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Олег Логинов

В тени Поддубного: кем был Георг Гаккеншмидт

3:20
Наследие » Россия

В начале XX века в России борцовское искусство было главным образом ассоциировано с именем Ивана Поддубного. Но первым, кто пролил свет на силу российских атлетов перед мировой аудиторией, был Георг Гаккеншмидт. Гаккеншмидт, родившийся в Остзейском крае, был балтийским немцем, но стал известен как "Русский лев".

В тени Поддубного: кем был Георг Гаккеншмидт
Фото: Wikipedia

В Прибалтике он занимался борьбой на поясах, греко-римская борьба, воскрешённая в конце XIX века, долго была чуждой ему. Однако в Остзейском крае, где он вырос, европейские влияния распространялись быстрее. В 1896 году Гаккеншмидт познакомился с Георгом Лурихом, который стал его первым тренером. Уже в 1898 году он представлял Россию на чемпионате Европы по греко-римской борьбе среди любителей и одержал победу. Однако наиболее значимым моментом в его карьере была победа на чемпионате мира среди профессиональных борцов в 1901 году.

Гаккеншмидт произвел фурор в Париже своей феноменальной мускулатурой и бескомпромиссной борьбой. Однако в 1902 году болезнь помешала ему защитить чемпионский пояс. Следующим важным достижением была его победа на первом чемпионате мира по борьбе в супертяжёлом весе в 1905 году.

Гаккеншмидт сделал много для популяризации греко-римской борьбы в мире, особенно в Великобритании, где он был широко известен. Даже президент Соединенных Штатов, Теодор Рузвельт, выразил своё восхищение, сказав:

"Если бы я не был президентом Соединенных Штатов, я бы хотел стать Георгом Гаккеншмидтом".

Несмотря на популярность Гаккеншмидта за пределами России, его слава никогда не дотягивала до славы "русского медведя" Поддубного на родине. Некоторые утверждают, что Гаккеншмидт чувствовал зависть к Поддубному. Это проявилось явно во время судейства Гаккеншмидтом боя между Поддубным и австрийским поляком Збышко-Цыганевичем, когда Гаккеншмидт поддержал иностранца, а не соотечественника.

Гаккеншмидт провел около 3000 боев и потерпел всего два поражения, оба раза от американца Фрэнка Готча. После революции Гаккеншмидт эмигрировал в Англию и так и не вернулся в Россию. Это политическое решение стало причиной его исключения из истории российского спорта в советские времена, сообщает издание "Русская семёрка".

Гаккеншмидт был не только выдающимся спортсменом, но и полиглотом, владевшим семью языками. В свои поздние годы, проживая на Западе, он издал книги о своей уникальной системе тренировок и даже приписывают ему изобретение упражнения "приседание со штангой". В 1930-40-х годах он также написал несколько философско-мистических сочинений. Гаккеншмидт ушел из жизни в Лондоне в 1968 году в возрасте 90 лет, всегда оставаясь физически и умственно активным до последних дней своей жизни.

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Георг Гаккеншмидт (Русский Лев)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы спорт россия история
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