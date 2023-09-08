Законы Хаммурапи справедливы и сегодня

Хаммурапи, вавилонский царь XVIII века до нашей эры, был не только известным завоевателем (сегодня это популярно, судя по тому, что в Узбекистане молятся на Тимура, а в Монголии — на Чингиз-хана), но и первым законодателем. Тем более, что более поздние юристы просто передирали его законы, называя своими.

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А если ещё знать, что законы были вырезаны на камне, а не распечатаны миллионными тиражами в типографии, это вызывает ещё большее уважение.

Древние получили законы от Солнца, от кого получили их мы

Во-первых, Хаммурапи в отличие от наших юристов ничего не выдумывал. Он просто их принял от бога Солнца Шамаша. Во-вторых, первые параграфы законодательства были направлены против государственного заговора. А это колдовство и богохульство. Мало ли какой фигурке президента кто-то из вавилонян воткнёт булавку. Читаем "Королеву Марго".

Весьма актуальной у вавилонян, как и у нас, была коррупция. Как отмечалось в своде законов Хаммурапи, речь шла о подкупе судейских лиц и кражах в храмах. Вердикт был один — смертная казнь.

Впрочем уголовно наказуемые преступления тысячелетия назад мало чем отличались от нашего времени. Это воровство, бегство невольников опускаем, хотя в России и принят закон о "рабстве", кражах со взломом, грабежах на дорогах. А также о продаже и найме недвижимости, полевых угодий, лавок, делах банкирских и купеческих.

Немало места отведено женщинам, которые, судя по законодательству Хаммурапи, впереди планеты всей. Она и торгует, она и делает спиртные напитки, и отлынивает от семейных обязанностей. Прелюбодеяние заканчивалось как для карениных, так и для любовников смертью в воде. Но женщина, которая подверглась насилию "без её согласия", считалась невиновной и наказанию не подлежала.

Вообще мировая юриспруденция в течение тысячелетий была весьма неравнодушна к взаимоотношениям мужчины и женщины. В этом случае, забегая вперед на несколько тысячелетий, напомню монаха Хрескобальди, посетившего в XIII веке Святую землю, которая была под властью мусульман. Большие юмористы. Древний Восток — это кладезь мудрости и оптимизма. Так вот, монах описал тамошние законы:

"Когда одна из жён опостылет ему, он идёт к кади и даёт ей за развод обещанный выкуп. Если он снова её захочет — выкупает её, и так до трёх раз. Не более. Если захочет её в четвёртый — должен её сначала положить со слепцом".

Оказывается, некоторые ребята притворялись слепцами и получали удовольствие по полной. Но такие законы.

Но мы снова с Хаммурапи, у которого есть другие параграфы, которые весьма любопытны для сегодняшнего времени. Например, о женщинах, муж которой попал в плен... Царь Хаммурапи посчитал, что если женщина богата и имеет возможность прожить своими средствами, она не имеет права вступать в брак или сожительствовать с другим лицом. Если это будет — смерть. Зато бедная вдова могла пускаться во все тяжкие. То есть повторно выходить замуж.

Впрочем и здесь шли оговорки. Если первый муж возвратится из плена, "вдова" снова должна жить с ним. Детей же, нажитых со вторым мужем, она обязана оставить последнему.

Сожительство, как и брак, в Вавилоне было обставлено по всей строгости юриспруденции. И здесь есть немало полезных новаций для нынешних правоведов. Супруга, не имея детей, для продолжения рода предоставляла рабыню (суррогатная мать?). Она оставалась рабыней, но всё же имела потом некие привилегии. Если у неё рождался ребёнок от хозяина, хозяйка не имела права потом продать рабыню. Если напомнить иудейские библейские времена, жена Авраама Сара, выгоняя из дома Агарь и Измаила, делала всё вопреки вавилонскому законодательству. Хотя на семитском Востоке законы Хаммурапи были в приоритете.

Современные врачи в библейские времена точно отправились бы на плаху

Весьма строго обошёлся в своих законах Хаммурапи с врачами. Хотя нерадивых надо и сегодня наказывать. В первом случае за излечивание от тяжелой раны, снятия бельма с глаза врач получай десять сиклей серебра. За богача прибавлялось ещё пять штук. За раба давали всего пару монет.

Но вот другая сторона врачевания. Если врач будет лечить раба свободного человека или выколет ему глаз, снимая бельмо, "хирургу" отрубят руки. Если врач также будет лечить чужого раба и причинит ему смерть — должен отдать своего раба. Другие неудачные врачевания также нередко приводили к смерти тамошних эскулапов. Адвокатов и соцсетей тогда не было.

Кстати, весьма жёстко преследовали законы Хаммурапи и ветеринаров. Это и понятно. Животноводство стояло на первом месте, и за загубленную овечку или ослика врачу надо было платить из своего кармана.

Весьма справедливы были тысячелетние законы и к людям "искусства". А вернее, знающим азы геометрии. Закон гласил: архитектор, построивший дом, получает два сикля серебра. Но "если строитель построил дом, который потом завалился и убил людей, ему смерть". К тому же и за погибших рабов под обломками его дома архитектор был обязан отдать своих рабов.

Весьма интересен и актуален закон прошлого для владельцев нынешних собак, которые, не имея намордника, спокойно грызут граждан России. Безнаказанно. А вот вавилоняне записали:

"Если бык во время своего бега опрокинет и убьёт человека — хозяин не виноват. Однако если известно, что бык уже давно был агрессивен и склонен к боданию, а хозяин не спилил ему рога, владелец быка обязан оплатить за увечья человеку в полмины".

Понятно, за раба получали только на бутылку.

Ну и классика, которая потом применялась и в "Русской правде" князя Ярослава. И намного позже. Когда дело касалось человека благородного или свободного, в ходу был закон "око за око, зуб за зуб". За рабов и бедняков в лучшем случае платили деньгами или натурой. Банка пива за сбитого бомжа — тоже немало.