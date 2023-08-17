Среди демократов США бродят будущие короли

Всему миру пару сотен лет вбивали в голову о демократии, правовом обществе в США. Мол, что скажет народ, то и будет. И курица для бульона уже несётся вскачь в каждую североамериканскую семью. Ежедневно… Если бы… Штаты, оказывается, знали и своих императоров, царей и королей. Но вот как-то это всё осталось всуе. Памятники белым колонизаторам при демократах ещё вчера массово свергали с пьедесталов, что не мешало полицейским по любому поводу безнаказанно отстреливать чёрных. То ли монархия. Всё чинно и благородно.

Фото: https://www.thevintagenews.com/2019/03/21/james-jesse-strang/

Король Джеймс из Мичигана

Не удивляйтесь, на то она и Америка. Но полтора века назад на одном из островов озера Мичиган появилось настоящее королевство. В Штатах всё возможно, когда не касается власть придержащих. Как писали современники:

"Там поражают не только миллиардеры, эдиссоны, не только странная жизнь, отличная от Европы, не только энергия американцев, но и то необъяснимое несоответствие между бизнесом, железными фермерами, сокрушающими всё на своём пути, с дикими религиозными верованиями и такими же дикими сектами".

Именно там в районе Нью-Йорка и родился некий Джеймс Джесс Странг. Ничем паренёк особенно не выделялся, но к определённому времени успел поработать и журналистом, и лектором, и учителем, и почтмейстером. Короче, гуманитарием. Из математика никогда король не получится. Приближённые учебником пришибут.

Тогда же в одном из мормонских центров появился очередной пророк-многоженец Иосиф Смит, проповедями которого и увлекся Странг. Смит приметил молодого человека и посоветовал ему вместе с женой посадить в штате Висконсин "древо Сиона". По какой причине неизвестно, но на то она и демократия по-американски, Смита вскоре прирезали. И тогда Странг призвал его последователей идти за ним в землю обетованную.

Как у нормального пророка у него на руках были все документы свыше. Как, например, письмо Смита, где было писано: "Дух Ильи пророка снизошёл на него и открыл ему, что вместо него пастырем стал Странг, за которым и надо идти". И ведь пошли в мифический город Вори — "сад мира и спокойствия". Впрочем другая часть мормонов (конкуренция, однако) не поверила ему и предала Странга анафеме аж на тысячу лет. Но пророк не расстроился и, имея опыт журналиста и издавая газетку Voree Herald, послал недоброжелателей куда подальше как истинный демократ, но заодно и навербовал себе ещё пару тысяч фанатов.

От демократии до монархии один шаг

А дальше классика. На реке он нашёл две медные доски с каббалистическими надписями, а ангелы объяснили, что это всё осталось от какого-то еврейского племени. С индейцами на то время в США, вероятно, была уже напряжёнка. Повырезали. Не будем перечислять рассказы, запечетлённые на скрижалях будущего короля, но массы всё это проглотили. Короче, любой лидер — в первую очередь это хороший психолог и пропагандист. И на каждый вопрос своей паствы Странг находил ответ в своих скрижалях. В меди ли — история умалчивает.

И вот на острове Бивер в проливе Мичигана и Гурона он основывает своё королевство, набив предварительно морды ирландским мигрантам-католикам и кучке индейцев. Последователей Странга оказалось больше. Пролив назвали Иордан, а город — Святой Джеймс. Озеро, понятно, назвали Галилейским. Туда же активный пророк перенёс и свою типографию, правда переименовав газету в "Северный островитянин". Начали также печататься псевдорелигиозные книги, но под строкой "по приказанию короля в королевской типографии".

Тогда же церковь Странга в 1850 году была преобразована в королевство, а сам пророк получил титулы короля, пророка и апостола. Понятно, что Странг короновался, как положено, в малиновой мантии, а народ падал ниц. Хотя подданные получили по полной — телесные наказания за табак, кофе, чай, вино и прочее. Ну кто такое стерпит. Вот и понеслись американские доносы на материк: многоженец и извращенец. Не забывайте, это было тогда в США, а не сегодня.

Да, король Странг имел пять жён, а дам предпочитал разглядывать в синеньких панталончиках. Сегодня, действительно, просто какой-то святой. Но тогда… И всё же власти США спокойно отнеслись к новоявленому "королю". Хочешь быть королём — будь. Только исправно плати налоги в бюджет страны.

За провинности новый король наказывал довольно жестоко, что и послужило в США главным его обвинением. Хотя это относится уже к 1891 году. То есть мистер Стронг неплохо оттянулся в роли короля около сорока лет. Его обвинили в многожёнстве и государственной измене. Но суд пророк… выиграл!!! И спокойно вернулся к своим девчонкам. Кстати, став одним из членов совета штата Мичиган. Причём он был не только королём Бивера, но и влиял на многие дела в самом штате. Настолько тверды были его позиции в США.

Но расплата пришла, как обычно, не от власти предержащих, а от подданных. А вернее, от "святых". Одного высекли за то, что он запрещал своей жене ходить в синих панталончиках, а другого — за всякие излишества. Вот ребята и притормозили короля в лесу и открутили ему голову. Убийц схватили, но, как обычно по истории, после смерти прохвоста власти даже не стали предъявлять им обвинения. Город Странга был разрушен, разграблен, а паства влилась в ряды законопослушных американских демократов. Так что среди демократов где-то ещё бродят будущие короли.