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Олег Логинов

"Рукопашка" с моджахедами: как советские солдаты воевали в Афганистане

3:50
Наследие » Советское наследие

В период пребывания ограниченного контингента советских войск в Афганистане активное участие в рукопашных схватках было редким явлением. Столкновения с моджахедами происходили крайне редко, и если такие случались, они часто рассматривались как неудачные моменты в тактике командования.

"Рукопашка" с моджахедами: как советские солдаты воевали в Афганистане
Фото: Openverse

Значение рукопашного боя в тактике советских войск

Особое внимание уделялось тренировкам в тактике ближнего боя среди спецназовцев и десантников. Они регулярно отрабатывали приемы карате, самбо и бокса, совершенствуя свои навыки. Кроме того, советские военнослужащие изучали различные виды единоборств, которые помогали им успешно противостоять врагам, вооруженным как холодным, так и огнестрельным оружием.

Методика ближнего боя находила свое применение в различных ситуациях, особенно это было характерно для дозорных. Они часто отправлялись на разведку в окрестности и организацию засад, сообщает издание "Русская семёрка". Несмотря на это, в целом, советские войска не применяли тактику рукопашного боя в большом масштабе в течение афганской кампании.

Трагический инцидент в кишлаке Хара

Один из трагических эпизодов афганской войны связан с событиями мая 1980 года в районе кишлака Хара, расположенного в восточной провинции Кунар. В тот день 84 пехотинца столкнулись с двумя сотнями боевиков "духов". Главной целью советских воинов был захват Печдара, ущелья, которое долгое время находилось под контролем боевиков.

Советские военнослужащие совершили пеший переход из селения Баркандай к горному кишлаку Хара. Однако на пути к цели их ожидала засада, организованная "духами". Началась ожесточенная борьба. Группа из полутора десятков бойцов под командованием лейтенанта С. Заколодяжного заняла оборонительные позиции в небольшом строении на окраине селения. Они выходили из окружения глубокой ночью, бесшумно подкрадываясь и используя приёмы ближнего боя, такие как приклады и кулаки.

Численность противника, принимавшего активное участие в схватке, составляла более 20 человек. Советские бойцы сражались с решимостью и мужеством, не оставляя своих раненых товарищей на поле боя. Многие из них погибли, и большинство тел были отправлены на родину в цинковых гробах. Враг потерял около 120 боевиков.

Новый этап борьбы

Четыре года спустя, в 1984 году, войны снова столкнулись с поддерживавшими идеи джихада боевиками. В апреле 1984 года миротворческому 149-му мотострелковому батальону была поручена особая задача — уничтожить банду боевиков, которая мешала снабжению советских войск.

Советские военнослужащие создали ситуацию, в которой моджахеды должны были атаковать автоколонну, перевозящую провизию. Советским бойцам предстояло перехватить движущихся к колонне боевиков и ударить из засады. Для бандитов встреча с "шурави" стала настоящим потрясением и вызвала панику.

Под Чимтаной советским бойцам удалось уничтожить более 200 боевиков, включая арабских и китайских наемников. Советские войска не понесли потерь. Этот эпизод стал ещё одним примером того, как советские военнослужащие успешно использовали тактику ближнего боя в своих операциях в Афганистане.

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"Шурави". Репортаж Леонида Канфера из цикла РЕН-ТВ "Репортерские истории"
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы ссср армия история афганистан
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