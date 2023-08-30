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Олег Логинов

Рацион убийц: гладиаторы накануне боя ели лёгкие завтрак и обед и не пили вино

2:40
Наследие » Мир

Гладиаторская диета, основанная на питании легионеров, включает в себя зерновые, бобы и овощи. Эта диета отличается высоким содержанием горячих блюд, в основном разнообразных каш, включая ячменную кашу. Эти факты были выявлены в ходе исследования, проведенного австрийскими антропологами-криминалистами под руководством историков Фабиана Канца и профессора Карла Гроссшмидта. В ходе исследования были изучены останки более 70 гладиаторов. Кроме того, информацию о питании гладиаторов можно найти в различных римских источниках.

Рацион убийц: гладиаторы накануне боя ели лёгкие завтрак и обед и не пили вино
Фото: Openverse

Сегодня можно встретить утверждения о том, что гладиаторы были вегетарианцами. Это утверждение не соответствует действительности. Белки, получаемые из животных продуктов, необходимы для набора мышечной массы и формирования мускулатуры. Мясо было частью диеты гладиаторов, хотя с некоторыми ограничениями. Они избегали употребления сырого и копчёного мяса, а также солонины. Гладиаторы избегали употребления ледяной воды, употребление вина было умеренным, а перед боем они вообще отказывались от алкоголя.

Существует мнение, что гладиаторы не употребляли пищу в день боя. Однако это утверждение вызывает сомнения, так как бои проводились во второй половине дня, и пустой желудок мог негативно сказаться на производительности. Вероятно, гладиаторы употребляли лёгкий завтрак и обед перед боем, чтобы получить достаточно энергии, не страдая от сонливости и неуклюжесть во время боя.

В рамках дневного графика арены утро и полдень были выделены на звериную травлю и театрализованные казни преступников для развлечения зрителей. Рацион гладиаторов был тщательно спланирован так, чтобы поддерживать их физическую форму, но при этом не перегружать организм. Излишества в питании и алкогольном потреблении были наказуемы.

Кроме того, в некоторый период времени среди римской элиты было принято посещать ужины гладиаторов накануне боя, за что их тренер (ланиста) получал определённую сумму денег.

Справка

Гладиатор — воин-поединщик, который участвовал в древнем римском виде спорта, известном как "гладиаторские бои". Эти бои были популярным развлечением в Древнем Риме с III века до н.э. до V века н.э. Гладиаторы были обученными бойцами, которые выступали в аренах перед публикой, состязаясь между собой или с дикими животными.

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Чем кормили гладиаторов в Древнем Риме, чтобы они стали «машинами для сражений»
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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