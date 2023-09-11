"Едят вшей, которых носят на себе": правила гигиены чукчей

3:31 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Привычки народов, живущих в условиях, близких к палеолиту, могут вызвать не только удивление, но и шок у городских жителей России, привыкших к удобствам цивилизации. Это особенно относится к вопросам гигиены у чукчей.

Фото: Openverse

Раньше у чукчей не возникало потребности в душе просто потому, что не было возможности мыться. Более того, существовало поверье, согласно которому мыться водой означало лишить себя здоровья. В некоторой степени это было правдой: промокнуть на пронизываемой ветрами тундре означало подвергнуть себя опасности, а застывшая от солнца и грязи кожа служила своеобразной защитой от комаров и других насекомых.

Советский антрополог, изучавший культуру и быть чукч Владимир Германович Богораз в своей книге "Чукчи" сообщал о гигиене народа коротко — живут в грязи, едят вшей, которых ловят на себе, а грязные котлы дают вылизывать собакам. Словом, удручающее зрелище. Удивить и шокировать могла не только грязная посуда, но и сама еда — например, содержимое оленьего желудка, смешанное с ягодами.

На самом деле, Богораз не написал еще многого: что, например, от вшей чукчи смазывали волосы собственной мочой, а содержимое чана, в который мочились ночью, использовалось для мытья рук. Горячей воды в тундре зимой не было, топлива для того, чтобы её согреть, не хватало, поэтому естественная жидкость вытекающая из человеческого организма была единственной водой для хоть каких-то гигиенических процедур, если их так можно было назвать. Правда, после мочи, руки "споласкивали" снегом. Снегом же подмывали младенцев, а вместо подгузников использовали сухой мох — сфагнум. Если женщина рожала младенца зимой, а делал она это всегда одна, уходя в отдельную ярангу, то была вынуждена обмывать его собственной мочой, сообщает издание "Русская семёрка".

Что же касается мытья тела, то летом чукчи иногда окунались в горячие минеральные источники, правда, в лечебных целях. А в остальные времена года предпочитали другие способы очистки кожи. Например, носили одежду, сшитую из шкур животных мехов внутрь, считая, что мех животных очищает. Как уточнял Богораз, для очищения тела от паразитов — вшей - чукчи в начале XX века покупали у русских белые рубахи, они надевали ее под свою обычную одежду и носили их по несколько дней, а потом снимали и выбирали вшей из швов рубахи, не находя в этом ничего необычного.

Но определённые правила гигиены у чукч всё же были. Когда становилось совсем невмоготу от грязи, они начинали копить топливо, затем в одном из яранг разжигали очаг, в который клали несколько камней и устраивали "чукотскую баню" — раздевались донага и сидели вокруг очага — потели от жара. Это не занимало много времени, так как чукчи очень сильно потеют, и часто сокрушаются по этому поводу. Затем специальными скребками они соскабливали с кожи грязь вместе с потом и смазывали кожу свежим тюленьим жиром. Одежду на это время выкидывали на мороз, а после "бани" надевали сменную одежду, если она была. Эту одежду носили до следующей бани, которую устраивали раз в три месяца.

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Как живут чукчи. Еда. Гигиена. Быт. Традиции. Обычаи | Факты