Короны мира венчают ключи к Индии

Коронование — вещь великая. Для большей части населения планеты, которая зачитывала и зачитывает до дыр сказки о принцах и принцессах. Когда-то в России наши предки костьми ложились, чтобы лицезреть царя-батюшку, но шли годы и им на смены шли генсеки и президенты. Сегодня, если бы кто-то захотел принять на себя венец порфирный в виде шапки Мономаха, пришлось бы призадуматься. А короноваться-то чем?

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Судя по сообщениям наших СМИ, немало из наших художественных ценностей из музеев за последние лет тридцать разворованы. Так что очередному русскому царю, вероятно, придётся короноваться в новоделе. Главное — чтобы придворные вовремя сумели срезать бирку с шапки Мономаха с надписью "Сделано в Китае".

Кохинур больше, чем карандаш и презерватив

Англичанам в этом плане проще. Отношение к своей истории там блюдут до посинения. Даже мифического короля Артура уже считают за реального деятеля тёмных веков. А у нас до сих пор жар-птицу относят к сказкам. А жаль. Сегодня кое-кто в России твёрдо держит эту птичку за валютный хвост.

Так что британские короли и королевы, в отличие от наших, уже в течение пары веков коронуются в оригинальной короне, где есть место и знаменитому бриллианту Кохинуру. Не путать с карандашом и контрацептивами. Хотя последние весьма неплохи в своей ипостаси.

Как писал когда-то Сарат Гумар Гош в Harper`s Monthly, если история Индии, оккупированной англичанами, может быть написана слезами, то история знаменитого бриллианта Кохинур написана кровью. 105 каратов — это немало. Под ним короновалась жена короля Эдуарда VII Александра. Макушку Елизаветы II также жёг Кохинур. Этот удивительный по своей истории камень прошёл ряд столетий и может рассказать немало трагических историй.

О нём начинают говорить в начале XVI века. Якобы какому-то герою боги дали этот алмаз в знак своего расположения. Но герой чем-то их прогневил, был, понятно, убит, и камень пошёл по рукам. Главное — что он (в отличие от англичан) никому не приносил счастья. Рок был олицетворением алмаза. В восточных сказаниях утверждалось, что Кохинур — это ключ владения Индией.

История камня описывает предательские убийства, отравления, ослепление несчастных. Борьба за камень насчитывает сотни лет. Им владели и монгольские завоеватели, персы, афганцы, пока он не оказался в руках у английского генерала. Правда, как уже отмечали летописцы Кохинура, в весьма обрезанном виде. Вначале он весил под 200 каратов, но после шлифовки потерял несколько десятков. Хотя есть летописцы, которые утверждают, что Кохинур в лучшие времена весил почти 800 каратов. Последнее, саркатически замечали ювелиры, интересует только индусов. Может быть, где-то бродит другой кусок алмаза, который станет новым обладателем Индии. Китай? Шучу…

Бриллиант Орлова ключ к Индии

Вообще, история алмазов насчитывает несколько столетий и всегда была в центре внимания не только коронованных особ, ювелиров, но и обывателей. Всегда приятно, что куском камешка за несколько миллионов обладает ваша страна. Не вы, но ваша.

Одна из таких историй относится к началу XVIII века. В одном из многочисленных буддийских храмов Индии находилась статуя с блиллиантовым глазом. И вот якобы один ирландец, наслушавшись о таком сокровище, побился об заклад, что этот камень будет у него. Как он его достал — неизвестно. Говорят, что "выкусил" изо лба идола.

Дальше — больше. С этим сокровищем он попадает в Россию. Где и продаёт за большие деньги графу Орлову. На Западе этот алмаз так и называли L`Orloff. Любимец великой Екатерины, в свою очередь, продал этот алмаз своей "матушке", за что якобы получил "дворянство и пенсию". Ох уж эти западные вруны! Знали бы они, за что получали Орловы пенсион.

К чему мы это говорим? К тому, что это и есть часть известного индийского алмаза Кохинур, который вставлен до сих пор в британскую корону. После шлифовки орловский алмаз стал весить чуть более 194 каратов. И, как отмечают современники, был также пожертвован когда-то одним из раджей своим богам.

Но вот потерял ли этот камень свою чудодейственную силу, или нет? Судить только гражданам Британии и России, открывающим свой кошелёк. Не в Индии, а дома. Хотя индусы до сих пор спорят, у кого больше прав на Индию: у англичан со своими 105 каратами или у русских — со 194?