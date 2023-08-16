Когда-то русские гордились своим сельским хозяйством

0:18 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Ещё в 90-е годы российские СМИ писали об уничтожении, продаже за рубеж российского селекторного семенного фонда, который десятки лет собирали, отбирали, лелеяли русские первопроходцы аграрного сектора страны. Судя по тому, что у нас уже потеряли семена и не сажают астраханские арбузы, а белый хлеб стал больше похож на наполнитель для котов, мы уже сели на полную "подравку".

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Это касается не только злаковых, но и овощей. Ну а уж про вкус нынешней колбасы, похожей на бумагу, и говорить не приходится. Может быть, поэтому озлобленные сетевики всё чаще начинают писать, что и сливочное масло, и сметана, и сыры, и даже подсолнечное масло в сегодняшней России — это не еда, а выкидывание больших денег в туалет. Если не хуже — это уже к врачам, и о долголетии сегодняшних граждан России говорить не приходится.

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И всё же может быть не так плохо? Может быть, если бы хотя бы пару десятков лет тот же аграрный сектор заняли специалисты, агрономы, пусть даже селяне, но которые могут отличить сахарную свёклу от обычной. А мясо они покупали бы не по спецзаказам и не на рынке, а в сетевых магазинах.

Последние десятилетия мы знаем великих экономистов и энергетиков, как Чубайс, который уехал на пенсию на Запад, не менее великого космонавта Рогозина и такого же отца постсоветского дефолта Кириенко, которого, вероятно, за успешно проведённый дефолт, сделали главным атомщиком страны. Правда один был главным комсоргом на журфаке МГУ, другой ещё каким-то парторгом и т. д. и т. п. Короче, мягко переплыли из одного режима в другой. Но никто из нынешних глав никогда не был настоящим профессионалом своего дела. Как это было в лучшие времена СССР и в царской России.

Говоря о развитии аграрного сектора прошлой России необходимо вспомнить селекционера-овощевода Ефима Андреевича Грачёва, которого по праву можно назвать отцом семенного растениеводства наравне с Мичуриным и другими известными аграрными селекционерами прошлой России. Неслучайно того же Мичурина не раз приглашали переселиться в США. Но… времена были другие. И патриотизм тогда ещё не был пустым звуком.

Чудо-овощи Грачёва (и это без химии) восхищали многих аграриев в США и на Западе. Во время Венской выставки в 1875 году газеты писали: "Нам просто необходимо, чтобы в Австрии были подобные самородки, как Грачёв". Грачёв становится членом Парижской академии сельского хозяйства, торговли и промышленности. При этом он прошёл путь не от кресла партработника конца 80-х, а от лопаты питерского селянина до академика. А за свою жизнь он создал 200 сортов овощей, картофеля и кукурузы. Может быть, и в потерянном селекционном генофонде России находились его семена.

Русская мука и удобрения могут пригодиться и здесь

Надо подчеркнуть, что и в царской России, и в советской издавалось немало популярной и специальной аграрной литературы. Хотя аграрные дела в той же царской России двигались с трудом. Это и массовая безграмотность крестьян, различные суеверия, крепостничество и полное отсутствие аграрной техники. И всё же, как отмечали современники прошлого, прорыв русского аграрного сектора был очевиден. Хотя бы потому, что страна была аграрной. Как вы понимаете, сегодня пожрать шашлык на подмосковном гектаре за 100 тысяч — это заранее оставлять страну без будущего. Но ведь, судя по рекламе, оставляют. А здесь надо было сеять, пахать, убирать урожай. Причем чаще всего не на чернозёме и в не очень багодатном климате. Но убирали, по русским полям шли тысячные головы коров и овец. А вот теперь — полный шашлык…

Надо вбить русским в голову, что наш народ искони всегда чувствовал на себе "власть земли". Поэтому даже в сельских библиотеках прошлого каждый желающий мог найти себе специальную литературу о злаковых, об овощах, о плодовых. Даже о технических и наркотических растениях. Всё важно, всё имеет ценность для человека и нередко хорошо идёт на рынке. Пусть и на медицинском.

Но даже ещё чуть более 100 лет назад мы были больше консерваторами, чем прогрессистами на своём поле. Все знают, как непросто в России культивировался картофель. Были и бунты, и пороли крестьян за отказ сажать всеми теперь любимую картошку. Но даже во второй половине XIX века многие крестьяне из подмосковного Воскресенска воздерживались сажать картошку, считая его "чёртовым яблоком". А это чуть меньше ста километров от Москвы. Но ведь мы не будем сыты одной картошкой. Хотелось бы ещё хлебушка, а на поля удобрений.

Но нам теперь из всех углов твердят — это не про вас. Мол, надо раздать бедной Африке русский хлеб и удобрения. А мы на что? Кто ж Россию защищать будет. Мигранты из Средней Азии, которые почему-то массово получают российское гражданство, усиленно здесь рожают и получают все мыслимые и немыслимые российские льготы? Но вот почему-то остаются в тылу, а не защищают своё новое Отечество в окопах СВО. А насчёт того, что африканцы бедные. Сегодня надо ещё поспорить, кто беднее. Нам по крайней мере ещё зимой приходится тратиться на одежду и отопление.

Так что жители России уже давно ждут гуманитарную помощь от власти и сами решат, где раскидать удобрения. И снять урожай. А будет всё хорошо — испечём пышные блины за здоровье нашего руководства. Если, конечно, последнее не забудет о своих избирателях.