Маркса даже в Советском Союзе никуда не денешься. Да и Аркадий Исаакович утверждал: "Рыба в Каме была!"

Но вот сегодня русская морская и океанская рыбка всё время почему-то уплывает в Китай или в другие страны. Чаще всего, судя по информациям, в Юго-Восточную Азию. А нам всё чаще предлагают суррогаты из мумифицированных рыб в уксусе. Вкус от опущенной в уксус бумаги — тот же. Плюс-минус соль. И глютамата для усиления вкуса от души.

Даже вместо моей любимой скумбрии горячего копчения чаще всего предлагают селёдку. Тоже горячего. Но русские привыкли есть солёную селёдку, а сама селёдка даже в средневековой Англии закупалась тоннами у голландцев вместо хлеба. Её солили и кормили задарма в голодные годы бедняков. Но у нас и селёдка по цене уже не для бедняков, а для мифического среднего класса.

Ну а уж о треске, хлебе как для жителей царской России, так и СССР, и говорить не приходится. Но в постсоветской России наша рыбопромысловая отрасль почему-то повернулась к своим гражданам спиной. Ведь даже вместо божественной тресковой печени а ля совьетик, пусть даже и в консервной банке, нам предлагают "печень по-мурмански". Перемолотой в фарш. А чёрт знает, сколько там печени. Стыдно, ребята. Куда треску дели? Хотя Мурманск и стоит. И, конечно, здесь не вина жителей и самого города, который строился в годы Первой мировой совсем для других целей.

Мурман — столица рыбного промысла русского Севера

Но вот до появления здесь стратегического центра России современники отмечали, что мурманские рыбные промысловые "одни из богатейших во всём свете". Уже во времена Ивана Грозного здесь был широко развит тресковый промысел, что подтверждал и английский капитан XVI века Стефан Бурро, корабль которого, кстати, входил в состав эскадры, отправившейся из Лондона через нынешний Северный морской путь, чтобы попасть в Индию. Правда цель у Бурро была другая — русская Сибирь. Нынешнему лавровскому МИД не надо это забывать. Это не Африка, это наша Россия.

Тогда в районе будущего Мурмана уже околачивались норвежцы и голландцы, которые сообщали, что рыбы здесь столько, что не погрузить на десятки кораблей. А на вопрос англичанина, хватит ли у вас рыбы для других покупателей, русские артельщики говорили: "Хватит, наймём ещё рыбаков-промысловиков".

Говоря о рыбном промысле наших предков, также стоит отметить, что в то время здесь также промышляли рыболовством лопари и карелы. Первые — это северная народность саамы. Но, как отмечал англичанин, даже на обмане со стороны европейцев, лопари, продав мурманскую треску, носили на меховых оленьих шубах жемчужные ожерелья и золотые бляхи. Правда скоро русские купцы познакомят их с "крепким пивом". А "даньщик" от русского царя Василий Федорович уже предупреждал англичанина: "Это земля русская. И корелы, и лопари не смеют никому продавать рыбу, пока я её не осмотрю. Голландцы, шведы и норвежцы потом". В первую очередь рыба должна была идти в Россию. Куда она идёт сейчас — спросите у нынешнего российского правительства.

А для нынешних академиков и всяких российских обществ, которые чаще на бумаге сообщают о своих достижениях, напомню, что более века назад в России несколько лет работала научно-промысловая экспедиция. И несмотря на некую нашу отсталость в области научно-промышленного развития, тогдашние власти выделили даже средства на устройство телеграфа "для промысловых целей" в этом отнюдь не курортном крае, и было предпринято подробнейшее исследование приморских районов.

А нам обилие трески напоминает современный памятник в одном из сквериков Мурманска. Инициатором стал Полярный научно-исследовательский институт. Треска, понятно, железная. Но и она напоминает о лучших годах, когда по стране гремел Северный промысловый флот, рыбаки уходили в море, обзаводились на берегу семьями, получая бесплатные квартиры. Спасибо тебе, треска. Ты не раз выручала страну. И в голодные годы, и в годы Великой Отечественной. Но, судя по тому, что даже памятник несколько раз ломали и воровали, действительно, треска нам показала хвост.