Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка

Уже более 30 лет нет Советского Союза, но на большом жизненном пространстве есть постсоветская Россия, с необъятными лесными богатствами, залежами полезных ископаемых и пока ещё усиленно распродаваемым нефтегазовыми ресурсами.

Фото: "Нью-Йорк" by Valeratv is licensed under CC BY-SA 3.0

Трагедия или трагикомедия наших реалий — почему во главе страны, о которой сегодня власть вдруг вспомнила, что её собирали русские, встали десятки лет назад олигархи. Березовские, Абрамовичи, даже есть славянские фамилии, но, судя по их израильским паспортам и местам прописки сегодня, к тысячелетней истории России они никакого отношения не имели и не имеют. Но таковы реалии.

Как российские эмигранты прибрали к рукам США и Россию

Из царской России миграции было мало. У нас были Сибирь и Дальний Восток, которые в основном заселялись каторжниками и переселенцами из центральных районов России, Украины и Белоруссии. Евреи предпочитали берега Потомака — США. Правда в первую очередь речь идёт о польских евреях, которые жили по историческим причинам на территории Германии, Австро-Венгрии и Российской империи. Больше бедных евреев уезжали из Австрии, а вот из России — богатые, если сумели в той же Одессе скопить капитал. Но и Отечество не забывали. Как банкиры, так и криминал.

Не здесь ли кроется причина сдачи еврейским олигархам российских недр, которые сегодня триллионами подпитывают военную промышленность НАТО. По крайней мере, жирующие на наши деньги олигархи на Западе, уже откровенно заняли антироссийскую позицию.

Как отмечали американские и русские полицейские накануне Первой мировой войны (хотя Интерпола ещё не было, но наши спецслужбы были на связи), в Нью-Йорке, "новейшем из больших городов", находится самое большое гетто. Тогда оно ещё не несло трагизма, которое появилось после Второй мировой войны. Гетто это было еврейским, и евреи там чувствовали себя неплохо. Причём, как подчеркивала русская полиция, самые ушлые "американцы" начали под англосаксонскими именами возвращаться в Россию и заниматься здесь криминальными аферами, но с американскими паспортами, количество еврейского населения "в этом городе превосходит любой из русских городов".

Эти эмигранты, число которых увеличивалось с каждым годом, объяснялись на немецко-еврейском жаргоне, перемешанным со славянскими словами. Правда писали американские евреи на "своей азбуке". Американской полиции, тогда весьма коррумпированной, сложно было продраться через тысячелетние письмена.

Жили еврейские мигранты в дальних и грязных улицах в кое-как построенных кирпичных домах. Правда дома были оснащены множеством лестниц и балконами, которые должны были спасать жителей во время пожара. Хотя чаще спасали еврейский криминал во время полицейских облав.

Улицы еврейского гетто были завешаны вывесками на еврейском языке (потом появятся на китайском), а рядом часто проносились по стальным опорам поезда, создавая невыносимый шум от лязга колес локомотивов по рельсам, поднятым на заоблачную высь, американских городских железных дорог. Американцы прекрасно помнят свою историю, сняв немало неплохих фильмов о зарождении ОПГ в США век назад.

Потомки перекупщиков краденым успешно переехали в новое столетие

Как отмечали американские осведомители, лучше всех здесь живут продавцы поношенными старыми вещами. А попросту — перекупщики краденого. Неслучайно через полвека как грибы будут расти американские триллеры о еврейской мафии, которые наглядно расскажут о росте и легализации тамошнего криминала.

Но уже тогда еврейская система нагреть руки на ближнем становилась системой. Американские налоговики отмечали в своих донесениях, что практически все еврейские мигранты шьют вещи на дому у частных портных "swealing system". Портной передаёт этот заказ со скидкой своему знакомому предпринимателю, этот — другому, пока заказ не оказывается в руках бедного портного, который за копейки готов даже отшить костюм от Диора.

Понятно, что старое еврейство Нью-Йорка пыталось хранить старинные нравы. Был некий раввин Барух Спиноза, который кроме религии, промышлял портняжеством. Но занимался проповедями и учил свои паству истинной вере. Но вот что значит вера и кто сегодня положит за неё голову. Однажды в его доме случился пожар. Он выскочил из дома, но вспомнив, что забыл свой талмуд, вновь отправился в горящий дом. Раввин погиб.

Стоит отметить, сегодня нашим правоохранителям тоже негоже знать миграционные традиции прошлого — еврейские дети быстро схватывали американские традиции. В первую очередь они учились в обычных американских школах, а не в изолированных национальных заведениях. И также не чурались принимать участие в любых народных сборищах тогдашнего белого американского населения. Они не выделялись. Они приспосабливались.

Уже в то время американские полицейские отмечали, что еврейские эмигранты обладают торговой сметкой и весьма успешны в различных коммерческих сделках. Времена сухого закона пока ещё впереди. Как и наркоторговли вкупе с Лас-Вегасом. А получив навар, нередко сменив фамилию на более привычную английскую, новые еврейские бизнесмены покидают свое гетто. Но на их место уже очередь из других еврейских эмигрантов.

Надо также отметить, что американские евреи даже вдали от земли обетованной весьма блюли своё национальное достоинство. Но и власть позволяла. В Нью-Йорке позапрошлого века уже были два еврейских театра, игравшие исключительно свои еврейские пьесы. А сколько среди них было поэтов, журналистов, писателей — и не сосчитать. Эта традиция стала уделом уже многих стран. Хотя США здесь впереди.

Вот так наши олигархи, оставив граждан России с носом, возвратились на землю обетованную. В Нью-Йорк.