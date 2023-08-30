Казино Монако строились на костях бедняков

Любой правитель мечтает о том, чтобы его государство богатело, как княжество Монако. Ничего не делая, сделать свою деревеньку лас-вегасом. Но если последнее игрище ограничилось одним городом, и то взятое на мушку всех силовых, налоговых структур США, то французский аппендикс смог из такого же города сделать богатейшими людьми местных князьков. Позволили.

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Даже гитлеровцы в годы оккупации Франции, где прокачивались золотые коронки смертников из концлагерей и наворованные по всей Европе золото, предметы искусства и бриллианты. Но ведь позволили же. И князья гордятся розетками ордена Почётного легиона в петлицах. Пусть и не за сопротивление, а за всякие заслуги.

От гнилого хлеба к мечтам о французском лас-вегасе

О Монако писали много, и век назад, и сейчас. Ведь это не только гонки Формулы-1, но и зазывающие миллионеров всей земли легализованные казино и игральные аппараты. Вообще, история благосостояния Монако всегда держится в тайне. Попробуем её приоткрыть. Ведь мало людей знали это княжество до присоединения Ниццы к Франции, а потом вдруг заахали от такого огромного бизнеса, который расположился в самом благодатном климатическом французском регионе.

Уже давно Монако называют городом порока. Но этот порок оказался могущественным, сумевшим превратить деревушку с 600 жителями в государство, насчитывающее 40 тысяч граждан. Гражданство здесь сегодня получить очень сложно, если вы не российский олигарх. А богатства здесь более чем предостаточно, чему позавидовали бы и ближневосточные нефтяные короли. Последние здесь не раз в год проматывают миллионы за карточными столами.

Настоящая фамилия князей замка, который взгромоздился на местной скале аж в 1002 году, — Гримальди. То ли полуитальянцы, то ли полуфранцузы. В зависимости от конъюнктуры. С разными перипетиями эта фамилия до 1848 года княжила над страной размером пусть старой Москвы (и то много) — городки Монако, Рокенбрюн и Ментон. Но под патронажем итальянских корольков. А их тогда было немало. В замке жить было скучно, вот и проматывали свои доходы Гримальди в Париже. Тогда-то эти городки и были отданы на откуп ростовщику, который требовал от жителей княжества покупать пшеницу и муку только у него. Не было сильной руки, пока не появился Карл III, который также считал, что все его издержки должны погашать бедные подданные. А подданных бедных становилось всё больше.

Тогда и появился налог, названный "исключительностью", собиравшийся с особенной жестокостью. Жандармы сажали в тюрьмы бедняков, не сумевших заплатить налог и не покупавших гнилой хлеб откупщика из Марселя. К сожалению, объём статьи не позволяет более подробно рассказать о становлении предтечи Лас-Вегаса, поэтому обратимся вновь к уже упомянутому князю Карлу III. Любимец Наполеона, тоже третьего, он был весьма расточителен и, сообразив, что из деревни в 60 дворов далеко не уедешь, стал мечтать об игорных заведениях как о манне небесной.

Его посыл был отправлен многим банкирам того времени. Но дело было рискованное, и многие проигнорировали его предложение, кроме Даваля. И вот среди сараев, конюшен и скромных мазанок по-французски были открыты игорный зал с двумя рулетками и парой столов для картёжников. Дела шли плохо. Чаще здесь были прощелыги и аферисты, серьёзные понтеры, глядя на захолустье Монако, не хотели здесь находиться и сутки. Но начало было положено. И Монако лежало весьма удобно между Францией и Италией. Тем более, что эта территория была объявлена свободной экономической зоной. А вскоре сюда подошла и железная дорога. А потом гостиницы, бордели, банки. Всё, что нужно для делового человека.

Монако — игорный притон стоимостью в миллиарды

Была пущена в ход широкая реклама. И первоначальный притон оказался слишком мал для желающих испытать свою судьбу за карточным столом. Было куплено новое место для игры в рулетку, которое сегодня известно как Монте-Карло. Тогда земля была ещё дешёвой и отдавалась арендаторам за копейки. Но вот прибыль… К 1863 году прибыль княжества уже достигала десятки миллионов.

Патроном князя Монако стал некий Блан, сумевший к тому времени нажить десятки милионов. Вот он при первой встрече и вручил князю пару миллионов для начала, обязавшись превратить деревеньку в современный фешенебельный город, вложив него семь миллионов. К тому же он был готов уплатить налоги за всё население Монако на ближайшие годы. Это вам не мост построить.

Бизнес или кое-что ещё, но деньги потекли в это ранее захолустное местечко рекой. Дома, гостиницы, отели, игорные заведения, ботанические сады. Цена земли выросла неимоверно. Даже несмотря на проигрыш Франции Германии в 1870 году, Монако рос. А стены игорных домов не стыдились расписывать известные художники Буланже, Клерен и Ленепье.

Очень дорого обошлась горному Монако и железная дорога. На протяжении 18 километров она имела 18 тоннелей, прорубленных в горах. К тому же после войны 1870 года многие нувориши предпочли хранить свои деньги в банках Монако. Этот городок никто не трогал и не трогает уже в течение 100 лет.

А что потом. А потом появилась традиция дикой стрельбы пьяной публики по голубям, открывались школы банкомётов, которые попадали в ряды госслужащих и получали хорошие пенсии. А князья и тогда, и сегодня получают львиную долю доходов от казино. Траты его немалые. Это и понятно.

Как писали современники, "вот таким образом наживают миллиарды. Дело очень простое: стоит только эксплуатировать порок в благоприятных условиях. Человеческие слабости — более доходное место, чем добродетели".

И как верно отмечали недоброжелатели Монако, "несомненно, самую сильную признательность паразитное игорное княжество должно питать к великодушию соседних государств. А им ничего не стоило бы сбросить с тела Европы этот гнойный и вредный нарост". А Монако слушает да ест. И в Первую мировую, и при Гитлере, и сейчас.