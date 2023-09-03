Скрытная личность: о чём говорит почерк Ельцина

2:31 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Интерес к почерку Бориса Ельцина, особенно к его уникальной подписи, не угасает у графологов. Анализ букв раскрыл много интересного о личности бывшего президента. Многие характеристики, предоставленные его окружением, нашли своё подтверждение в анализе почерка. Тем не менее, определённые качества, приписываемые Борису Николаевичу, были опровергнуты экспертами.

Фото: Openverse

Многие, кто лично знаком с президентом России, описывали его как крайне харизматичную личность. Эльдар Рязанов, режиссёр, высказывал положительное мнение о Ельцине, отмечая его наивность, открытость и непринуждённость. В то же время Владимир Путин подчёркивал мужественность Бориса Николаевича, его умение общаться с людьми и нежелание прятаться за спинами других. Эксперты политологи утверждали, что Ельцин был настойчив и эксцентричен, а его отношение к СМИ оставалось непредсказуемым.

Графологи обнаружили в подписи Бориса Николаевича множество черт характера, согласующихся с вышеуказанными оценками. Тем не менее, есть и такие черты, которые эксперты по почерку отвергают. Например, страх, о котором писал Хасбулатов, как отмечает Илья Щеголев в "Графологии XXI века", может быть характерен для сомневающихся и чрезмерно эмоциональных личностей. Этот аналитик особо обращает внимание на букву "Б" в подписи, подчёркивая разрыв в нижней части овала и наличие буквы на двух петлях. Утверждается, что это указывает на дух сомнения и своенравие. Размеры букв в подписи же могут свидетельствовать о скрытности личности.

Борису Ельцину была присуща эмоциональность, что можно увидеть по раздутым заглавным буквам в его подписи. Он также стремился к выделению, что соответствует артистичности и стремлению выделяться, характерным для эмоциональных личностей, сообщает издание "Русская семёрка".

Анализ почерка Бориса Николаевича, проведённый графологами, находит подтверждение в его биографии. Уже в юности будущий лидер России проявлял своенравие и эмоциональность. Он конфликтовал с учителями и был исключён из учебного заведения. В политике Ельцин также славился эмоциональными речами, оставлявшими глубокое впечатление.

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Борис Ельцин - Частная жизнь Президента ч.1