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Петр Дерябин

Antiquity: В Испании найден 24-тысячелетний храм палеолитического искусства

3:42
Наследие

Древние художники использовали целый ряд техник, не встречавшихся в других местах наскального искусства.

Antiquity: В Испании найден 24-тысячелетний храм палеолитического искусства
Фото: А. Руис-Редондо, В. Барсиела и К. Марторелл

В испанском регионе Валенсия обнаружена огромная коллекция доисторического наскального искусства, составляющая крупнейшую коллекцию в Восточной Иберии. Эти искусствоведческие находки были обнаружены в пещере, известной как Кова Донес. В ней археологи обнаружили более 100 картин, на которых изображены, по меньшей мере, 19 различных видов животных, возраст которых превышает 24 000 лет, сообщает Antiquity.

Древние произведения искусства, обнаруженные в этой пещере, необычны, а их местоположение стало сюрпризом для археологов. До этого на востоке Испании было найдено всего три образца наскального искусства плейстоцена, причем они были обнаружены на севере страны и в соседней Франции через Пиренеи.

Пещера Кова Донес находится в муниципалитете Мильярес и была известна местным жителям на протяжении многих лет. Ее часто посещали спелеологи и туристы. Однако только в июне 2021 года исследователи обратили внимание на удивительные произведения искусства, украшающие ее стены. В своем новом исследовании команда исследователей описывает это открытие как "крупное святилище палеолитического искусства", учитывая количество, разнообразие мотивов и богатство деталей в технике изготовления этих произведений искусства.

На данный момент исследователи утверждают, что они идентифицировали "более 110 графических элементов" в пещере Кова Донес. Основная область с изображениями находится примерно в 400 метрах внутри пещеры. Среди этих наскальных рисунков, исследователи выделили, по меньшей мере, 19 различных видов животных, включая семь изображений лошадей, семь самок благородного оленя, двух зубров, оленя и два неопознанных вида.

На стенах пещеры также присутствуют "условные знаки", такие как прямоугольники и другие геометрические фигуры, а также трубчатые отметки, называемые "макаронами". По мнению исследователей, древние художники использовали необычные методы и навыки, включая соскабливание отложений известняка со стен для создания теневых эффектов. Они отмечают, что эта техника редко встречается в палеолитическом наскальном искусстве и ранее не была известна в Восточной Иберии.

Большинство изображений в Кова Донес были созданы с использованием красной глины. Обычно древние наскальные рисунки создавались с применением охры или порошка марганца, поэтому использование глины было неожиданным открытием.

В своем отчете исследователи объясняют, что точно определить возраст произведений искусства затруднительно. Тем не менее, некоторые особенности стен пещеры предоставляют нам подсказки относительно времени создания этих рисунков.

Особое внимание уделяется следам когтей пещерного медведя, которые могут помочь приблизительно определить возраст некоторых гравюр. Факт, что эти царапины пересекают несколько наскальных изображений, предполагает, что это животное зашло в пещеру после завершения работы художников.

Исследователи отмечают, что, учитывая дату вымирания пещерных медведей, можно предположить, что как минимум некоторые из наскальных рисунков могли быть созданы более 24 000 лет назад.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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