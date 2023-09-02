Беззаконие в Одессе: как маршал Жуков наводил порядок в портовом городе

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Летом 1946 года маршал Жуков прибыл в Одессу, чтобы взять на себя должность командующего округом. Однако это назначение было воспринято обществом как наказание. В этот период он оставил свой след в Одессе, и до сегодняшнего дня не утихают разговоры о том, как он боролся с преступностью в городе.

Фото: Openverse

Ситуация в Одессе после Второй мировой войны напоминала времена НЭПа. Городская жизнь была сфокусирована в основном на Привозе, где можно было найти практически любой товар, но он был недоступен для каждого из-за высоких цен на продукты. Высокие цены стали источником ночных грабежей, охватывающих Одессу.

Преступность достигла критических масштабов, в такой ситуации требовалось применение нестандартных подходов. Маршал Жуков решился на операцию под названием "Маскарад". Сотрудники в гражданской одежде проводили облавы, ловя бандитов на месте и не стесняясь применять силу.

Жуков был в первую очередь военным человеком и привык действовать решительно. Популярное мнение приписывает ему большой вклад в борьбу с преступностью. Ему приписывали личные приказы о расстрелах подозрительных лиц. Однако ни в одном архиве нет подтверждения таких приказов.

В письме Сталину Жуков писал о своей готовности исправить допущенные ошибки. Он утверждал, что работает в округе с большим желанием и просил полного доверия. Сомнительно, что после таких слов он приказал проводить массовые репрессии против подозреваемых.

В действительности же оперативники Одессы действовали согласно закону. Некоторые "перегибы" были вызваны опытом бывших фронтовиков, которые во время задержаний бандитов действовали решительно.

Послевоенный период ознаменовал возвращение фронтовиков в города. Многие из них не имели семей и гражданских профессий. Это привело к злоупотреблениям властью и пониманию "права оружия и погон".

События не только в Одессе, но и в Одесском военном округе, привлекли внимание. Местные жители активно реагировали на беззаконие, даже выражая свои требования на избирательных бюллетенях.

Роль Жукова в Одессе заключалась в установлении контроля над ситуацией и в налаживании сотрудничества между военными и правоохранительными органами. Его авторитет оказывал влияние на действия местных служителей закона.

При этом Жуков в том же году, но ещё до Одессы, был обвинён в присвоении трофейных ценностей. В итоге попадание в опалу к Сталину привело к переводу маршала в Уральский военный округ. Тем не менее, в 1970-х годах он получил звание Заслуженного работника МВД за эффективную службу в Одесском военном округе.

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Маршал Жуков против одесских бандитов