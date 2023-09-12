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Олег Логинов

"Были готовы на всё". Как русские цари выбирали себе жену

2:16
Наследие » Россия

Брак царских особ — это вопрос высшей важности для государства. Российские цари также подходили к выбору супруги с особой серьёзностью, однако искали будущих королев внутри страны, и потому вопрос происхождения не был столь критичен. Перед государём все женщины были равными, но при этом существовали определённые правила при выборе невесты.

"Были готовы на всё". Как русские цари выбирали себе жену
Фото: Openverse

Всё начиналось с отправки слуг государя в разные уголки страны, чтобы они отобрали потенциальных кандидаток на местах. Девушки, прошедшие первый отбор, должны были приехать в Москву. На практике однако в столицу чаще всего приглашались дочери бояр и дворян, иногда — девушки из купеческих семей.

В Москве проводился второй отбор, на этот раз более строгий. На этом этапе оценивались не только внешние данные, но и здоровье и материнские качества, ведь будущей королеве предстояло рожать наследников. Таким образом, лишь немногие достигали "третьего этапа", который проводился во дворце.

Кастинг во дворце мог проводить не обязательно сам царь, многое зависело от его настроения. Кто-то из правителей готов был самостоятельно выбирать невесту из "отобранных сотен", в то время как другие знакомились только с несколькими дамами. Ставка была высокой — корона русской царицы, поэтому страсти во дворце были невероятно высокими. Претендентки были готовы на всё, чтобы вытеснить конкуренток. Иногда даже до "финала" не доходили — их могли "устранить" более находчивые "конкурсантки", сообщает "Русская семерка".

В "финале" обязательно присутствовал сам государь. Он сидел на золотом троне, а перед ним по очереди выходили украшенные "финалистки". Царь внимательно рассматривал девушек и мог даже завести беседу с ними. Победительницей считалась та, на чьи плечи царь бросал платок, украшенный жемчугом и золотой вышивкой. Все остальные "финалистки" отправлялись обратно, но с царскими подарками. За время, пока длится это сватовство, некоторые дамы успевали завести роман с кем-то из близких к царю. Естественно, в таком случае им не приходилось возвращаться домой.

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ЦАРСКИЕ СМОТРИНЫ. Как цари выбирали себе жён
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы семья россия история
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