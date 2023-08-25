Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка

Наследие » Мир

Уже более 30 лет нет Советского Союза, но на большом жизненном пространстве есть постсоветская Россия, с необъятными лесными богатствами, залежами полезных ископаемых и пока ещё усиленно распродаваемым нефтегазовыми ресурсами.

Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка
Фото: "Нью-Йорк" by Valeratv is licensed under CC BY-SA 3.0

Трагедия или трагикомедия наших реалий — почему во главе страны, о которой сегодня власть вдруг вспомнила, что её собирали русские, встали десятки лет назад олигархи. Березовские, Абрамовичи, даже есть славянские фамилии, но, судя по их израильским паспортам и местам прописки сегодня, к тысячелетней истории России они никакого отношения не имели и не имеют. Но таковы реалии.

Как российские эмигранты прибрали к рукам США и Россию

Из царской России миграции было мало. У нас были Сибирь и Дальний Восток, которые в основном заселялись каторжниками и переселенцами из центральных районов России, Украины и Белоруссии. Евреи предпочитали берега Потомака — США. Правда в первую очередь речь идёт о польских евреях, которые жили по историческим причинам на территории Германии, Австро-Венгрии и Российской империи. Больше бедных евреев уезжали из Австрии, а вот из России — богатые, если сумели в той же Одессе скопить капитал. Но и Отечество не забывали. Как банкиры, так и криминал.

Не здесь ли кроется причина сдачи еврейским олигархам российских недр, которые сегодня триллионами подпитывают военную промышленность НАТО. По крайней мере, жирующие на наши деньги олигархи на Западе, уже откровенно заняли антироссийскую позицию.

Как отмечали американские и русские полицейские накануне Первой мировой войны (хотя Интерпола ещё не было, но наши спецслужбы были на связи), в Нью-Йорке, "новейшем из больших городов", находится самое большое гетто. Тогда оно ещё не несло трагизма, которое появилось после Второй мировой войны. Гетто это было еврейским, и евреи там чувствовали себя неплохо. Причём, как подчеркивала русская полиция, самые ушлые "американцы" начали под англосаксонскими именами возвращаться в Россию и заниматься здесь криминальными аферами, но с американскими паспортами, количество еврейского населения "в этом городе превосходит любой из русских городов".

Эти эмигранты, число которых увеличивалось с каждым годом, объяснялись на немецко-еврейском жаргоне, перемешанным со славянскими словами. Правда писали американские евреи на "своей азбуке". Американской полиции, тогда весьма коррумпированной, сложно было продраться через тысячелетние письмена.

Жили еврейские мигранты в дальних и грязных улицах в кое-как построенных кирпичных домах. Правда дома были оснащены множеством лестниц и балконами, которые должны были спасать жителей во время пожара. Хотя чаще спасали еврейский криминал во время полицейских облав.

Улицы еврейского гетто были завешаны вывесками на еврейском языке (потом появятся на китайском), а рядом часто проносились по стальным опорам поезда, создавая невыносимый шум от лязга колес локомотивов по рельсам, поднятым на заоблачную высь, американских городских железных дорог. Американцы прекрасно помнят свою историю, сняв немало неплохих фильмов о зарождении ОПГ в США век назад.

Потомки перекупщиков краденым успешно переехали в новое столетие

Как отмечали американские осведомители, лучше всех здесь живут продавцы поношенными старыми вещами. А попросту — перекупщики краденого. Неслучайно через полвека как грибы будут расти американские триллеры о еврейской мафии, которые наглядно расскажут о росте и легализации тамошнего криминала.

Но уже тогда еврейская система нагреть руки на ближнем становилась системой. Американские налоговики отмечали в своих донесениях, что практически все еврейские мигранты шьют вещи на дому у частных портных "swealing system". Портной передаёт этот заказ со скидкой своему знакомому предпринимателю, этот — другому, пока заказ не оказывается в руках бедного портного, который за копейки готов даже отшить костюм от Диора.

Понятно, что старое еврейство Нью-Йорка пыталось хранить старинные нравы. Был некий раввин Барух Спиноза, который кроме религии, промышлял портняжеством. Но занимался проповедями и учил свои паству истинной вере. Но вот что значит вера и кто сегодня положит за неё голову. Однажды в его доме случился пожар. Он выскочил из дома, но вспомнив, что забыл свой талмуд, вновь отправился в горящий дом. Раввин погиб.

Стоит отметить, сегодня нашим правоохранителям тоже негоже знать миграционные традиции прошлого — еврейские дети быстро схватывали американские традиции. В первую очередь они учились в обычных американских школах, а не в изолированных национальных заведениях. И также не чурались принимать участие в любых народных сборищах тогдашнего белого американского населения. Они не выделялись. Они приспосабливались.

Уже в то время американские полицейские отмечали, что еврейские эмигранты обладают торговой сметкой и весьма успешны в различных коммерческих сделках. Времена сухого закона пока ещё впереди. Как и наркоторговли вкупе с Лас-Вегасом. А получив навар, нередко сменив фамилию на более привычную английскую, новые еврейские бизнесмены покидают свое гетто. Но на их место уже очередь из других еврейских эмигрантов.

Надо также отметить, что американские евреи даже вдали от земли обетованной весьма блюли своё национальное достоинство. Но и власть позволяла. В Нью-Йорке позапрошлого века уже были два еврейских театра, игравшие исключительно свои еврейские пьесы. А сколько среди них было поэтов, журналистов, писателей — и не сосчитать. Эта традиция стала уделом уже многих стран. Хотя США здесь впереди.

Вот так наши олигархи, оставив граждан России с носом, возвратились на землю обетованную. В Нью-Йорк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нью-йорк
Новости Все >
В Хабаровске на полицейских напали мужчины с гранатомётом
Певица Александра Савельева объяснила нежелание показывать лицо сына публике
Генерал Милли: ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте
Балицкий: в Работино нет ВСУ, посёлок располагается в серой зоне
Певица Лайма Вайкуле в Латвии получает пенсию больше 800 евро
Байден звонил ночью Зеленскому и давал финансовые советы
Песков: Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20 в Индии в сентябре
Буданов сообщил, что Киев готовит сухопутную операцию по захвату Крыма
Теща актера Павла Прилучного удивила своим внешним видом
Жена певца Стаса Костюшкина обнародовала редкое семейное фото с матерью артиста
Популярное
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
В Одессе взрывы: ПВО Украины проспала все ракеты
В Одессе взрывы: ПВО Украины проспала все ракеты
Последние материалы
В Хабаровске на полицейских напали мужчины с гранатомётом
Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка
Певица Александра Савельева объяснила нежелание показывать лицо сына публике
Генерал Милли: ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте
Балицкий: в Работино нет ВСУ, посёлок располагается в серой зоне
Певица Лайма Вайкуле в Латвии получает пенсию больше 800 евро
Байден звонил ночью Зеленскому и давал финансовые советы
Песков: Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20 в Индии в сентябре
Буданов сообщил, что Киев готовит сухопутную операцию по захвату Крыма
Теща актера Павла Прилучного удивила своим внешним видом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X