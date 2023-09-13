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Олег Логинов

"Иудейские секты" на Руси: кого испугался Александр I

2:38
Наследие » Россия

В период правления Екатерины II в России появилось много людей, которые почитали субботу, а не воскресенье. Изначально их ошибочно принимали за иудеев.

"Иудейские секты" на Руси: кого испугался Александр I
Фото: Openverse

Это "новое движение" стали активно подхватывать русские (особенно те, кто проживал в южных губерниях). Александр I, испугавшись массовости течения, "субботников" запретил, приравняв их к сектантам. Их отправляли в Сибирь, в места, где шли самые ожесточённые сражения.

Секта "субботников", вероятно, оказалась настолько востребованной у русских, благодаря свободе. Сектанты могли себе позволить не только отдыхать по субботам, но и заключать браки по взаимному согласию. Для того времени это считалось чем-то фантастическим.

Не удивительно, что идеи "субботников" разделяли в первую очередь молодые юноши и девушки, которые не планировали находиться всю оставшуюся жизнь в фактическом рабстве. Но попасть в "иудейскую" секту могли далеко не все. Так, для юношей своеобразным пропуском было обрезание. Но парней это не пугало, да и родители были готовы отдать своих чад к "почитателям субботы".

У секты не было единого центра. Как правило, люди сплачивались вокруг одного лидера, который и начинал устанавливать свои правила. Многое зависело от "главного сектанта". Порой "главарями" оказывались люди "без царя в голове", которые постоянно изобретали новые требования, соответствовать которым было просто невозможно, сообщает "Русская семёрка".

Сектанты беспрекословно выполняли все требования своего руководителя. Оно и понятно — люди пополняли ряды "субботников" по собственному желанию и прекрасно знали, на что подписываются. "Субботники" работали не покладая рук, многие из них обучались грамоте, для чего нанимались учителя-евреи. Они не употребляли алкоголь, не устраивали развратные оргии, не совершали преступления.

К началу XIX века в Российской империи проживало уже более 10 тысяч "субботников". Такую "толпу" просто нельзя было не замечать, а поэтому в 1905 году правительство даровало им долгожданную свободу. Сектанты наконец-то смогли выйти из подполья.

Окончательное слияние "субботников" с евреями произошло после Гражданской войны и периода коллективизации. Но наступили 30-е годы и на волне борьбы советской власти с религией под раздачу попали и "субботники". Их молельные дома закрыли, имущество конфисковали.

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Людмила Жукова. Субботники: история и идентичность
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы россия религия история
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